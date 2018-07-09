Экономика

Новости

Минфин раскрыл размер будущих сверхдоходов от нефти

Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2018 г. составят 2,74 трлн руб., в 2019 г. – 3,42 трлн руб., в 2020 г. – 2,74 трлн руб., в 2021 г. – 2,355 трлн руб., сообщается в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на будущую трехлетку.

Эти доходы считаются от превышения фактической стоимости нефти над заложенной в бюджете базовой ценой ($40 за баррель в ценах 2017 г. с ежегодной индексацией на 2%). Согласно бюджетному правилу Минфин не тратит сверхдоходы от нефти, а направляет эти деньги на приобретение иностранной валюты на внутреннем рынке. Затем купленная валюта зачисляется в фонд национального благосостояния (ФНБ). Основной целью этого механизма является стабилизация курса рубля и уменьшение зависимости российской экономики от углеводородов.

В июне Минфин перечислил в ФНБ приобретенную в 2017 г. валюту примерно на 900 млрд руб. В результате фонд увеличился до 4,84 трлн руб. Исходя из расчетов Минфина по итогам 2018 г. ФНБ будет пополнен примерно на 2,74 трлн руб. (ранее такая цифра была утверждена в поправках в бюджет 2018 г.), в 2019 г. – на 3,42 трлн руб. и т. д.

Общие нефтегазовые доходы федеральной казны в 2018 г. составят 7,23 трлн руб. (42,4% от совокупных доходов), в 2019 г. – 8,32 трлн руб. (41,9%), в 2020 г. – 7,9 трлн руб. (39,5%), в 2021 г. – 7,77 трлн руб. (37,8%), следует из документа Минфина.

На базе основных направлений политики Минфина на 2019–2021 гг. будет формироваться бюджет на соответствующие три года. Представитель Минфина отмечал «Ведомостям», что указанные в документе цифры могут еще многократно измениться.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики