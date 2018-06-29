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Министр финансов США назвал фейком новость о желании Трампа выйти из ВТО

Министр финансов США Стивен Мнучин опроверг подхваченное СМИ сообщение портала Axios о том, что президент страны Дональд Трамп «много раз» говорил о необходимости выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО). «Здесь нет никакой срочной новости. Это неверно по сути», – заявил Мнучин в эфире Fox Business, отнеся сообщение Axios к разряду «фейковых новостей».

Мнучин заметил, что это не отменяет обеспокоенности Трампа по поводу дискриминации США в организации. «Президент высказался ясно, нам и остальным, что обеспокоен по поводу ВТО, что видит несправедливые моменты, что Китай использует организацию в своих интересах, тогда как мы заинтересованы в свободной торговле, в ликвидации барьеров», - сказал Мнучин.

Сегодня Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорам по вопросам внешнеторговых отношений с президентом Дональдом Трампом, сообщил, что президент США неоднократно говорил чиновникам Белого дома, что хочет, чтобы США покинули ВТО.