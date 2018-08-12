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Силуанов допустил переход на национальные валюты при торговле нефтью

Доллар США становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. В связи с этим он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью.

«Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой <...> становится рисковым инструментом для расчетов», – сказал Силуанов в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» (цитата по ТАСС).

При этом вице-премьер отметил, что правительство не планирует закрывать американские компании в России. «Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий. Как, например, взять и закрыть McDonald’s? В этих компаниях работают наши граждане», — сказал Силуанов.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Он добавил, что Турция готова и с европейскими странами рассчитываться в национальных валютах, если они тоже захотят избавиться от «оков» доллара.

Рубль на этой неделе упал по отношению к доллару и евро на новостях о новых антироссийских санкциях со стороны США. Белый дом сообщил, что готовит новые ограничительные меры в связи с делом об отравлении Скрипалей. Кроме того, группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России.

Курс доллара, установленный Центробанком России на понедельник, составляет 66,9 руб./$, что на 60 коп. выше предыдущей отметки — 66,3 руб./$. Курс европейской валюты на понедельник составляет 76,7 руб./евро — на 10 коп. ниже курса на пятницу (76,8 руб./евро).

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