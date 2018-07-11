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Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля до конца 2024 года

Курс доллара на конец 2018 г. составит 61,7 руб./$, в последующие годы рубль будет слабеть, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уточненный базовый вариант макропрогноза Минэкономразвития на 2018-2024 гг.

Министерство ожидает, что к концу 2019 г. доллар будет стоить 63,8 руб., затем подорожает до 64,1 руб. (конец 2020 г.), 63,9 руб. (2021 г.), 64,8 руб. (2022 г.), 66,4 руб. (2023 г.), а на конец 2024 г. достигнет 68 руб.

Ранее Минэкономразвития опубликовало прогноз среднегодового курса рубля к доллару: в 2018 г. он составит 60,8 руб./$, в 2019 г. – 63,2 руб., в 2020 г. – 63,8 руб., в 2021 г. – 64 руб., в 2022 г. – 64,7 руб., в 2023 г. – 66,3 руб., в 2024 г. – 68 руб.

Сейчас курс доллара на Московской бирже составляет около 62 руб./$, курс евро – 72,8 руб. На начало года доллар стоил 57,65 руб., евро – 69,3 руб.

Минэкономразвития объясняло сегодняшний курс рубля глобальным давлением на валюты развивающихся стран и укреплением доллара. При этом в министерстве отмечали, что влияние на курс национальной валюты со стороны объявленных в апреле санкций США к настоящему моменту исчерпано.

На горизонте до 2024 г. по мере исчерпания стимулирующих бюджетных мер США и нормализации денежно-кредитной политики Европейского центробанка Минэкономразвития ожидает ослабления доллара относительно евро, что также скажется на рубле и валютах развивающихся стран.

Изменение цен на нефть на мировых рынках в значительной степени будет сглажено бюджетным правилом Минфина по резервированию дополнительных нефтегазовых доходов и не приведет к резкому изменению курса рубля, указывало Минэкономразвития. Министерство прогнозирует, что нефть будет дешеветь: стоимость барреля нефти марки Urals в среднем в 2018 г. составит $69,3, в 2019 г. – $63,4, в 2020 г. – $59,7 и уменьшится до $55 в 2022-2024 гг.