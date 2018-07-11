Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования

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Игорь Чуян освобожден от должности руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) по собственной просьбе. На его место назначен Игорь Алешин. Соответствующие распоряжения премьера Дмитрия Медведева опубликованы на сайте правительства.
Чуян руководил Росалкогольрегулированием более девяти лет. Он возглавил ведомство в январе 2009 г. До этого был гендиректором государственного «Росспиртпрома» (объединяет девять спиртовых заводов и две сервисные компании).
Алешин возглавлял федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», которое занимается оптово-розничной торговлей алкогольной и безалкогольной продукцией, свежими и переработанными овощами и фруктами, чаем, кофе, специями и другими товарами растительного происхождения.
Росалкогольрегулирование реализует госполитику и нормативно-правовое регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Ведомство подконтрольно Министерству финансов. Ранее сообщалось о возможности передать Росалкогольрегулированию контроль за табачной продукцией.
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Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил связать пенсионный возраст с уровнем дохода граждан.
«Тот, кто зарабатывает мало, может уйти на пенсию раньше, но нужно понимать, что его пенсия будет очень маленькой. А тот, кто зарабатывает много, пусть работает, сколько ему сил хватает... у него будет высокая пенсия», – сказал Федотов (цитата по ТАСС)
Правительственный законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г.
Как рассказывали «Ведомостям» собеседники во фракции «Единая Россия» в Госдуме, единороссы будут настаивать на сохранении пенсионного возраста в 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), сохранении текущего пенсионного возраста льготникам из двух списков (первый – опасные и вредные условия труда, второй – тяжелые), а также сохранении льготного налога на имущество для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет.
Замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов констатировал, что в случае смягчения предложенного правительством варианта повышения пенсионного возраста добиться заявленного увеличения пенсий на 1000 руб. в год не удастся.
Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixaby
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд, и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет
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Согласие на переезд из пятиэтажек в новое жилье по программе реновации дали 345 семей из Западного округа Москвы и 241 семья из Северо-Восточного, сообщает департамент городского имущества.
«Уже дали свое согласие на переезд в новостройки 100% жильцов первых отселяемых домов в ВАО, 82% в ЗАО и 84% москвичей в СВАО. Эти показатели позволяют говорить о высокой продуктивности программы и об отношении самих москвичей к ней», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.
Ранее на переселение согласились все жильцы первых двух домов реновации – пятиэтажек на улице Константина Федина в Восточном округе. Большинство из них выбрали равнозначные квартиры в новостройке на 5-й Парковой улице, часть жильцов заключили договоры с Московским фондом реновации о приобретении жилья большей площади.
Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. К 2032 г. по ней предполагается расселить 5171 дом, где проживают около 1 млн человек.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, начато проектирование и строительство домов на 250 стартовых площадках реновации. В этом году власти рассчитывают переселить по программе около 10 000 человек.
Как выглядит первый дом для переселения по реновации
Максим Стулов / Ведомости
Первый дом по программе реновации жилья в Москве готов к заселению, сообщил 9 февраля руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин
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Максим Стулов / Ведомости
Дом расположен по адресу 5-я Парковая улица, д. 62б
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Максим Стулов / Ведомости
В новый дом переедут жители домов № 3 и № 5 по ул. Константина Федина, расположенных в 300 м от новостройки
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Максим Стулов / Ведомости
В двух домах всего было 160 квартир
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Максим Стулов / Ведомости
Детская площадка у нового дома
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Максим Стулов / Ведомости
Разрешения на осмотр квартир первым переселенцам начали выдавать 9 февраля
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Максим Стулов / Ведомости
По словам Левкина, квартиры в этом доме больше по общей и жилой площади, чем квартиры в переселяемых домах, в 1,3–1,4 раза
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Максим Стулов / Ведомости
В квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорт-класса, отметил Левкин (на фото)
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Максим Стулов / Ведомости
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин заявлял, что в течение 2018 г. будут
готовы 24 дома для переселения по программе реновации
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Максим Стулов / Ведомости
На данный момент для переселенцев готовы 14 домов на 2300 квартир, они будут переданы под заселение до конца мая
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Столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил в Москве дорожный знак на гибкой стойке, который при столкновении остается на месте и принимает прежнюю форму. Об этом говорится в сообщении ЦОДД (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Стойка у такого знака сделана из нержавеющей стали и закреплена на шарнирах, которые позволяют ему оставаться на месте, а столб может выгибаться на 90 градусов. Европейская практика показала, что подобные стойки выдерживают более 20 наездов, гарантийный срок у этой конструкции – пять лет, отмечает ЦОДД: «В результате ДТП в Москве каждый месяц повреждается порядка 50 дорожных знаков, после наездов стойки с дорожными знаками деформируются и подлежат замене».
Первый такой знак стоит на улице Бутырский Вал в районе дома 32 – он обозначает пешеходный переход. Если пилотная эксплуатация пройдет успешно, то такие же знаки установят в других местах, пояснили в ЦОДД. Второй дорожный знак на гнущейся стойке установят до конца недели по адресу Хохловский переулок дом 9, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В Москве идет самая большая волна благоустройства за всю ее историю. За короткий срок изменились десятки столичных улиц, площадей и парков. Однако скорость работ сказывается на их качестве – москвичам все чаще бросаются в глаза строительные ошибки, из-за которых многие улицы начинают разваливаться сразу после завершения благоустройства. Между тем только по программе «Моя улица» (2015-2018 гг.) на благоустройство из бюджета выделено 126 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Пункт «велодорожка» вошёл в джентльменский набор характеристик любого благоустроенного участка в центре Москвы. В итоге на ул. Большая Никитская (на фото) после благоустройства в 2015 г. создалась травмоопасная ситуация – на тротуаре велодорожки оказались шире, чем пешеходная зона, к тому же частично тротуары заняли летние веранды. Такое благоустройство обошлось бюджету в 334,5 млн руб. Работы выполняло ООО «Орион» (здесь и далее суммы по данным сайта госзакупок)
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Мария Соловиченко / Ведомости
Такая же ситуация и на Малой Никитской улице (на фото) – пешеходы вынуждены шагать по велодорожкам. Между тем по российским законам за травмы, полученные в результате проектной ошибки, ответственность может нести и архитектор. То есть велосипедист, сбивший на велодорожке пешехода, может оказаться невиновным. Малая Никитская была благоустроена в 2015 г. за 128,5 млн руб. Контракт на работы тогда достался ООО «Роуд групп»
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Евгений Разумный / Ведомости
Плитка – главная притча во языцех москвичей. Она имеет явные преимущества перед асфальтом – более экономичная и стойкая, ее легко менять. Но уложенная наскоро и с нарушением технологий, она долго не живет. Провалы и трещины в недавно уложенной плитке можно увидеть на многих благоустроенных улицах в центре Москвы. На фото: пересечение Тверского проезда и Тверской улицы
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Евгений Разумный / Ведомости
По словам специалистов, проблема возникает из-за того, что под плиткой нет несущего слоя основания (например, из щебня и бетона) или он совсем мал (тонкий старый асфальт). На фото: расползающиеся плиточные конструкции в Тверском проезде, который был благоустроен в 2013 г.
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Евгений Разумный / Ведомости
При некачественном несущем слое прежде всего проваливаются плиточные конструкции возле люков - вода идет по разрыхленным слоям, приводит плитку в движение и люки начинают вылезать. Так произошло, например, с люком в Столешниковом переулке (на фото). Недавно разъехавшуюся плитку вокруг него заменили
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Евгений Разумный / Ведомости
Пешеходная зона обустроена в Столешниковом переулке (на фото) в 2012 г. Тогда работы по благоустройству велись всего на четырех улицах - Столешников переулок, Камергерский переулок, Кузнецкий Мост, Рождественка. Но несмотря на небольшой объем работ, они оказались не очень качественными. На протяжении всего Столешникова переулка - расколотая плита и покосившиеся бордюры. На благоустройство Столешникова переулка пять лет назад власти объявляли тендер на сумму в 40,5 млн руб. Но впоследствии он был отменен, а параметры заключенного контракта не опубликованы
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Максим Стулов / Ведомости
Уникальная проблема благоустройства Москвы – отсутствие правильного расчета ливневой канализации. Рассчитывать ливневку долго и хлопотно. Для этого нужно пройти огромный круг всяческих согласований, поскольку это самая нижняя сеть, проходящая ниже всех остальных сетей. В итоге одна только сеть ливневой канализации на некоторых улицах Москвы может оказаться дороже, чем весь проект благоустройства этих улиц. Сроки благоустройства оказываются важнее всего. Поэтому про ливневую сеть в Москве часто забывают. На фото: район Марьиной рощи, 30 июня
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Стоян Васев/ТАСС
В некоторых опубликованных контрактах на благоустройство улиц дождевые канализации не выделяются отдельным пунктом для исполнения. А если и выделяются, то расходы на эту статью крайне малы. Например, в контракте на благоустройство Малой Никитской улицы стоимость затрат на дождевую канализацию – 8,19 млн руб., в то же время на замену бордюров и дорожных покрытий на этой улице власти выделили почти 38 млн руб. На фото: здание Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ на Моховой улице
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Максим Стулов / Ведомости
В итоге сильные ливни превращают московские улицы (особенно в центре) в реки, озера и каналы. На фото: район Марьиной рощи, 30 июня
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Максим Стулов / Ведомости
Поскольку для строительства ливневки нужно раскапывать улицу, в последующем не исключено, что эта проблема станет причиной полной переделки красивых улиц, созданных по программе благоустройства
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Максим Стулов / Ведомости
Большинство ливневых стоков с фасадов домов в Москве выводятся прямо на пешеходные тротуары. В результате во время сильных ливней вода на прохожих льется сплошным потоком. На фото: ул. Полковая, д. 3, стр. 1 во время ливня 30 июня
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Евгений Разумный / Ведомости
Московская улица в стиле фьюжн. Дорожное покрытие на небольшом пятачке совмещает брусчатку и несколько видов тротуарной плитки, которая частично уложена прямо на брусчатку и уже начинает ломаться
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Евгений Разумный / Ведомости
Увидеть эту конструкцию можно на пересечении ул. Мясницкой и Чистопрудного бульвара перед рестораном «Макдональдс»
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Мария Соловиченко / Ведомости
Организацией автомобильного движения в Москве занимается департамент транспорта, а благоустройством – департамент жилищно-коммунального хозяйства. Видимо, департаменты не всегда умеют договариваться. В результате этим летом в Москве стали появляться пешеходные переходы, упирающиеся либо в клумбы, либо в заборы (на фото 1-я улица Ямского поля)...
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Мария Соловиченко / Ведомости
...либо в автомобили на парковке (на фото 1-я улица Ямского поля)
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Евгений Разумный / Ведомости
В результате благоустройства Ленинградского проспекта в 2015 г. в начало улицы вернулся сквер, существовавший там в советские времена. Посадили деревья, поставили более 200 скамеек и даже установили для них отдельное освещение. И все бы хорошо, но если идти по скверу в сторону центра, то сквер неожиданно обрывается и выводит прямо на оживленную проезжую часть
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Евгений Разумный / Ведомости
Рядом нет никаких пешеходных переходов. Чтобы выйти из сквера, придется довольно долго возвращаться назад до ближайшего светофора. Всего на благоустройство Ленинградского проспекта было потрачено около 2 млрд руб. Работы по контракту мэрии выполняло ООО «Спецстрой»
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Анастасия Голицына / Для Ведомостей
Четыре года назад парк «Березовая роща» на ул. Куусинена (метро Полежаевская) благоустроили – в том числе на насыпных дорожках уложили брусчатку. Но в июле этого года местные жители обратили внимание, что брусчатку - совсем еще новую и хорошую - снова выкопали
19/33
Мария Соловиченко / Ведомости
В конце ул. Сретенка дорожную полосу разделяет пустой широкий островок из плитки. Для чего именно служит этот островок, не ясно, но он явно затрудняет движение потока машин, пересекающих Садовое кольцо
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Максим Стулов / Ведомости
Еще один подарок автомобилистам. Главное - быстро сделать правильный выбор. На фото: Трубная площадь
21/33
Анна Петрова для Ведомостей
Островки из плитки, зачем-то сужающие проезжую часть, в народе называют «собянинские». Они образовались на многих улицах в центре Москвы после благоустройства. На фото: выезд на Садовое с Большой Спасской, он же въезд
22/33
Мария Соловиченко / Ведомости
Все-таки можно остановиться или нет? «Ведомости» обнаружили, что в Москве не так уж мало размеченных на улицах парковок прямо под знаком, запрещающим остановку. На фото: 11-я Парковая улица, д. 9/35
23/33
Евгений Разумный / Ведомости
Еще одна особенность столичного благоустройства – наполовину покрашенные дома. В 2014 г. в Москве благоустроили Покровку - уложили плитку, поменяли бордюры и покрасили дома. Но покрасили только половину домов с фасада. На фото: дом Крашенинникова на Покровке, 17 (вид с фасада)
24/33
Евгений Разумный / Ведомости
А вот так выглядит этот памятник архитектуры XIX в. со двора. Крыша тоже покрашена только наполовину. Покровку благоустраивал по одному контракту с Маросейкой АО «Дормост», по которому было оплачено 338,3 млн руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
От Покровского бульвара в сторону Хитровской площади уходит Подколокольный переулок. В самом начале переулка есть небольшой сквер со взрослыми деревьями. Этим летом там прямо на корни деревьев установили бетонную ограду, которой в сквере никогда не было. Деревьям выжить в новых условиях будет не суждено
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Анна Петрова для Ведомостей
Расколотые бордюры в самом центре – на бульваре у храма Христа Спасителя – наверняка долго не проживут
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Евгений Разумный / Ведомости
Крестовский мост после реконструкции. Теперь тротуар через мост начинается почти с его середины. Чтобы добраться до него, людям приходится идти по узкому бордюру либо просто по проезжей части между машинами
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Павел Беляков /Для Ведомостей/
Так выглядит тротуар на середине Крестовского моста
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Анна Петрова для Ведомостей
Фантазийная траектория съезда на Кутузовский проспект с Садового
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Евгений Разумный / Ведомости
Характерные для благоустроенных улиц гранитные скаты на тротуарах доставляют немало неудобств горожанам зимой
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Евгений Разумный / Ведомости
Традиционное для программы «Моя улица» озеленение – небольшие клумбы или бетонные кадки с тоненькими деревцами, закатанные в километры плитки. На фото – Славянская площадь после реконструкции в июле текущего года
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Андрей Козырев / Ведомости
Клумбы в половину тротуара на Большой Дмитровке. На улице с трудом могут разойтись два человека
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Отделку и декор интерьеров в проекте клубных особняков на Ордынке в центре Москвы выполнит Bosco Casa, рассказал журналистам генеральный директор компании Insigma (девелопер проекта) Алексей Ржевцев.
Проект Ordynka by Bosco Casa будет предлагаться покупателям не только с отделкой, но и декором интерьера, наполнение которого зависит от пожеланий клиента.
По словам Ржевцева, максимальный пакет по декорированию включает почти все детали, все будет зависеть от пожеланий покупателя. Стоимость лота без отделки составит 500 000 руб. за кв. м, в пентхаусе цена будет доходить до 1 млн за кв. м.
«Среди клиентов Воsco предложение будет продвигаться также», — заверил председатель совета директоров группы Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
Партнеры подчеркнули, что в интерьере будут использованы и отечественные бренды. Они отметили, что покупатели могут не пользоваться услугами Bosco Casa. Куснирович рассказал, что компания на свой вкус оборудует один лот. Если он не найдет спроса на рынке, председатель совета директоров группы пообещал купить его для себя.
Как сообщалось, корпуса бывшей кондитерской фабрики имени Марата на Ордынке будут реконструированы под комплекс клубных жилых домов класса de luxe. Общая площадь проекта составит 20 000 кв. м. В составе комплекса запланировано 74 квартиры и 16 апартаментов в семи разных клубных домах. Апартаменты займут отдельную секцию и первые этажи, к которым будут пристроены индивидуальные патио. Внутренняя территория комплекса площадью 3000 кв. м станет общественной зоной с ландшафтным дизайном.
Девелопером проекта выступает компания Insigma. Финансовым партнером является Сбербанк, который открыл кредитную линию на строительство. Совокупный объем инвестиций в проект превысит 5 млрд руб.
Международный брокер недвижимости - компания Savills составила рейтинг самых дорогих жилых домов (коттедж / таунхаус), выставленных на продажу в старых границах Москвы. Общая стоимость топ-10 домов составляет 6,4 млрд руб. На фото - вид на элитный ЖК «Остров фантазий» в Крылатском
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Savills
Самый дорогой жилой дом выставлен на продажу в «Поселке художников» на Соколе (на фото). Коттедж под ключ (609 кв.м) оценен в 1,015 млрд руб. Столь высокая цена дома во многом объясняется наличием собственного земельного участка в 10 соток, что на рынке недвижимости Москвы редкость. При этом на участке выполнены ландшафтные работы, поясняет директор департамента продаж загородной недвижимости Savills в России Нина Резниченко
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Savills
Дом, выполненный по авторскому проекту в стиле hi-tech, получил название «Куб». Он стал победителем многочисленных архитектурных конкурсов и выставок
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Savills
Большинство самых дорогих домов находятся в трех локациях Москвы - в «Поселке художников», в Крылатском и в Серебряном Бору. На втором месте рейтинга - резиденция за 950 млн руб. (1370 кв. м) в Серебряном Бору на берегу Москвы-реки (на фото). Дом построен с использованием мрамора и клинкера. Он находится на территории ЖК «Берег столицы», к услугам жителей которого собственная набережная, закрытая стоянка для яхт, пляж. «Серебряный Бор - локация самая дорогая. В закрытой базе есть предложения выше 1 млрд руб.», - говорит директор департамента жилой недвижимости компании Penny Lane Realty Сергей Колосницын
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Savills
Из топ-10 рейтинга четыре объекта продаются в «Поселке художников», где живут многие известные личности. «Сегодня поселок имеет два охранных свидетельства - как природный комплекс и как объект культурно-исторического наследия», - говорит Резниченко. Еще один коттедж в этом камерном месте продается за 867,4 млн руб. Дом (750 кв. м) меблирован и полностью готов к проживанию. На фото гостиная дома
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Savills
Желающим поселиться в ЖК под названием «Остров фантазий» также придется раскошелиться. За небольшой двухэтажный коттедж в 350 кв. м и участок в 18 соток на искусственно созданном острове покупателю придется заплатить 620 млн руб. На фото гостиная коттеджа
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Sozidanie Real Estate
Еще один объект на «Острове фантазий» - двухэтажный дом (400 кв. м) продается за 612,4 млн руб. «Джентльменский набор» всех элитных построек - богатая мебелировка, камины, собственные террасы, небольшие участки земли, бассейн или сауны. В качестве бонуса идет близость к «закрытому для чужих» водоему, где есть пляж и стоянка для яхт или лодок и живописная территория, которая, конечно, огорожена и охраняется
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Evans
И снова дом на «Острове фантазий» - трехэтажный монолитный коттедж (500 кв. м) выставлен на продажу за 563,7 млн руб. Собственник отмечает, что дом меблирован от Fendi и на всех этажах есть действующие газовые камины
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Knight Frank
Монолитный двухэтажный особняк (538 кв. м) в «Поселке художников» с дизайнерским ремонтом в стиле модерн обойдется покупателю в 507,4 млн руб. На фото - одна из пяти комнат дома
9/13
Savills
Последние места рейтинга занимают два дома в коттеджном поселке Екатериновка (тоже в Крылатском). Несмотря на то что объекты в десятке дешевле остальных, по площади они одни из самых крупных. На фото: дом площадью 1100 кв. м выставлен на продажу за 450 млн руб. Помимо традиционного богатого внутреннего убранства и престижного месторасположения покупателям домов в Екатериновке обещаны «военизированная охрана и видеонаблюдение по периметру»
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Savills
Еще один особняк в Екатериновке (960 кв. м) продается за 445 млн руб. Несмотря на то что миллиардные коттеджи в пределах МКАД - «товар штучный», спроса на них все равно нет. Дома могут искать своих новых хозяев годами. «Например, в 2017 г. в поселке Екатериновка мы зафиксировали три сделки. Все они в бюджете $3-4 млн. Из трех домов два в продаже были больше 4 лет, а один - 2,5 года», - рассказывает Колосницын. По его словам, срок экспозиции таких объектов может составлять и пять, и десять лет. «Но бывают счастливые исключения», - говорит эксперт
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Savills
Замыкает десятку рейтинга коттедж в «Поселке художников» (640 кв. м). Трехэтажный дом с участком в 17 соток продается за 400 млн руб. «Все дома в поселке имеют свои земельные участки, которые утопают в зелени (высажены определенные породы деревьев). Также на ценообразование домов накладывает отпечаток история - здесь была реализована концепция «города-сада», популярная в начале ХХ в.», - говорит Андрей Хитров, директор по маркетингу компании Welhome. Несколько домов возводилось по образцу русских построек XVII-XVIII вв. Всего было постоено 114 домов
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По словам риэлторов, как правило, цены на объекты такого класса сильно завышены. Причина - в ограниченном спросе, при котором естественные механизмы регулирования цен не работают: нет звонков, нет интереса, не с чем сравнивать и анализировать цены. Однако, если у продавца есть намерение быстро продать объект, то, по словам риэлторов, покупатель в большинстве случаев может рассчитывать на скидки в 10-30%. На фото: вид на ЖК «Остров фантазий»
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АФК «Система»рефинансирует три кредита Сбербанка на сумму 24 млрд руб. со сроком погашения в 2019-2020 гг., сообщается на сайте компании. Стороны уже подписали новое необеспеченное кредитное соглашение сроком погашения через три года.
Новое соглашение позволяет снизить ставки, увеличить дюрацию долгового портфеля и формирует более комфортный для АФК «Система» график погашения долга, приводятся в сообщении слова вице-президента компании по финансам и инвестициями Владимира Травкова.
АФК «Система» ранее в этом году выплатила 100 млрд руб. по мировому соглашению с «Роснефтью». Для выплат корпорация использовала в том числе заемные средства. Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков в апреле заявил, что корпорация будет стремиться уменьшить долг с почти 227 млрд руб. на конец 2017 г. до уровня в 160-190 млрд руб. к концу 2018 г. «Система» также думает о рефинансировании долга в течение года, детали будут определяться рыночными условиями, говорил Дубовсков.
Кто из миллиардеров и топ-менеджеров пришел на встречу с Путиным
Алексей Никольский / РИА Новости
В Кремле прошла предновогодняя встреча президента с бизнесменами и топ-менеджерами государственных компаний. На фото слева направо – президент РСПП Александр Шохин, совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг и руководитель администрации президента Антон Вайно
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Сергей Савостьянов / ТАСС
Всего в ней приняли участие свыше 60 бизнесменов. На фото – главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (справа) развлекает в ожидании Путина совладельца «Илима» Захара Смушкина
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Алексей Никольский / РИА Новости
Президент «Норникеля» Владимир Потанин
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Ведомости
Схема рассадки бизнесменов на новогодней встрече с Владимиром Путиным
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Сергей Савостьянов / ТАСС
Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож (слева) и председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг
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Сергей Савостьянов / ТАСС
Основной акционер и председатель комитета по стратегии компаний «Еврохим» и «СУЭК» Андрей Мельниченко
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Сергей Савостьянов / ТАСС
Совладелец USM Holdings Алишер Усманов (слева) и владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко
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Сергей Савостьянов / ТАСС
Слева направо: председатель совета директоров «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и владелец холдинга ЕСН Григорий Березкин
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Алексей Никольский / РИА Новости
Президент «Транснефти» Николай Токарев и бизнесмен Геннадий Тимченко
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Сергей Савостьянов / ТАСС
Бизнесмен Михаил Прохоров и президент «Норникеля» Владимир Потанин
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Сергей Савостьянов / ТАСС
Слева направо: министр экономического развития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
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Алексей Никольский / РИА Новости
Встреча началась с небольшим опозданием. Путин поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и пожелал им успеха не только в бизнесе
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Сергей Савостьянов / ТАСС
Также президент поручил правительству определить параметры выпуска гособлигаций в валюте для российских инвесторов. Нужен удобный для бизнеса механизм возврата капиталов в Россию, заявил Путин
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Сергей Гунеев / РИА Новости
По данным источника «Интерфакса», Путин закончил встречу словами, что Сечину и совладельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову необходимо поговорить. О результатах встречи пока неизвестно
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Сергей Савостьянов / ТАСС
«Роснефть» требует от «Системы» 136,3 млрд руб. убытков из-за реорганизации «Башнефти» и 131,6 млрд руб. дивидендов, полученных «Системой» от «Башнефти» в 2009-2013 гг. На фото – Владимир Евтушенков (крайний слева)
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Сергей Савостьянов / ТАСС
На фото – Сечин и председатель совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолий Седых
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«Единая Россия» не обсуждает возможность внести поправки о снижении предлагаемого правительством нового пенсионного возраста, сообщил журналистам руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов.
«Совершенно не подтверждается [эта информация], я был сегодня на [фракционной] группе, этот вопрос даже не обсуждался», – ответил Неверов (цитата по «Интерфаксу») на соответствующий вопрос.
«Что касается непосредственно параметров законопроекта, которые предусмотрены к первому чтению, мы их не обсуждаем. Сейчас обсуждаются вопросы занятости, диспансеризации и прочие вещи», – подчеркнул Неверов.
По данным источников «Интерфакса», в законопроект о пенсионной реформе может быть внесена поправка об установлении для женщин возраста выхода на пенсию в 60 лет вместо предлагаемых правительством 65 лет.
Правительственный законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г.
Как рассказывали «Ведомостям» собеседники во фракции «Единая Россия» в Госдуме, единороссы будут настаивать на сохранении пенсионного возраста в 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), сохранении текущего пенсионного возраста льготникам из двух списков (первый – опасные и вредные условия труда, второй – тяжелые), а также сохранении льготного налога на имущество для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет.
Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixaby
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд, и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет