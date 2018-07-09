Экономика

Новости

Силуанов назвал размер планируемых внешних займов на три года

Россия планирует занять на внешнем рынке в 2019 г. через размещение еврооблигаций $7 млрд с учетом обмена старых выпусков бондов, в 2021-2021 гг. займы сократятся до $3 млрд в год. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Подходы не меняются в 2019 г. – то есть $7 млрд внешних заимствований с учетом обмена. Обмен у нас заканчивается в 2019 г. Потом в 2020-2021 гг. – по $3 млрд заимствований», – сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

В федеральном бюджете на 2018 г., как и годом ранее, также предусмотрены внешние займы на $7 млрд, $4 млрд из которых – для обмена старых выпусков бондов на новые. В марте Минфин разместил еврооблигации на $4 млрд – на $1,5 млрд новые бонды с погашением в 2029 г. и доходностью 4,625% годовых и дополнительный выпуск на $2,5 млрд с погашением в 2047 г. и доходностью 5,25%. Силуанов ранее говорил, что Минфин может выпустить оставшиеся по плану евробонды на $3 млрд осенью этого года.

В 2017 г. Минфин также занял на внешнем рынке $3 млрд и обменял старый выпуск евробондов на $4 млрд. В 2016 г., после перерыва почти в три года, Россия вернулась на внешние долговые рынки, разместив еврооблигации на $3 млрд.

На рынках нет ничего невозможного