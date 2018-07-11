Медведев призвал учитывать специфику Кавказа в госпрограммах
Власти должны учитывать специфику Северо-Кавказского федерального округа при определении параметров финансирования госпрограмм, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа. Его слова передал «Интерфакс»
В прошлом году Северный Кавказ получил статус приоритетной территории, после чего в госпрограммах должны были появиться специальные разделы, касающиеся развития регионов округа. По словам Медведева, «эта работа пока не ведется на должном уровне» и соответствующие разделы сейчас предусмотрены только в 22 из 28 госпрограмм.
«Уровень их финансирования тоже является недостаточным, – подчеркнул Медведев. – Федеральные ведомства должны полнее учитывать специфику округа при определении финансирования госпрограмм, а региональные власти тщательнее прорабатывать свои предложения, министерство по делам Северного Кавказа».
Медведев также обратил внимание на проблемы в топливно-энергетическом комплексе кавказских регионов. В частности, он отметил, что газовые и энергетические сети сильно изношены, «и потери при транспортировке часто списывают на все, что фактически было просто украдено». «Как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты, включая преднамеренное банкротство предприятий ЖКХ, энергосбытов», – указал премьер. По его словам, «ситуация в чем-то меняется, но меняется недостаточно», в связи с чем «потребуются и кадровые решения, и, конечно, наказание виновных».