Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу превысил 67 руб. впервые с 3 августа 2016 г., свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость американской валюты доходила до 67,12 руб./$ (+47 коп., или 0,6% к закрытию предыдущих торгов). К 10.25 курс скорректировался до 66,98 руб./$.
Курс евро, напротив, снизился к закрытию четверга. На момент публикации европейская валюта торгуется по цене 76,8 руб. (-14 коп., или 0,2%).
Рубль слабеет к доллару третий день подряд на фоне новостей о новых санкциях США. В среду вечером госдепартамент США анонсировал очередные ограничительные меры против России из-за «дела Скрипалей». Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет, предусматривающий фактический запрет импорта и экспорта и запрет «Аэрофлоту» летать в США, может вступить в силу в ноябре, если Россия не гарантирует отказ от использования химоружия.
Параллельно сенаторы США подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроект предусматривает ограничение транзакций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа, а также включает запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга.