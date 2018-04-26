ЕЦБ оставил основную ставку нулевой

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Кремль вступился за МЧС после критики Михалкова

В Кремле знакомы с критическими высказывания в адрес Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в котором якобы «все развалено». Об этом журналистам завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается различных материалов, не во всем они сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомств», — отметил представитель Кремля. Он напомнил, что сотрудники МЧС ежедневно спасают жизни множества людей: «Говорить, что все развалено, было бы неправильно». «Руководству страны все имеющиеся проблемы (МЧС) известны», — добавил Песков, напомнив, что МЧС находится в прямом ведении президента Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что только Следственный комитет России (СКР) может сделать выводы о причинах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которой погибли 60 человек. «Если вы говорите о материалах по результатам следственных действий, которые идут в связи с трагедией, которая была в Кемерово, то этих результатов пока нет. Эти результаты может достоверно предоставить только Следственный комитет, который выполняет следственные действия», — добавил он.

Такое мнение представитель Кремля высказал на просьбу оценить высказывания, прозвучавшие в авторской программе «Бесогон ТВ» режиссера Никиты Михалкова. В своей программе Михалков раскритиковал руководителя министерства Владимира Пучкова. По мнению Михалкова, по инициативе министра сокращают сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны, по завышенным ценам закупается техника, а в МЧС намеренно искажают статистику по пожарам.

Сам Пучков ранее заявил, что программу Михалкова не видел и вообще не смотрит телевизор. Приведенные Михалковым факты он назвал «бредом». Песков, в свою очередь, добавил, что ведомство постоянно сообщает о новых фактах расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в том числе о «чудовищных» нарушениях, ставших причиной гибели 60 человек. Пожар произошел 25 марта, среди погибших было много детей.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях