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Турецкая лира подорожала на 6% после рекордного падения последних дней

Курс турецкой лиры на торгах Лондонской биржи повысился на 6% к доллару, до 6,42 за доллар к 11.05 мск. Лира частично отыграла падение последних двух торговых дней, когда ее курс опустился до исторического минимума.

В понедельник курс лиры снизился на 6,3%, а в пятницу провалился на 13,8%. С начала года турецкая валюта ослабла более чем на 40%, хотя еще в марте доллар стоил меньше 4 лир.

Турция сталкивается с серьезными проблемами на нескольких фронтах, пишет Financial Times (FT). К беспокойству инвесторов по поводу денежной политики страны добавился конфликт с США. В пятницу американский президент Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь. Чтобы поддержать национальную валюту и стабильность на финансовом рынке, центробанк Турции принял ряд мер в понедельник. В том числе он снизил требования к хранящимся у него резервам коммерческих банков, чтобы увеличить ликвидность на финансовом рынке.

FT указывает, что критическим для стабилизации лиры является ситуация с задержанным в Турции американским пастором Эндрю Брэнсоном. В понедельник вечером пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что советник по национальной безопасности Джон Болтон встретился с послом Турции Сердаром Киличем для обсуждения этого вопроса, а также американо-турецких отношений.