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Экономика
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ЕЦБ оставил основную ставку нулевой

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. На прежнем уровне остались и две другие основные ставки: по депозитам на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%.

Регулятор сохранил объем закупки на рынке активов (государственных и корпоративных облигаций) в рамках программы количественного смягчения на уровне 30 млрд евро ежемесячно. До завершения программы в сентябре 2018 г. регулятор планирует выкупить активы на 270 млрд евро.

Решения ЕЦБ совпали с ожиданиями рынка. Регулятор держит нулевую ставку уже более двух лет - она была понижена до нуля в марте 2016 г.

Восемь необычных экономических индикаторов

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Политика
Новости

Кремль вступился за МЧС после критики Михалкова

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В Кремле знакомы с критическими высказывания в адрес Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в котором якобы «все развалено». Об этом журналистам завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается различных материалов, не во всем они сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомств», — отметил представитель Кремля. Он напомнил, что сотрудники МЧС ежедневно спасают жизни множества людей: «Говорить, что все развалено, было бы неправильно». «Руководству страны все имеющиеся проблемы (МЧС) известны», — добавил Песков, напомнив, что МЧС находится в прямом ведении президента Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что только Следственный комитет России (СКР) может сделать выводы о причинах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которой погибли 60 человек. «Если вы говорите о материалах по результатам следственных действий, которые идут в связи с трагедией, которая была в Кемерово, то этих результатов пока нет. Эти результаты может достоверно предоставить только Следственный комитет, который выполняет следственные действия», — добавил он.

Такое мнение представитель Кремля высказал на просьбу оценить высказывания, прозвучавшие в авторской программе «Бесогон ТВ» режиссера Никиты Михалкова. В своей программе Михалков раскритиковал руководителя министерства Владимира Пучкова. По мнению Михалкова, по инициативе министра сокращают сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны, по завышенным ценам закупается техника, а в МЧС намеренно искажают статистику по пожарам.

Сам Пучков ранее заявил, что программу Михалкова не видел и вообще не смотрит телевизор. Приведенные Михалковым факты он назвал «бредом». Песков, в свою очередь, добавил, что ведомство постоянно сообщает о новых фактах расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в том числе о «чудовищных» нарушениях, ставших причиной гибели 60 человек. Пожар произошел 25 марта, среди погибших было много детей.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Финансы
Новости

Акционеры Московской биржи утвердили новый состав наблюдательного совета

Ведомости
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Акционеры Московской биржи на общем годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета. В него вошли 12 человек. Новыми членами совета стали директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ Михаил Братанов и независимый член совета директоров Evraz Александр Изосимов.

В наблюдательный совет переизбраны первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман, председатель совета директоров НАУФОР Олег Вьюгин, зампред наблюдательного совета Московской биржи Андрей Голиков, член наблюдательного совета «Алросы» Мария Гордон, главный аудитор ЦБ Валерий Гореглядов, председатель наблюдательного совета НКЦ Юрий Денисов, заместитель предправления Сбербанка Белла Златкис, президент IBS Анатолий Карачинский, председатель G. H. Financials Limited Данкан Патерсон, гендиректор Федерации Европейских фондовых бирж Рисс Райнер.

Председатель наблюдательного совета будет избран в четверг на первом собрании совета.

Из наблюдательного совета выбыли председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и предправления Московской биржи Александр Афанасьев. В конце февраля Алексей Кудрин попросил не номинировать его в наблюдательный совет. Московская биржа начинает новый период развития, когда будет сделана ставка на маркетинг и инновационное развитие, заявил Кудрин: «Думаю, что смена председателя совета каждые 4-5 лет – это очень хорошая практика». От выдвижения отказался и Александр Афанасьев. «Разграничение функций менеджмента и наблюдательного органа, увеличение числа независимых директоров – важный шаг в совершенствовании корпоративного управления биржи», – объясняла это решение Московская биржа.

Акционеры также утвердили выплату дивидендов за 2017 г. Биржа направит на выплату дивидендов 89% от чистой прибыли по МСФО. С учетом выплаченных ранее 5,67 млрд руб. промежуточных дивидендов биржа потратит на дивидендные выплаты 18,12 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 мая 2018 г.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Песков призвал не иронизировать над попытками блокировки Telegram

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не иронизировать над попытками Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России, передает корреспондент «Ведомостей». 

Блокируя мессенджер, Роскомнадзор выполняет предписание закона и решение суда, напомнил Песков. «Не стоит драматизировать и иронизировать в этой связи», – сказал представитель Кремля.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, усомнившегося в успехе блокировки. Свои сомнения Артемьев высказал в среду. «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», – заявил он. Руководитель ФАС подчеркнул, что государство «не может позволить себе садиться в лужу». И выразил надежду, что в погоне Роскомнадзора за Telegram «не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом».

Песков в четверг отметил, что у него самого Telegram продолжает работать: «Работает он с перебоями».

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить ограничения, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.

Газета «Коммерсантъ» приводила оценки IT-компании Flexbby, согласно которым в результате блокировки Telegram уже пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов. Возможные потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы компания оценила в $1 млрд. Кроме того, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может принести корпорациям $940 млн убытка по итогам 2018 г.

Песков в достоверности оценок усомнился. «Хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки», – сказал он.

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Финансы
Новости

ЦБ признал несоответствующей оферту «Роскосмоса» на выкуп акций «Энергии»

Ведомости
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Центробанк направил госкорпорации «Роскосмос» предписание в связи с ее офертой на выкуп акций РКК «Энергия». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

«Банк России 25 апреля принял решение о несоответствии обязательного предложения государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в отношении ценных бумаг публичного акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева», - уточняется в сообщении.

Представитель «Роскосмоса» сообщил «Интерфаксу», что пока не получил предписание регулятора. По мнению собеседника агентства, речь может идти о необходимости уточнений в документации. 

В середине апреля «Роскосмос» направил регулятору оферту на выкуп бумаг РКК «Энергия». Госкорпорация планировала консолидировать 100% акций ПАО и выкупить у миноритариев 180 574 акции предприятия. Это соответствует 16,07% капитала РКК. Остальное принадлежит «Роскосмосу» напрямую (25,11%) и через ОРКК (58,82%). Цена оферты не раскрывалась.

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Политика
Новости

Дворкович ответил на вопрос о блокировке Telegram словами «а у меня работает»

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Вице-премьер Аркадий Дворкович на вопрос о последствиях блокировки Telegram сказал, что у него мессенджер работает. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как следует из сообщения агентства, журналисты попросили Дворковича поделиться мнением об экспертных оценках убытков, которые несут компании из-за блокировки мессенджера. Отвечать на этот вопрос чиновник не стал. Вместо этого он дал понять, что Роскомнадзор пока не сумел добиться своего.

«А у меня [Telegram] работает», - заметил Дворкович. При этом вице-премьер оставил без ответа вопрос, продолжает ли он пользоваться Telegram.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, после решения суда о немедленной блокировке мессенджера. Однако компании пока удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам. «Коммерсантъ» 26 апреля сообщил, что возможные потери бизнеса от мер по блокировке Telegram могли составить около $2 млрд. С такой оценкой выступил гендиректор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») Андрей Прокофьев.

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Экономика
Новости

Шувалов подтвердил возможность исключений для госкомпаний по размеру дивидендов

Ведомости
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Правительство вновь может сделать исключения для некоторых госкомпаний из общей рекомендации Минфина направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Вы же знаете, каждый год есть исключения. Обращаются главы компаний», – сказал Шувалов журналистам, отметив, что в этом году таких обращений пока что не было.

В среду вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что исключения из нормы 50% от прибыли на дивиденды возможны для «Газпрома», «Транснефти» и еще ряда компаний.

Ранее правление «Газпрома» предложило сохранить размер дивидендов на прошлогоднем уровне, выплатив акционерам только 25% прибыли.

В апреле 2018 г. министр финансов Антон Силуанов написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Минэкономразвития и Росимуществу разработать директивы для представителей государства в советах директоров госкомпаний о направлении на дивиденды половины консолидированной чистой прибыли. Министр отметил, что не все госкомпании намерены ориентироваться на эту планку, предупредив о рисках недополучения федеральным бюджетом до 204 млрд руб., или более половины запланированных дивидендных платежей госкомпаний на 2018 г.

В ответ на письмо Силуанова Медведев поручил Шувалову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, министру экономического развития Максиму Орешкину и руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову «вместе с Минфином внести окончательные, не подлежащие пересмотру предложения по размеру дивидендов, подлежащих уплате в 2018 г.». Чиновники должны сделать это до 7 мая, до расформирования действующего состава правительства.

Экономика
Новости

Шувалов заявил о готовности работать на любой предложенной Путиным должности

Ведомости
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал журналистам, что готов работать на любой должности, которую ему предложит президент Владимир Путин.

«Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент», – ответил Шувалов на вопрос, хочет ли он продолжить работать в правительстве.

Шувалов не желает оставаться на своей должности в новом составе правительства, сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на двух человек в аппарате кабмина, знакомого вице-премьера и двух близких к Кремлю собеседников. 

Шувалов скорее всего не останется в следующем правительстве, подтверждал «Ведомостям» его знакомый. По словам собеседника, Шувалов хотел уйти еще в 2012 г., надеясь на пост руководителя администрации президента. На этот раз для него подготовили место в МГУ, рассказывали два чиновника.

Шувалов занимает пост первого вице-премьера уже 10 лет, с мая 2008 г. До этого он был помощником президента Путина.

Доходы правительства – наглядно

Экономика
Новости

Представитель Медведева рассказала о содержании его разговора с Кудриным

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев регулярно проводит встречи с экспертами, на этой неделе он обсуждал вопросы совершенствования госуправления с председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, сообщила журналистам пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

«Естественно, никакие вопросы персонального состава на этой встрече не обсуждались», – подчеркнула Тимакова (цитаты по «Интерфаксу»). Она отметила, что на встрече Кудрин представил свои предложения о совершенствовании системы госуправления.

Ранее Кудрин говорил в интервью «Интерфаксу», что встречается с Медведевым регулярно: «Несколько раз в течение года я встречался с премьером и рассказывал ему о результатах работы, о предложениях, которые мы вносим президенту. То есть он полностью в курсе всех инициатив, которые мы передавали главе государства на всех стадиях, начиная с мая прошлого года».

Кудрин в период президентства Медведева занимал пост вице-премьера и министра финансов. Он был отправлен в отставку после своего заявления на совместной сессии Всемирного банка и МВФ о том, что не готов работать в новом правительстве.

Бизнес
Новости

Tesla покинул куратор разработки автопилотов

Ведомости
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Вице-президент подразделения Autopilot Hardware Engineering Джим Келлер покидает Tesla, чтобы сосредоточиться на разработке микропроцессоров в другой компании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Tesla. В компании во главе с главным исполнительным директором Илоном Маском он отвечал за аппаратное обеспечение для беспилотных автомобилей.

На этом посту его сменит Пит Бэннон, который уже более двух лет работает с Tesla и до этого занимался разработкой процессоров в Apple, уточнили в Tesla. The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечает, что Келлер перейдет в корпорацию Intel. Пресс-служба Tesla отказалась комментировать эту информацию, комментарии Intel изданию получить не удалось.

Ответственность за программное обеспечение проекта Autopilot возьмет на себя Андрей Карпати, директор Tesla AI и Autopilot Vision - направлений в области искусственного интеллекта и компьютерного видения автопроизводителя.

Келлер проработал в Tesla два года. В июне 2017 г. он сменил на руководящем посту Криса Латтнера из компании Apple, проработавшего руководителем программной части автопилота Tesla всего полгода. «Как оказалось, Tesla совсем мне не подходит», — писал тогда Латтнер в Twitter. В компании подтверждали эту информацию, отмечая, что «Крис просто не подошел Tesla и ему решили найти замену».

Перестановки в Tesla происходят на фоне расследования автокатастрофы с участием электромобиля Model X, которая произошла в марте на трассе Highway 101 в штате Калифорния. В результате погиб водитель автомобиля. Tesla была вынуждена выступать в качестве официальной стороны в совете Национальной комиссии по безопасности транспорта, поскольку в машине использовалась полуавтономная система автопилота.

Как выглядят грузовик и спорткар Tesla

Бизнес
Новости

Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность‍ самосвалами

Ведомости
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Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность с помощью восьми груженых самосвалов весом в 35 т каждый, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост» в четверг.

Тестирование продолжалось несколько недель. Испытаниям подверглись полностью готовые сегменты моста, следует из сообщения. Сначала инженеры установили на пролетах датчики, которые фиксировали «реакцию конструкций» на нагрузки в режиме реального времени. Затем участки «нагружали» самосвалами, которые перемещались по пролетам различными маршрутами, моделируя разные типы и направления нагрузки.

«Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста», — сообщил инфоцентр.

Крымский мост соединит полуостров с материковой частью России. После завершения строительства он станет самым длинным мостом в России. Состоит он из двух параллельных мостов – автомобильного и железнодорожного длиной по 19 км каждый. Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту откроется в мае, грузовиков - осенью. Поезда планируется запустить в декабре 2019 г.

Генподрядчик строительства Крымского моста - компания «Стройгазмонтаж» миллиардера Аркадия Ротенберга (Forbes оценивает его состояние в $3 млрд, это 40-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России). Стоимость контракта - 222,5 млрд руб., с учетом затрат заказчика – почти 228 млрд руб.

Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас

Бизнес
Новости

Петербургская компания подала иск о банкротстве связанного с Магомедовым пароходства

Ведомости
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Управляющая компания «Арсагера» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco) банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности. Заявление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заявление подано 25 апреля. Дата предварительного рассмотрения не сообщается.

О планах обратиться в суд с заявлением о признании ДВМП банкротом управляющая компания сообщила 6 апреля, опубликовав соответствующее уведомление на федресурсе. ДВМП не исполняет решение Арбитражного суда по облигациям серии БО-02, говорил «Интерфаксу» заместитель председателя правления истца Евгений Чистилин.

Собеседник агентства уточнял, что сумма задолженности предприятия составляет 2,7 млн руб. «Решение принято в связи с отсутствием инициативы ДВМП о погашении задолженности, компания не платит», - говорил он.

В пресс-службе ДВМП в свою очередь утверждали, что требования УК «Арсагера» на 2,7 млн руб. «являются спорными» и пароходство продолжает оспаривать их в судебном порядке. «Учитывая размер чистых активов компании, которые по состоянию на 31.12.2017 по РСБУ составляют 17,9 млрд руб., заявление о наличии у компании признаков несостоятельности абсолютно не соответствует действительности и носит провокационный характер», - подчеркивал представитель пресс-службы в беседе с агентством.

«Интерфакс» напоминает, что после «Арсагеры» о планах банкротить ДВМП уведомляли Промсельхозбанк и ООО «УК "Открытие".

Fesco – один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры. Группе «Сумма», совладельцем которой является Зиявудин Магомедов, принадлежит 32,5% акций головной компании холдинга – ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Еще 23,8% – у GHP Group, 17,4% – у TPG, 4,9% – у East Capital. Сейчас совладельцы группы арестованы по подозрению в хищении средств, выделенных государством на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

Зиявудин Магомедов, его брат Магомед Магомедов и руководитель компании «Интэкс» Артур Максидов арестованы по делу о хищении 2,5 млрд руб.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

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