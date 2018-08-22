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Курс евро превысил 79 рублей

Курс евро в среду на торгах Московской биржи превысил 79 руб. впервые с 11 апреля этого года. Стоимость европейской валюты доходила почти до 79,02 руб. (+117 коп., или 1,5%, к закрытию предыдущих торгов), к 14.30 мск ее курс скорректировался до 78,93 руб.

Доллар дорожал до 68,05 руб., к 14.30 американская валюта торгуется по цене 67,98 руб./$.

Рубль ослабевает в преддверии новых санкций США. Очередные ограничительные меры против России должны вступить в силу примерно 22 августа, они связаны с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первый пакет санкций предполагает запрет на экспорт в Россию американских товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны, в том числе электронных устройств двойного назначения и их компонентов, испытательного и калибровочного оборудования для авиационной техники. Если Россия не гарантирует отказ от использования химического оружия, американские власти в ноябре введут второй пакет санкций, предусматривающий фактический запрет импорта и экспорта, а также запрет «Аэрофлоту» летать в США.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в среду, что Минпромторг старается обходить санкции США с помощью перехода на расчеты в национальных валютах при сделках в военно-технической сфере. На прошлой неделе первый зампред правительства – министр финансов Антон Силуанов сказал, что Минфин не исключает отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе рубль. «По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», – указывал Силуанов.