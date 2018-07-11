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Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования

Игорь Чуян освобожден от должности руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) по собственной просьбе. На его место назначен Игорь Алешин. Соответствующие распоряжения премьера Дмитрия Медведева опубликованы на сайте правительства.

Чуян руководил Росалкогольрегулированием более девяти лет. Он возглавил ведомство в январе 2009 г. До этого был гендиректором государственного «Росспиртпрома» (объединяет девять спиртовых заводов и две сервисные компании).

Алешин возглавлял федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», которое занимается оптово-розничной торговлей алкогольной и безалкогольной продукцией, свежими и переработанными овощами и фруктами, чаем, кофе, специями и другими товарами растительного происхождения.

Росалкогольрегулирование реализует госполитику и нормативно-правовое регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Ведомство подконтрольно Министерству финансов. Ранее сообщалось о возможности передать Росалкогольрегулированию контроль за табачной продукцией.