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Кудрин прокомментировал переход ЦСР под контроль Минэкономразвития

Центр стратегических разработок (ЦСР) рассмотрит возможность вхождения Минэкономразвития в состав учредителей, а министра Максима Орешкина – в его совет. Об этом сообщил ТАСС председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, ранее возглавлявший ЦСР.

«Речь о сворачивании работы ЦСР не идет, теперь центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства», – подчеркнул Кудрин.

Кудрин добавил, что Счетная палата сама станет экспертной площадкой, в том числе по разработке стратегических предложений для руководства страны.

О том, что ЦСР «сворачивает» самостоятельную деятельность и переходит под контроль Минэкономразвития, сообщал портал News.ru со ссылкой на двух близких к ЦСР источников и члена совета центра Олега Вьюгина. Информацию о том, что ЦСР перейдет под контроль Минэкономразвития, также подтвердили The Bell чиновник правительства и бывший сотрудник центра.

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