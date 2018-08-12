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Финансы
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Силуанов допустил переход на национальные валюты при торговле нефтью

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Доллар США становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. В связи с этим он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью.

«Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой <...> становится рисковым инструментом для расчетов», – сказал Силуанов в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» (цитата по ТАСС).

При этом вице-премьер отметил, что правительство не планирует закрывать американские компании в России. «Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий. Как, например, взять и закрыть McDonald’s? В этих компаниях работают наши граждане», — сказал Силуанов.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Он добавил, что Турция готова и с европейскими странами рассчитываться в национальных валютах, если они тоже захотят избавиться от «оков» доллара.

Рубль на этой неделе упал по отношению к доллару и евро на новостях о новых антироссийских санкциях со стороны США. Белый дом сообщил, что готовит новые ограничительные меры в связи с делом об отравлении Скрипалей. Кроме того, группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России.

Курс доллара, установленный Центробанком России на понедельник, составляет 66,9 руб./$, что на 60 коп. выше предыдущей отметки — 66,3 руб./$. Курс европейской валюты на понедельник составляет 76,7 руб./евро — на 10 коп. ниже курса на пятницу (76,8 руб./евро).

Восемь необычных экономических индикаторов

Бизнес
Новости

Силуанов прокомментировал идею изъятия сверхдоходов у бизнеса

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Правительство не планирует заставлять предпринимателей делиться сверхдоходами, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это какие-то благотворительные акции, социальные виды поддержки. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем», — сказал Силуанов (цитата «РИА Новости»).

По мнению министра, вопрос заключается в том, как компании распоряжаются дополнительными доходами. «Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. Если вкладываются в производство, новые рабочие места — вот о чем надо говорить с этими предприятиями. Не путем изъятия в бюджет, а о том, чтобы эти деньги работали в России», — считает Силуанов.

В четверг стало известно о том, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В список компаний, которым он предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали 14 юрлиц. В частности, это НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур». Полученными деньгами Белоусов предлагает покрыть расходы на исполнение майских указов президента.

Владимир Путин согласился с необходимостью проработки этого предложения в правительстве, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что «пока президент не давал согласия на какие-либо решения».

Силуанов, комментируя предложение Белоусова в пятницу, сообщил, что правительство подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, но «никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит».

Самые производительные компании из отраслевых групп

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Финансы
Новости

Минфин оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляцию

Ведомости
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За последние несколько дней рубль упал по отношению к доллару на 4%, сообщил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. По его мнению, дальнейшее ослабление рубля может привести к росту инфляции в России на 0,5 процентного пункта в годовом выражении.

При этом Силуанов отметил, что инфляция сегодня находится на низких уровнях. «Если брать годовую инфляцию, то динамика составляет 2,5%, наш целевой показатель — 4%. То есть, в принципе, подушка безопасности есть», — сказал министр в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

Силуанов добавил, что падение рубля не сильно скажется на ценах на потребительские товары, поскольку в магазинах стало больше продукции российского производства.

Рубль на этой неделе упал по отношению к доллару и евро на новостях о новых антироссийских санкциях со стороны США. Курс доллара, установленный Центробанком России на понедельник, составляет 66,9 руб./$, что на 60 коп. выше предыдущей отметки — 66,3 руб./$. Курс европейской валюты на понедельник составляет 76,7 руб./евро — на 10 коп. ниже курса на пятницу (76,8 руб./евро).

Комментируя текущую ситуацию, Силуанов допустил переход на национальные валюты при торговле нефтью, поскольку доллар, по его словам, становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Минобороны рассекретило личный приказ Сталина о бомбардировке Берлина

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Министерство обороны ко Дню Военно-воздушных сил России, который празднуется 12 августа, обнародовало ряд исторических документов, которые ранее были засекречены.

Среди рассекреченных документов наибольший интерес представляет личный приказ Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина. Документ, адресованный командиру 81-й авиационной дивизии Михаилу Водопьянову, написан от руки и датирован 8 августа 1941 г. С начала войны Берлин был стратегической целью для советских летчиков, отмечается в сообщении Минобороны.

«Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командиром дивизии Водопьяновым с 9.08 на 10.08 или в один из следующих дней в зависимости от условий погоды произвести налет на Берлин», — говорится в приказе. В качестве запасной цели в документе называется город Кенисберг (сейчас Калининград).

Также Минобороны опубликовало отчет, в котором описано, как 1 мая 1945 г. с 22 истребителей над Берлином были сброшены знамена Победы — символ полного господства советской авиации.

«И вот 1 мая с 12.00 с аэродрома поднимается 22 истребителя для того, чтобы сбросить над Берлином знамя Победы как символ того, что в небе Берлина безраздельно господствуют советские летчики», — следует из документа.

«Поднялись над Берлином и в момент выбрасывания знамен летчики по радио приветствовали маршалов Конева и Жукова, под предводительством которых водружено Знамя Победы над Берлином. Приветствовали наземные войска Красной армии. Приветствовали великого полководца — маршала Советского Союза товарища Сталина. Беспрерывное “ура” неслось с бортов самолетов в эфир», — говорится в отчете.

Минобороны также опубликовало фотоальбом с фотографиями советских самолетов, личные документы летчиков и газетные публикации времен войны.

10 самых важных самолетов России и СССР

Политика
Новости

Десять человек пострадали в результате стрельбы в Манчестере

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Десять человек получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в британском Манчестере, погибших нет, сообщила местная полиция. Инцидент произошел в районе Мосс Сайд в южной части города рано утром в воскресенье.

«Сейчас в больнице находятся несколько человек, которые получили различные травмы, но, к счастью, жизни большинства из них ничего не угрожает», — сказала начальник отдела сыскной полиции Дебби Дули.

По ее словам, полиция пытается установить, где именно произошла стрельба и кто к ней причастен. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

За несколько часов до инцидента в этом районе города проходил Карибский карнавал, поэтому там все еще оставалось большое количество людей, отметила Дули. В ближайшие дни полиция будет патрулировать улицы Мосс Сайда, добавила она.

Политика
Новости

ФСИН опровергла информацию о том, что Сенцов покинул колонию

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Главное управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о том, что Олег Сенцов покинул колонию. Он находится в колонии и продолжает голодовку, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба ведомства. «Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.

О том, что из Салехарда вылетел самолет с Сенцовым на борту, в ночь на воскресенье сообщила российская журналистка Виктория Ивлева со ссылкой на источник. «Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка — Киев. Все!» — написала она в Facebоok. Когда через несколько часов подтверждение информации не появилось, Ивлева допустила, что ее источник мог быть дезинформирован.

Сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что не может не подтвердить, не опровергнуть эту информацию. «На данный момент я не могу не подтвердить, не опровергнуть информацию о вылете Олега из Лабытнанги», — говорилось в ее сообщении в социальных сетях.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. По версии следствия, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину.

Сенцов вину не признал. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор.

На этой неделе сестра режиссера и его адвокат Дмитрий Динзе сообщили об ухудшении состояния здоровья Сенцова. По их словам, он почти не встает и сильно потерял в весе.

В субботу ФСИН опровергла эту информацию, заявив, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное и дефицита массы тела не наблюдается. От госпитализации в гражданскую больницу он в письменной форме отказался, добавила ФСИН, а показаний для экстренной госпитализации нет.

Политика
Новости

Бывшая сотрудница Белого дома рассказала о съеденном Трампом документе

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Бывшая помощница президента США Омароса Манигол-Ньюман в своей новой книге рассказала, что однажды видела, как Дональд Трамп съел важный документ. Отрывок из книги приводит газета The Washington Post.

По словам Манигол-Ньюман, в прошлом году она видела, как Трамп жевал лист бумаги после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома. «Я видела, как он положил записку себе в рот… Зная, что Трамп страдает боязнью бактерий, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Это должно было быть что-то очень-очень конфиденциальное», — пишет Манигол-Ньюман.

Издание отмечает, что сотрудники Белого дома не подтвердили слова бывшей помощницы. «Нет никаких доказательств того, что он жевал бумагу, и несколько сотрудников Белого дома посмеялись над этим предположением и заявили, что это неправда», — отмечает издание.

Книга Манигол-Ньюман «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» (Unhinged: Insider Account Of The Trump White House) появится в продаже в США 14 августа.

В Белом доме Манигол-Ньюман занимала должность помощницы президента и директора по коммуникациям. Она была единственной афроамериканкой в администрации.

Первый год Дональда Трампа в графиках и цифрах

Политика
Новости

Появилась запись разговора угонщика самолета в Сиэтле с диспетчером

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Американское издание The Seattle Times опубликовало аудиозапись переговоров угонщика самолета из аэропорта Сиэтла с диспетчером. Из разговора следует, что самолет быстро расходует топливо, диспетчер успокаивает угонщика и уговаривает его приземлиться.

«Я опустился до 2100 фунтов… Я начинал с 30 или около того… Я не знаю, сколько топлива сгорело на взлете, но оно сгорело немного быстрее, чем я ожидал», — говорит угонщик.

Диспетчер советует ему лететь к военному аэродрому ВВС США, который находится в миле от него. «Эти ребята будут издеваться надо мной, если я попытаюсь приземлиться там. Думаю, там может что-то пойти не так из-за меня. Я бы не хотел этого. Вероятно, у них есть зенитные системы», — возражает мужчина.

«У них их нет. Мы просто попытаемся найти место, чтобы ты смог благополучно приземлиться», — ответил диспетчер. После этого он предложил авиамеханику вернуться в аэропорт Сиэтла и сесть там:

«— Ты можешь начать поворачивать влево, чтобы приземлиться в аэропорту Сиэтла, пожалуйста?

— За это, вероятно, мне грозит пожизненный срок, да? Надеюсь, что да, для такого парня, как я.

— О, Ричард, мы не будем об этом беспокоиться и думать. Ты можешь начать поворачивать влево?»

Позже угонщик вспоминает о людях, которые будут расстроены его поступком. «У меня есть много людей, которые заботятся обо мне. Они разочаруются, услышав, что я сделал. Я хотел бы извиниться перед каждым из них. Просто сломанный человек, думаю, крыша поехала. Я не знал этого раньше», — говорит он.

Перед тем, как запись оборвалась, мужчина успел сообщить, что у самолета, вероятно, отключился один из двигателей.

Сотрудник аэропорта Сиэтла в субботу угнал пустой самолет Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Alaska Airlines, рассчитанный на 76 пассажиров. Полиция считает, что 29-летний авиамеханик решил таким образом покончить с собой. Его имя ранее не сообщалось, диспетчер называет угонщика Ричардом. Самолет пролетел около 40 км и разбился, пилот погиб.

Экономика
Новости

Эрдоган заявил о готовности Турции перейти на расчеты в национальных валютах

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Турция готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу». Если страны Европы тоже захотят избавиться от «оков» доллара, то Анкара готова и с ними вести торговлю в национальных валютах, добавил он.

Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций, заявил Эрдоган. «Те, кто пытается свести счеты с Турцией и наносят удар ниже пояса, должны помнить, что в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которые добились бы успеха, проводя враждебную политику в отношении Анкары», — сказал президент. Любой, кто стал причиной страданий турецкого народа, рано или поздно ответит за это, подчеркнул он.

Эрдоган добавил, что Турция не изменит свою политику по Сирии и Ираку под давлением санкций. «Ничто не заставит Турцию отказаться от своих целей в экономике, отступиться от борьбы с терроризмом», — заявил президент.

В пятницу курс турецкой лиры к доллару упал до исторического минимума. Только с начала недели курс лиры снизился примерно на 20%, а за последние 12 месяцев — более чем на 40%.

Одна из главных причин ослабления лиры — сомнения инвесторов в независимости центробанка Турции от Эрдогана и его нестандартные взгляды на денежную политику. Усугубляет положение Анкары ее конфликт с Вашингтоном. В начале августа США ввели санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции. В ответ Эрдоган распорядился заморозить счета двух американских министров.

Конфликт Турции и США связан с делом задержанного турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона. Протестантский пастор был арестован в прошлом году по обвинению в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 г.

В среду турецкая делегация посетила Вашингтон для проведения переговоров, но сторонам не удалось договориться об освобождении Брансона и уладить конфликт. После этого президент США Дональд Трамп объявил о планах удвоить пошлины на металлы из Турции.

Последствия мятежа военных

Политика
Новости

Сотни людей пострадали во время массовых протестов в Бухаресте

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Антиправительственная акция в румынской столице, начавшаяся вечером в пятницу, завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, передает Associated Press. В результате пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов, сообщил представитель румынской жандармерии Мариус Милитару. По его словам, около 70 человек были госпитализированы.

После беспорядков было задержано 33 человека, возбуждено восемь уголовных дел и наложено 23 штрафа на сумму 17 000 леев (около 3700 евро). Милитару добавил, что у одной из пострадавших сотрудниц жандармерии был украден пистолет.

В пятницу на площади Виктории в центре Бухареста прошла антиправительственная акция под лозунгом «Диаспора дома!». Участники акции требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов. «Мы придем, чтобы бороться против коррупции и за правовое государство, — приводит ТАСС текст, распространенный организаторами акции. — Мы боремся за то, чтобы демократия осталась в Румынии. Мы не позволим, чтобы в Румынии победили несправедливость, воровство и некомпетентность».

В акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.

По словам Милитару, «жандармы предпринимали исключительно оборонительные действия, когда были атакованы». Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил разгон протестующих. «В подлинной демократии каждый человек имеет право протестовать, а насилие недопустимо, независимо от политических позиций», — написал он в Facebook. Президент потребовал от министра внутренних дел страны срочно объяснить действия жандармерии во время протестов.

Политика
Новости

ФСИН рассказала о тратах на содержание Олега Сенцова

Ведомости
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На лекарственное обеспечение заключенного Олега Сенцова, объявившего голодовку 14 мая, в сутки тратится 1100 руб., сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Таким образом, «на лекарственное обеспечение данного пациента из федерального бюджета в указанный период (с начала голодовки. — Ред.) затрачено более 95 000 руб.», подсчитала ФСИН.

Кроме того, в период добровольного отказа от приема пищи Сенцову оказаны 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 000 руб., говорится в сообщении.

Сенцов переведен из камеры в палату, с первых дней голодовки за ним установлено индивидуальное медицинское наблюдение, он регулярно осматривается врачами, сообщила ФСИН. С 24 мая заключенному назначена поддерживающая терапия, а 8 июня он дал письменное согласие на прием питательной лечебной смеси и на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем.

«На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается», — подчеркнула пресс-служба ФСИН. Состояние заключенного оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что от госпитализации в гражданскую больницу Сенцов в письменной форме отказался, а показаний для экстренной госпитализации нет.

Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан заявила о его «катастрофически плохом» состоянии. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», — написала Каплан в Facebоok. По ее словам, Сенцов отказался от госпитализации, потому что «просто не переживет этап» в больницу, а в клинике рядом «над ним издеваются еще больше, чем в тюремной».

В четверг уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова опубликовала фотографии Сенцова, полученные от российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Фото датированы 9 августа. «Согласно информации, которую она (Москалькова. — Ред.) мне передала, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени», — написала Денисова в Facebоok.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор.

Как установило следствие, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину. Сенцов отбывает наказание в исправительной колонии в Салехарде.

Политика
Новости

Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров получил госзащиту

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Следствие официально признало избитого в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова потерпевшим по уголовному делу и предоставило ему государственную защиту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Макарова Ирину Бирюкову.

По словам юриста, пока неизвестно, какие именно меры будут предприняты для защиты, но ответственность за их исполнение возложена на начальника исправительной колонии № 8, где сейчас находится Макаров.

Бирюкова добавила, что вопрос о госзащите ее самой пока не разрешен. «До сих пор мне ничего не ответили, хотя должны реагировать сразу. В связи с этим я подала жалобу в Генеральную прокуратуру России на бездействие Следственного комитета», — сказала адвокат.

Ранее Бирюкова, обнародовавшая видеоролик с избиением Макарова, уехала из России и попросила о госзащите. В ее заявлении на имя председателя СКР Александра Бастрыкина говорилось об угрозах со стороны некоторых фигурантов дела.

Макаров был жестоко избит сотрудниками исправительной колонии № 1 в Ярославской области 29 июня 2017 г. Видеозапись происшедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.

После публикации видео следователи возбудили дело о превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Под арестом находятся 11 сотрудников колонии, один отправлен под домашний арест.

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