Курс доллара превысил 67 рублей

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Медведев сравнил повышение пенсионного возраста с горьким лекарством

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу, предусматривающую повышение пенсионного возраста, болезненной, но необходимой мерой и сравнил ее с горьким лекарством. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление председателя правительства.

По словам Медведева, пенсионная система сейчас «в весьма непростом положении». В период ее создания на одного пенсионера приходилось четыре с небольшим работающих человека, что было связано с небольшой продолжительностью жизни, а сегодня это соотношение уже почти один к одному, подчеркнул Медведев.

«Это действительно сейчас самый сложный вопрос, который вызывает большие дискуссии в обществе», – признал Медведев. Чиновник отметил, что планируемые перемены не радуют большинство людей, даже планирующих работать после достижения пенсионного возраста. «Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства», - заметил Медведев.

В то же время, по его мнению, решение повысить пенсионный возраст относится к необходимым. «Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже», – пояснил премьер-министр.

Он отметил, что законопроект о повышении пенсионного возраста еще должен пройти второе и третье чтение в парламенте. «Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны», — заметил он.

Госдума рассмотрела законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении 19 июля. Согласно документу, предложенному правительством, пенсионный возраст для мужчин будет повышен с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. «За» проголосовали 328 депутатов, «против» высказались 104. Инициативу поддержала только «Единая Россия». «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ проголосовали против.

После первого чтения законопроекта Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы. Но нужно думать о перспективе, объяснял он: на пять пенсионеров в России приходится шесть работающих, и если это соотношение ухудшится, «пенсионная система лопнет».

Пикеты у Госдумы против повышения пенсионного возраста