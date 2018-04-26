ЕЦБ оставил основную ставку нулевой

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. На прежнем уровне остались и две другие основные ставки: по депозитам на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%.
Регулятор сохранил объем закупки на рынке активов (государственных и корпоративных облигаций) в рамках программы количественного смягчения на уровне 30 млрд евро ежемесячно. До завершения программы в сентябре 2018 г. регулятор планирует выкупить активы на 270 млрд евро.
Решения ЕЦБ совпали с ожиданиями рынка. Регулятор держит нулевую ставку уже более двух лет - она была понижена до нуля в марте 2016 г.
«Одним из объяснений может быть то, что решение людей завести ребенка часто отражает их уверенность в будущем», – полагает один из авторов исследования – Кейси Баклс. Падение числа беременностей является опережающим индикатором и его можно использовать для прогнозирования рецессий, отмечает NBER
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Interfoto / ТАСС
Один из старейших нетрадиционных рыночных индикаторов – длина женских юбок. Они становятся короче во время роста фондового рынка и экономики и длиннее – во время спада. Этот индекс предложил экономист Джордж Тейлор, профессор Wharton Business School: он заметил, что в «ревущие двадцатые» стали популярны короткие юбки, а в Великую депрессию женщины снова перешли на длинные (на фото)
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Matty Zimmerman / AP
Тейлор предположил, что в хорошие экономические времена женщины стремились продемонстрировать дорогие шелковые чулки, а в плохие – прикрыть голые ноги. Но индекс длины юбок неплохо коррелировал с состоянием экономики и позднее (на фото – 1960-е гг.), вплоть до XXI в.
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Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Исследование экономистов нидерландской Erasmus School of Economics в 2010 г. показало, что корреляция длины юбок и фондового рынка существует, но модные тенденции могут отставать от рыночных на три года. В начале 2012 г. журнал Glamour отметил, что неровный крой юбок на весенней неделе моды в Нью-Йорке (на фото) может отражать неровную динамику рынка акций (полугодом ранее росший до этого рынок рухнул после снижения кредитного рейтинга США, затем стал понемногу восстанавливаться)
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Estee Lauder
В 2001 г. председатель совета директоров Estée Lauder Леонард Лаудер предложил индекс губной помады: он утверждал, что есть обратная корреляция между ее продажами и состоянием экономики. Осенью 2001 г., во время рецессии и после терактов 11 сентября, продажи помады выросли в США на 11%. Известно, что продажи косметики быстро росли даже в Великую депрессию
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Одно из объяснений – помада может быть менее затратной альтернативой дорогим покупкам, на которые женщины не решатся в неопределенной финансовой ситуации. Впрочем, исследования показали, что четкой корреляции между продажами помады и экономической ситуацией нет – они могут расти и во время экономического бума (см. график)
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Rick Wilking / Reuters
Использование потребительских товаров в качестве индикаторов состояния экономики связано с оценкой психологии покупателей и уровня потребительской уверенности. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспэн отмечал, что признаком начала рецессии может быть снижение спроса на мужское нижнее белье, покупка которого откладывается в виду наступления сложной экономической ситуации (на фото: Уоррен Баффетт предлагает к продаже трусы на собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
Еще одна модная тенденция, которая может быть связана с экономической ситуацией, – высота каблуков женской обуви. «Обычно во время спада высота каблуков растет и держится на этом уровне – потребители обращаются к более броской моде как средству пофантазировать и убежать от действительности», – заявил в 2011 г. эксперт по потребительским продуктам IBM Тревор Дэвис, проанализировавший посты в соцсетях и блогах
9/16
Тенденция прослеживается на протяжении столетия: туфли и сапоги на низком каблуке сменялись обувью с более высокими каблуками и платформами в Великую депрессию, нефтяной кризис 1970-х гг. и шпильками, как в «Сексе в большом городе», после краха рынка доткомов в начале 2000-х гг.
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Евгений Разумный / Ведомости
На пике кризиса 2008-2009 гг. отслеживающие модные тренды блогеры постоянно писали о каблуках высотой в 5-8 дюймов (12,5-20 см), но к середине 2011 г., когда экономика восстановилась, речь шла уже о низких шпильках и плоских подошвах, выявила IBM. Дэвис, однако, отметил смену общей тенденции: обувь на высоких каблуках все реже используется в офисе и повседневной носке
11/16
AP
Индекс небоскребов банка Barclays использует бум в строительстве башен как признак надвигающегося спада в экономике. Причем чем больше строится небоскребов, тем дольше будет рецессия. Перед Великой депрессией в США было возведено три мегастроения: Empire State Building, Chrysler Building и 70-этажный небоскреб на Уолл-стрит, 40 (на фото: рабочий на 86-м этаже строящейся башни Empire State Building, на заднем плане – Chrysler Building)
12/16
Илья Питалев / РИА Новости
Перед кризисом 2008 г. в деловом центре «Москва-сити» возводилось сразу несколько небоскребов, которые должны были стать «самыми высокими» на той или иной территории (в Москве, СНГ, Европе). Строительство башни «Россия» (612 м), которая должна была превысить все здания в Европе, началось в 2007 г., но было прекращено из-за кризиса, на ее месте некоторое время была парковка (место под башню – на фото справа)
13/16
Kamran Jebreili / AP
Строительство высочайшего небоскреба в мире Burj Khalifa в Дубае тоже началось до мирового кризиса, а в 2009 г. бум в кредитном секторе и на рынке недвижимости завершился дефолтом инвестиционной госкомпании Dubai World. Власти ОАЭ спасли ее, а башня открылась в 2010 г. «Если бы не экономические пузыри, мы бы недосчитались многих архитектурных творений», – отмечает Дэвид Фуллер, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money
14/16
PAUL J. RICHARDS / AFP
Один из самых известных «неэкономических» экономических индикаторов – индекс Биг-Мака, рассчитываемый журналом The Economist. Он иллюстрирует теорию паритета покупательной способности валют (PPP) и может указывать на их недооцененность или переоцененность. Впрочем, на курсы валют влияют и многие другие факторы. PPP используется и в других рейтингах, например, Deutsche Bank посчитал стоимость свиданий в разных городах мира
15/16
Carolyn Kaster / AP
The Economist придумал еще один показатель – индекс рецессии. Он отслеживает количество статей в ежедневных деловых изданиях США, где в течение квартала появляется «слово на букву “р”». Реальный спад совпадает с ростом числа употреблений слова «рецессия» в прессе, тогда как официально рецессия объявляется только после двух кварталов отрицательного роста подряд. Индекс правильно указал на начало рецессий в США в 1990, 2001 и 2007 гг.
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В Кремле знакомы с критическими высказывания в адрес Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в котором якобы «все развалено». Об этом журналистам завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается различных материалов, не во всем они сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомств», — отметил представитель Кремля. Он напомнил, что сотрудники МЧС ежедневно спасают жизни множества людей: «Говорить, что все развалено, было бы неправильно». «Руководству страны все имеющиеся проблемы (МЧС) известны», — добавил Песков, напомнив, что МЧС находится в прямом ведении президента Владимира Путина.
Песков подчеркнул, что только Следственный комитет России (СКР) может сделать выводы о причинах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которой погибли 60 человек. «Если вы говорите о материалах по результатам следственных действий, которые идут в связи с трагедией, которая была в Кемерово, то этих результатов пока нет. Эти результаты может достоверно предоставить только Следственный комитет, который выполняет следственные действия», — добавил он.
Такое мнение представитель Кремля высказал на просьбу оценить высказывания, прозвучавшие в авторской программе «Бесогон ТВ» режиссера Никиты Михалкова. В своей программе Михалков раскритиковал руководителя министерства Владимира Пучкова. По мнению Михалкова, по инициативе министра сокращают сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны, по завышенным ценам закупается техника, а в МЧС намеренно искажают статистику по пожарам.
Сам Пучков ранее заявил, что программу Михалкова не видел и вообще не смотрит телевизор. Приведенные Михалковым факты он назвал «бредом». Песков, в свою очередь, добавил, что ведомство постоянно сообщает о новых фактах расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в том числе о «чудовищных» нарушениях, ставших причиной гибели 60 человек. Пожар произошел 25 марта, среди погибших было много детей.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
Сергей Портер / Ведомости
4 февраля 2004 г. «Трансвааль-парк» (Москва) В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
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СК по республике Коми
11 июля 2005 г. ТЦ «Пассаж» (Ухта, Республика Коми) В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
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Евгений Стецко / Ведомости
23 февраля 2006 г. Басманный рынок (Москва) В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
3/6
Михаил Воскресенских / ТАСС
5 декабря 2009 г. Ночной клуб «Хромая лошадь» (Пермь) В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
4/6
Eгор Алеев / ТАСС
11 марта 2015 г. ТЦ «Адмирал» (Казань) При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
5/6
AP
25 марта 2018 г. ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.
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Акционеры Московской биржи на общем годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета. В него вошли 12 человек. Новыми членами совета стали директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ Михаил Братанов и независимый член совета директоров Evraz Александр Изосимов.
В наблюдательный совет переизбраны первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман, председатель совета директоров НАУФОР Олег Вьюгин, зампред наблюдательного совета Московской биржи Андрей Голиков, член наблюдательного совета «Алросы» Мария Гордон, главный аудитор ЦБ Валерий Гореглядов, председатель наблюдательного совета НКЦ Юрий Денисов, заместитель предправления Сбербанка Белла Златкис, президент IBS Анатолий Карачинский, председатель G. H. Financials Limited Данкан Патерсон, гендиректор Федерации Европейских фондовых бирж Рисс Райнер.
Председатель наблюдательного совета будет избран в четверг на первом собрании совета.
Из наблюдательного совета выбыли председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и предправления Московской биржи Александр Афанасьев. В конце февраля Алексей Кудрин попросил не номинировать его в наблюдательный совет. Московская биржа начинает новый период развития, когда будет сделана ставка на маркетинг и инновационное развитие, заявил Кудрин: «Думаю, что смена председателя совета каждые 4-5 лет – это очень хорошая практика». От выдвижения отказался и Александр Афанасьев. «Разграничение функций менеджмента и наблюдательного органа, увеличение числа независимых директоров – важный шаг в совершенствовании корпоративного управления биржи», – объясняла это решение Московская биржа.
Акционеры также утвердили выплату дивидендов за 2017 г. Биржа направит на выплату дивидендов 89% от чистой прибыли по МСФО. С учетом выплаченных ранее 5,67 млрд руб. промежуточных дивидендов биржа потратит на дивидендные выплаты 18,12 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 мая 2018 г.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не иронизировать над попытками Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России, передает корреспондент «Ведомостей».
Блокируя мессенджер, Роскомнадзор выполняет предписание закона и решение суда, напомнил Песков. «Не стоит драматизировать и иронизировать в этой связи», – сказал представитель Кремля.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, усомнившегося в успехе блокировки. Свои сомнения Артемьев высказал в среду. «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», – заявил он. Руководитель ФАС подчеркнул, что государство «не может позволить себе садиться в лужу». И выразил надежду, что в погоне Роскомнадзора за Telegram «не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом».
Песков в четверг отметил, что у него самого Telegram продолжает работать: «Работает он с перебоями».
Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить ограничения, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.
Газета «Коммерсантъ» приводила оценки IT-компании Flexbby, согласно которым в результате блокировки Telegram уже пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов. Возможные потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы компания оценила в $1 млрд. Кроме того, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может принести корпорациям $940 млн убытка по итогам 2018 г.
Песков в достоверности оценок усомнился. «Хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки», – сказал он.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
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instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Центробанк направил госкорпорации «Роскосмос» предписание в связи с ее офертой на выкуп акций РКК «Энергия». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
«Банк России 25 апреля принял решение о несоответствии обязательного предложения государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в отношении ценных бумаг публичного акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева», - уточняется в сообщении.
Представитель «Роскосмоса» сообщил «Интерфаксу», что пока не получил предписание регулятора. По мнению собеседника агентства, речь может идти о необходимости уточнений в документации.
В середине апреля «Роскосмос» направил регулятору оферту на выкуп бумаг РКК «Энергия». Госкорпорация планировала консолидировать 100% акций ПАО и выкупить у миноритариев 180 574 акции предприятия. Это соответствует 16,07% капитала РКК. Остальное принадлежит «Роскосмосу» напрямую (25,11%) и через ОРКК (58,82%). Цена оферты не раскрывалась.
Как «Союз» готовят к запуску на МКС
Dmitri Lovetsky / AP
Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» с новым экипажем Международной космической станции запланирован на 28 июля с космодрома «Байконур», сообщает «Интерфакс»
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Dmitri Lovetsky / AP
Риски при запуске ракеты, а также при стыковке корабля с МКС застрахует «Альфастрахование». Страховая сумма составляет 2,87 млрд руб., максимальная премия по договору – 135,58 млн руб. «Альфастрахование» предложила свои услуги за 121,8 млн руб., следует из извещения на портале госзакупок
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Артем Геодакян / ТАСС
Члены основного экипажа: астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндольф Брезник (слева направо)
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Dmitri Lovetsky / AP
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-05» на пути к стартовому комплексу
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Юрий Смитюк / ТАСС
26 июля прошла проверка системы радиосвязи, проведены работы по контрольному набору стартовой готовности системы аварийного спасения экипажей и тестовая закладка массивов цифровой информации
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Bill Ingalls / NASA
Астронавт NASA Рэндольф Брезник в тренажере корабля «Союз МС-05»
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Вице-премьер Аркадий Дворкович на вопрос о последствиях блокировки Telegram сказал, что у него мессенджер работает. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как следует из сообщения агентства, журналисты попросили Дворковича поделиться мнением об экспертных оценках убытков, которые несут компании из-за блокировки мессенджера. Отвечать на этот вопрос чиновник не стал. Вместо этого он дал понять, что Роскомнадзор пока не сумел добиться своего.
«А у меня [Telegram] работает», - заметил Дворкович. При этом вице-премьер оставил без ответа вопрос, продолжает ли он пользоваться Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, после решения суда о немедленной блокировке мессенджера. Однако компании пока удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам. «Коммерсантъ» 26 апреля сообщил, что возможные потери бизнеса от мер по блокировке Telegram могли составить около $2 млрд. С такой оценкой выступил гендиректор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») Андрей Прокофьев.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
1/7
vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
2/7
ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
3/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
5/7
instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
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instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Правительство вновь может сделать исключения для некоторых госкомпаний из общей рекомендации Минфина направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
«Вы же знаете, каждый год есть исключения. Обращаются главы компаний», – сказал Шувалов журналистам, отметив, что в этом году таких обращений пока что не было.
В среду вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что исключения из нормы 50% от прибыли на дивиденды возможны для «Газпрома», «Транснефти» и еще ряда компаний.
Ранее правление «Газпрома» предложило сохранить размер дивидендов на прошлогоднем уровне, выплатив акционерам только 25% прибыли.
В апреле 2018 г. министр финансов Антон Силуанов написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Минэкономразвития и Росимуществу разработать директивы для представителей государства в советах директоров госкомпаний о направлении на дивиденды половины консолидированной чистой прибыли. Министр отметил, что не все госкомпании намерены ориентироваться на эту планку, предупредив о рисках недополучения федеральным бюджетом до 204 млрд руб., или более половины запланированных дивидендных платежей госкомпаний на 2018 г.
В ответ на письмо Силуанова Медведев поручил Шувалову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, министру экономического развития Максиму Орешкину и руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову «вместе с Минфином внести окончательные, не подлежащие пересмотру предложения по размеру дивидендов, подлежащих уплате в 2018 г.». Чиновники должны сделать это до 7 мая, до расформирования действующего состава правительства.
Экономика
Новости
Шувалов заявил о готовности работать на любой предложенной Путиным должности
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал журналистам, что готов работать на любой должности, которую ему предложит президент Владимир Путин.
«Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент», – ответил Шувалов на вопрос, хочет ли он продолжить работать в правительстве.
Шувалов не желает оставаться на своей должности в новом составе правительства, сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на двух человек в аппарате кабмина, знакомого вице-премьера и двух близких к Кремлю собеседников.
Шувалов скорее всего не останется в следующем правительстве, подтверждал «Ведомостям» его знакомый. По словам собеседника, Шувалов хотел уйти еще в 2012 г., надеясь на пост руководителя администрации президента. На этот раз для него подготовили место в МГУ, рассказывали два чиновника.
Шувалов занимает пост первого вице-премьера уже 10 лет, с мая 2008 г. До этого он был помощником президента Путина.
Сергей Фадеичев/ТАСС / Евгений Разумный / Ведомости
Семейный доход министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова в 2016 г. – 614,9 млн руб. Самый новый и перспективный курорт Северного Кавказа – «Архыз». На годовой доход министра можно купить около 300 000 скипассов на один выходной день в невысокий сезон. Учитывая такое количество, на «Архызе» могли бы покататься на лыжах или сноубордах жители крупного города
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Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa / С. Портер / Ведомости
Министр по делам открытого правительства Михаил Абызов отчитался о доходе в размере 520,9 млн руб. Открытое правительство – это «система механизмов и принципов, обеспечивающих открытость и подотчетность органов власти, прозрачность государственных расходов и многое другое», – говорится на его сайте. Учитывая это, доход Абызова измерили в листовом стекле. Основываясь на данных Росстата, это 12 850 кв. м
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Юрий Машков/ ИТАР-ТАСС / Максим Стулов / Ведомости
Юрий Трутнев – заместитель председателя правительства – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе задекларировал семейный доход в размере 357,8 млн руб. На эти деньги можно купить примерно 56 800 камчатских крабов, учитывая цены в московских магазинах
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А. Махонин / Е. Разумный / Ведомости
Семейный доход за 2016 г. министра промышленности и торговли Дениса Мантурова – 133,8 млн руб. Это примерно 400 Lada Granta в базовой комплектации
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Евгений Егоров / Андрей Гордеев / Ведомости
Первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов задекларировал семейный доход в размере 132,9 млн руб. Министр среди прочего курирует в стране жилищное строительство. В пересчете на среднюю стоимость квартиры в новостройках это примерно 2500 кв. м, или чуть больше 40 квартир
5/10
Евгений Разумный / Андрей Гордеев / Ведомости
Семейный доход министра финансов Антона Силуанова – 95,4 млн руб. Если бы министру выплатили эту сумму 10-рублевыми монетами, получилось бы почти 17 тонн или 21 км монет, выложенных в ряд плотно друг к другу
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Андрей Гордеев / Евгений Разумный / Ведомости
Зампредседателя правительства Аркадий Дворкович задекларировал семейный доход в размере 85,3 млн руб. Дворкович курирует в том числе и РЖД. Пересчитывая на прибыль концерна, это лишь 0,02% ее части, или примерно 19 000 билетов Москва - Санкт-Петербург на «Сапсане»
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Евгений Асташенков / ИТАР-ТАСС / Сергей Портер / Ведомости
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отчитался о доходе в размере 63,3 млн руб. Это 492 000 куб. м горячей воды (492 млн л), исходя из средней стоимости по России
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А. Махонин / А. Гордеев / Ведомости
Семейный доход министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова в 2016 г. – 54,4 млн руб. Это стоимость примерно 1000 iPhone 7 или абонентская плата за доступ к интернету 95 000 точек, исходя из средней стоимости по России, указанной в Росстате
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Премьер-министр Дмитрий Медведев регулярно проводит встречи с экспертами, на этой неделе он обсуждал вопросы совершенствования госуправления с председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, сообщила журналистам пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.
«Естественно, никакие вопросы персонального состава на этой встрече не обсуждались», – подчеркнула Тимакова (цитаты по «Интерфаксу»). Она отметила, что на встрече Кудрин представил свои предложения о совершенствовании системы госуправления.
Ранее Кудрин говорил в интервью «Интерфаксу», что встречается с Медведевым регулярно: «Несколько раз в течение года я встречался с премьером и рассказывал ему о результатах работы, о предложениях, которые мы вносим президенту. То есть он полностью в курсе всех инициатив, которые мы передавали главе государства на всех стадиях, начиная с мая прошлого года».
Кудрин в период президентства Медведева занимал пост вице-премьера и министра финансов. Он был отправлен в отставку после своего заявления на совместной сессии Всемирного банка и МВФ о том, что не готов работать в новом правительстве.
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Вице-президент подразделения Autopilot Hardware Engineering Джим Келлер покидает Tesla, чтобы сосредоточиться на разработке микропроцессоров в другой компании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Tesla. В компании во главе с главным исполнительным директором Илоном Маском он отвечал за аппаратное обеспечение для беспилотных автомобилей.
На этом посту его сменит Пит Бэннон, который уже более двух лет работает с Tesla и до этого занимался разработкой процессоров в Apple, уточнили в Tesla. The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечает, что Келлер перейдет в корпорацию Intel. Пресс-служба Tesla отказалась комментировать эту информацию, комментарии Intel изданию получить не удалось.
Ответственность за программное обеспечение проекта Autopilot возьмет на себя Андрей Карпати, директор Tesla AI и Autopilot Vision - направлений в области искусственного интеллекта и компьютерного видения автопроизводителя.
Келлер проработал в Tesla два года. В июне 2017 г. он сменил на руководящем посту Криса Латтнера из компании Apple, проработавшего руководителем программной части автопилота Tesla всего полгода. «Как оказалось, Tesla совсем мне не подходит», — писал тогда Латтнер в Twitter. В компании подтверждали эту информацию, отмечая, что «Крис просто не подошел Tesla и ему решили найти замену».
Перестановки в Tesla происходят на фоне расследования автокатастрофы с участием электромобиля Model X, которая произошла в марте на трассе Highway 101 в штате Калифорния. В результате погиб водитель автомобиля. Tesla была вынуждена выступать в качестве официальной стороны в совете Национальной комиссии по безопасности транспорта, поскольку в машине использовалась полуавтономная система автопилота.
Как выглядят грузовик и спорткар Tesla
Alexandria Sage / Reuters
Гендиректор Tesla Motor Илон Маск представил в Калифорнии электрический седельный тягач Tesla Semi, который будет выпущен в 2019 г. Пробег на одной зарядке обещан до 500 миль (805 км), аккумуляторы и двигатели рассчитаны на ресурс 1 млн миль (1,6 млн км)
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Tesla
Компания пообещала общие эксплуатационные расходы электрогрузовика на 20% меньше, чем у дизельных тягачей, с учетом всех затрат на арендные платежи, страхование и техническое обслуживание, пишет The Wall Street Journal. На фото версии с высокой и стандартной кабиной, в высокой водитель может встать в полный рост
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Alexandria Sage / Reuters
Стоимость Semi пока не называется. Компания сообщила, что начала принимать депозиты по $5000 за грузовик
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Tesla
Кабина Tesla Semi отличается от традиционных тягачей — кресло водителя расположено по центру, боковые зеркала заменяют 15-дюймовые экраны, полукруглое ветровое стекло ударопрочное
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Tesla
Грузовик частично унифицирован c первой массовой моделью Tesla Model 3 – у него выдвижные ручки дверей от седана, он приводится в движение четырьмя двигателями от Model 3, экраны также применяются в седане
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Alexandria Sage / Reuters
Сюрпризом стала одновременная с тягачом премьера второго поколения модели родстера Tesla. Родстер был первым серийным автомобилем Tesla, выпущенным в 2008 г.
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Alexandria Sage / Reuters
По словам гендиректора Tesla, второе поколение родстера появится через год после грузовика и станет самым быстрым серийным автомобилем с разгоном 1,9 с до 60 миль/ч (96 км/ч) и запасом хода 620 миль (998 км)
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Tesla
«Вождение спортивного автомобиля с бензиновым мотором покажется после нового родстера Tesla управлением куском яичного пирога с паровым двигателем», - пообещал Маск
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Alexandria Sage / Reuters
Максимальная скорость машины будет превышать 250 миль/ч (402 км/ч)
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Alexandria Sage / Reuters
Tesla скоро начнет принимать заказы на спорткар, базовая версия кторого будет стоить $200 000, а депозит составит $50 000
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Alexandria Sage / Reuters
Компания собирается выпустить первую партию новых родестеров в версии Founders Series ограниченным тиражом 1000 штук с ценой $250 000. Чтобы получить такой электромобиль, нужно внести залог $5000, а остаток перечислить в течение следующих 10 дней, т. е. сделать полную предоплату
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Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность с помощью восьми груженых самосвалов весом в 35 т каждый, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост» в четверг.
Тестирование продолжалось несколько недель. Испытаниям подверглись полностью готовые сегменты моста, следует из сообщения. Сначала инженеры установили на пролетах датчики, которые фиксировали «реакцию конструкций» на нагрузки в режиме реального времени. Затем участки «нагружали» самосвалами, которые перемещались по пролетам различными маршрутами, моделируя разные типы и направления нагрузки.
«Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста», — сообщил инфоцентр.
Крымский мост соединит полуостров с материковой частью России. После завершения строительства он станет самым длинным мостом в России. Состоит он из двух параллельных мостов – автомобильного и железнодорожного длиной по 19 км каждый. Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту откроется в мае, грузовиков - осенью. Поезда планируется запустить в декабре 2019 г.
Генподрядчик строительства Крымского моста - компания «Стройгазмонтаж» миллиардера Аркадия Ротенберга (Forbes оценивает его состояние в $3 млрд, это 40-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России). Стоимость контракта - 222,5 млрд руб., с учетом затрат заказчика – почти 228 млрд руб.
Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас
Дмитрий Симаков / Ведомости
Крымский мост состоит из двух параллельных мостов – автомобильного с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожного. Движение по первому начнется в мае. Точную дату строители пока не называют. Но «Яндекс» уже нанес мост на свои карты
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Длина обеих ниток мостов – по 19 км. Треть из них проходит над морем
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Автомобильный мост почти полностью построен. Осталось обустроить саму дорогу – на отдельных участках натянуть ванты, уложить асфальт, нанести разметку, доделать разделительный бордюр и ограждения
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Дмитрий Симаков / Ведомости
С мая по мосту будет разрешено движение легкового транспорта и пассажирских автобусов. Ожидается, что грузовой транспорт будет допущен на мост с осени
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Грузовики пока по-прежнему будут добираться с материковой части России в Крым на паромах. После полноценного запуска моста паромная переправа, скорее всего, будет закрыта за ненадобностью
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Арка автомобильного моста
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Арка железнодорожного моста. Для защиты опор обоих мостов от кораблей перед ними установлены специальные защитные сооружения (на фото внизу в центре рядом с белым краном). Два года назад в одну из опор технического сооружения моста врезался турецкий сухогруз, но серьезного ущерба мосту не нанес
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Строительство железнодорожного моста еще в самом разгаре. В некоторых местах уложено полотно моста
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Дмитрий Симаков / Ведомости
До арки железнодорожного моста строители еще не дошли
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Дмитрий Симаков / Ведомости
В некоторых местах на опорах моста строятся колонны. А кое-где забиты только сваи
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Смонтированная колонна железнодорожного моста
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Дмитрий Симаков / Ведомости
В некоторых местах готовы только опоры моста
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Установка свай еще продолжается. Этот процесс завершится в июне. Сваи представляют собой трубы для газопроводов диаметром 1420 мм и толщиной стенки 20 мм. Они обрабатываются антикоррозийным покрытием, а после установки заливаются внутри бетоном
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Стапельный участок. Здесь полотно моста укладывается на колонны
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Железнодорожное полотно моста монтируется на суше, а затем надвигается на готовые колонны мощными домкратами
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Таким способом полотно можно двигать на 2 км
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Параллельно заканчивается обустройство 40-километровой дороги, ведущей к мосту. Проезд по ней еще не открыт
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Дмитрий Симаков / Ведомости
На некоторых участках еще нет разметки и ограждения
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Зато уже строятся заправки
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Дмитрий Симаков / Ведомости
Параллельно автомобильной к мосту прокладывается и железная дорога. Но до установки полотна еще далеко
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Управляющая компания «Арсагера» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco) банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности. Заявление опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Заявление подано 25 апреля. Дата предварительного рассмотрения не сообщается.
О планах обратиться в суд с заявлением о признании ДВМП банкротом управляющая компания сообщила 6 апреля, опубликовав соответствующее уведомление на федресурсе. ДВМП не исполняет решение Арбитражного суда по облигациям серии БО-02, говорил «Интерфаксу» заместитель председателя правления истца Евгений Чистилин.
Собеседник агентства уточнял, что сумма задолженности предприятия составляет 2,7 млн руб. «Решение принято в связи с отсутствием инициативы ДВМП о погашении задолженности, компания не платит», - говорил он.
В пресс-службе ДВМП в свою очередь утверждали, что требования УК «Арсагера» на 2,7 млн руб. «являются спорными» и пароходство продолжает оспаривать их в судебном порядке. «Учитывая размер чистых активов компании, которые по состоянию на 31.12.2017 по РСБУ составляют 17,9 млрд руб., заявление о наличии у компании признаков несостоятельности абсолютно не соответствует действительности и носит провокационный характер», - подчеркивал представитель пресс-службы в беседе с агентством.
«Интерфакс» напоминает, что после «Арсагеры» о планах банкротить ДВМП уведомляли Промсельхозбанк и ООО «УК "Открытие".
Fesco – один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры. Группе «Сумма», совладельцем которой является Зиявудин Магомедов, принадлежит 32,5% акций головной компании холдинга – ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Еще 23,8% – у GHP Group, 17,4% – у TPG, 4,9% – у East Capital. Сейчас совладельцы группы арестованы по подозрению в хищении средств, выделенных государством на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
Зиявудин Магомедов, его брат Магомед Магомедов и руководитель компании «Интэкс» Артур Максидов арестованы по делу о хищении 2,5 млрд руб.
Арест миллиардера Зиявудина Магомедова
Андрей Гордеев / Ведомости
В отношении Зиявудина Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян), возбуждено уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Антон Кардашов / АГН «Москва»
По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор Магомед Магомедов. Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Михаил Терещенко / ТАСС
31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,25 млрд)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Такая же мера пресечения избрана для другого фигуранта дела – генерального директора ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова
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Анастасия Корня / Ведомости
Всего в деле семь эпизодов хищений, совершенных компаниями, входящими в группу «Сумма»
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Зиявудин Магомедов в зале суда
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Tatyana Makeyeva / Reuters
Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова - бывшего сенатора от Смоленской области и старшего брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (№ 76 в списке богатейших россиян по версии Forbes, оценка состояния - $1,25 млрд), передал корреспондент «Ведомостей»