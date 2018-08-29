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Медведев поручил в «максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект

Председатель правительства Дмитрий Медведев на селекторном совещании в Горках поручил кабинету министров «в максимально короткие сроки» проработать предложения президента Владимира Путина по пенсионной реформе.

«Я прошу вас всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна [вице-премьер Татьяна Голикова], прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Изменения пенсионной реформы Медведев назвал «серьезной работой, которая требует от правительства особой ответственности».

Ранее 29 августа Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, которую предложило правительство, а Госдума приняла в первом чтении.

В частности, он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, как это было предусмотрено внесенным в нижнюю палату парламента законопроектом, а до 60 лет. Также президент заявил, что многодетные матери должны выходить на пенсию раньше: те, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо, -на четыре года, а для тех, у кого пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста». Максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста президент предложил увеличить с 4900 руб. до 11 200 руб. с 2019 г.

Что чиновники думают о пенсионной реформе