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Продать активы готовы более 80% российских компаний

К частичной продаже своих активов готовы 84% российских собственников. Об этом говорится в глобальном опросе аудиторско-консалтинговой группы EY «Барометр уверенности компаний», на который обратил внимание РБК. При этом вложиться в новые проекты готовы лишь 32% инвесторов. Основная активность связана с продажей малого и среднего бизнеса, пояснил партнер EY, руководитель практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Алексей Иванов. Исследование проводилось весной и совпало по времени с введением США апрельских санкций.

Инвесторов пугает напряженность в отношениях между странами Запада и Россией. Из тех, кто выразил готовность продать свой российский бизнес, 51% опрошенных отмечает риски его закрытия и лишь 33% могут сделать это из-за экономической неэффективности. Среди тех, кто говорит о рисках, 55% выделяют геополитическую напряженность.

Эксперты указывают на сокращение сумм и числа сделок по приобретению иностранными инвесторами российских активов из-за сложностей с оценкой инвестиционной привлекательности.

Объем сделок на рынке слияний и поглощений с участием российских компаний в первой половине 2018 г. вырос более чем вдвое и составил $13,5 млрд, побив рекорд последних четырех лет, указывали аналитики Thomson Reuters. В то же время речь идет о минимальном числе сделок за последние 10 лет – 499. При этом количество сделок с приобретением российских активов иностранными компаниями снизилось на 15%, а по стоимости – на 11%.

Во втором полугодии эксперты прогнозируют снижение активности на рынке слияний и поглощений. Так, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что «некоторые сделки в первом полугодии были отложены как раз по причине новых американских санкций, поскольку неизвестно, как поведет себя российская экономика в условиях новых ограничений, участники рынка, скорее, пойдут по пути откладывания стратегических решений, такие риски в условиях экономической неопределенности вряд ли дадут возможность получать хорошие дивиденды».