Центробанку Турции не удалось остановить падение курса лиры

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Mucahid Yapici / AP

Падение курса турецкой лиры продолжилось в понедельник, влияя и на валюты других развивающихся стран. Центробанк Турции предпринял ряд мер, направленных на укрепление финансовой системы страны. Но ни они, ни новые заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который винит в кризисе внешние силы, не успокоили инвесторов. Между тем Эрдогану не стоит рассчитывать, что Китай, Катар или Россия помогут Турции выйти из кризиса, предупреждают аналитики.

Свободное падение

Утром курс лиры к доллару США опустился на 11% - до нового рекордного минимума на уровне 7,24 лиры/$. Позже лира частично отыграла падение, но днем курс снова оказался ниже 7 лир/$. В 17.30 мск он был равен около 6,8 лиры/$. С начала года турецкая валюта ослабла более чем на 40%, а еще в марте доллар стоил меньше 4 лир.

Падение лиры негативно отразилось на валютах и других развивающихся стран. Во время торгов в понедельник курс ранда ЮАР на короткое время тоже опустился примерно на 10% - до минимума за два года. Также курс доллара превысил 68 руб. впервые с апреля 2016 г. Как отмечают аналитики, это связано с тем, что ситуация в Турции вынуждает инвесторов уходить с развивающихся рынков.