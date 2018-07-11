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Заместитель Орешкина назвал сроки переезда трех министерств в «Москва-сити»

Минэкономразвития, Минпромторг и Минцифраз, а также Росаккредитация, Росстандарт и Росстат переедут в новый правительственный комплекс в деловом центре «Москва-сити» до конца 2018 г., сообщил ТАСС замминистра экономического развития Азер Талыбов.

«Переезд запланирован на вторую половину 2018 г., но у нас нет такой точной даты, когда переезд должен произойти: мы туда переедем, как только весь комплекс будет готов и все сервисы будут налажены», – сказал Талыбов.

Рабочее пространство ведомств в «Москва-сити» будет организовано по принципу открытого пространства. Талыбов назвал запланированный переезд частью глобального плана по оптимизации госуправления. «С учетом нового размещения органов исполнительной власти у нас будет возможность достаточно оперативно вырабатывать решения, и здесь качество и результативность этой работы будут поставлены во главу угла», – пояснил Талыбов.

В ноябре стало известно, что Агентство ипотечного жилищного кредитования купило за 25 млрд руб. комплекс в «Москва-сити» для переезда туда трех министерств. Министр экономического развития Максим Орешкин в октябре уточнял, что переезд нескольких министерств в «Москва-сити» позволит экономить федеральному бюджету 0,5 млрд руб. ежегодно.

В июле 55 000 кв. м в башне «Око» в «Москва-сити» купила мэрия Москвы. Переезд части сотрудников в «Москва-сити» также обсуждал Центробанк.

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