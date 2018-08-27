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Путин призвал не перекладывать на потребителей расходы на реконструкцию теплостанций

Для того чтобы капитальные вложения при реконструкции тепловых электростанций не перекладывались на плечи потребителей, необходимо внедрять эталонный принцип ценообразования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Путин отметил, что нужно определить стабильные источники модернизации тепловой энергетики. Он попросил Минэнерго «самым внимательным образом отнестись к этому вопросу, проанализировать все резервы рынка» (цитата по ТАСС).

При этом, подчеркнул президент, «капитальные вложения не должны перекладываться на плечи потребителей». «Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода», - отметил Путин.

Есть предложение, добавил он, изменить ситуацию, внедрив «эталонный принцип формирования тарифов».

С 2015 г. правительство ежегодно индексирует тарифы на электроэнергию, ЖКХ, железнодорожные перевозки и газ на уровень инфляции. Это значительно ниже темпов индексации до 2015 г.

1 августа замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко сообщил, что ведомство предложило индексировать тарифы ЖКХ с января 2019 г. на 1,7% в связи с повышением ставки НДС, а с июля - на 4% в соответствии с прогнозной годовой инфляцией. В свою очередь Минэкономразвития предлагает проиндексировать тарифы с 1 января на 1,7%, а с июля - еще на 2,4%.