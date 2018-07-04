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Минэкономразвития предсказало ослабление рубля

Курс рубля в среднем за 2018 г. составит 60,8 руб./$ и останется вблизи текущих значений, говорится в опубликованной Минэкономразвития «картине экономики».

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует постепенное ослабление рубля. По прогнозу министерства, в 2019 г. курс доллара увеличится до 63,2 руб., в 2020 г. – до 63,8 руб., в 2021 г. – до 64 руб., в 2022 г. – до 64,7 руб., в 2023 г. – 66,3 руб., в 2024 г. – до 68 руб.

Сегодняшний курс рубля стал следствием? в первую очередь? глобального давления на валюты развивающихся стран и укрепления доллара, отмечает Минэкономразвития. При этом влияние на курс национальной валюты со стороны объявленных в апреле санкций США к настоящему моменту исчерпано, полагают в министерстве.

На горизонте до 2024 г. по мере исчерпания стимулирующих бюджетных мер США и нормализации денежно-кредитной политики Европейского центробанка Минэкономразвития ожидает ослабления доллара относительно евро, что также скажется на рубле и валютах развивающихся стран.

Изменение цен на нефть на мировых рынках в значительной степени будет сглажено бюджетным правилом Минфина по резервированию дополнительных нефтегазовых доходов и не приведет к резкому изменению курса рубля, отмечает Минэкономразвития. Министерство прогнозирует, что нефть будет дешеветь: стоимость барреля нефти марки Urals в среднем в 2018 г. составит $69,3, в 2019 г. – $63,4, в 2020 г. – $59,7 и уменьшится до $55 в 2022-2024 гг.