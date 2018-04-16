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«Интерфакс» сообщил параметры уточненного макропрогноза на 2018 год

Минэкономразвития может повысить оценку оттока капитала из России в 2018 г. с $7 млрд до $33 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с документом «Ожидаемые итоги социально-экономического развития РФ на 2018 г.». На прошлой неделе ведомство передало его в Минфин. Документ по сути представляет собой уточненный макропрогноз на 2018 г., указывает «Интерфакс».

Базовый прогноз по росту ВВП в текущем году ведомство менять не планирует – 2,1%. Прогноз роста промпроизводства снижен с 2,5% до 1,7%, по росту инвестиций в основной капитал в 2018 г. повышен с 4,7% до 4,8%. Реальные доходы населения в 2018 г. могут вырасти на 3,8% (прежний прогноз 2,3%).

Существенно повышена прогнозная цена нефти Urals на 2018 г. – с $43,8 до $61,4 за баррель.

Эксперты ожидали, что Минэкономразвития в начале апреля обнародует показатели уточненного макропрогноза. Однако до сих пор ведомство этого не сделало. Причиной могли стать новые санкции США и ослабление рубля, которое может потребовать корректировки некоторых показателей прогноза, пишет «Интрефакс». Как утверждает источник, в направленном в Минфин варианте эти факторы не учтены.