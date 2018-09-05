Кудрин прокомментировал переход ЦСР под контроль Минэкономразвития

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Центр стратегических разработок (ЦСР) рассмотрит возможность вхождения Минэкономразвития в состав учредителей, а министра Максима Орешкина – в его совет. Об этом сообщил ТАСС председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, ранее возглавлявший ЦСР.
«Речь о сворачивании работы ЦСР не идет, теперь центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства», – подчеркнул Кудрин.
Кудрин добавил, что Счетная палата сама станет экспертной площадкой, в том числе по разработке стратегических предложений для руководства страны.
О том, что ЦСР «сворачивает» самостоятельную деятельность и переходит под контроль Минэкономразвития, сообщал портал News.ru со ссылкой на двух близких к ЦСР источников и члена совета центра Олега Вьюгина. Информацию о том, что ЦСР перейдет под контроль Минэкономразвития, также подтвердили The Bell чиновник правительства и бывший сотрудник центра.
«Вы знаете, в прошлом году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 000 человек, 80% из них – мужчины, если мы не вложимся в это – надо спасать мужчин в общем...». 2017 г.
1/10
AP Photo/RIA-Novosti, Yekaterina Shtukina, Presidential Press Service
О работе Дмитрия Медведева: «Я предполагал, зная его [Медведева], зная проблемы и вызовы, которые встанут перед страной, что ему будет сложно с ними справиться. Скорее всего, он не сможет организовать работу должным образом. Сейчас прошло время, и я вижу, что так и произошло». 2014 г.
2/10
Сергей Портер / Ведомости
О честных выборах: «Вместо того, чтобы придерживаться буквы закона, мы живем, как нам хочется. В результате у нас очень слабая система управления». 2011 г.
3/10
Денис Гришкин / Ведомости
Об акцизах на алкоголь и табак: «Мы хотим, чтобы люди чувствовали, что тот, кто пьет водку, кто курит, тот больше внесет помощь государству. Выкурил пачку сигарет — значит, больше внес средств на решение социальных задач, поддержку демографии, развитие каких-то других социальных услуг». 2010 г.
4/10
Андрей Махонин / Ведомости
О падении цен на нефть: «Мы готовились к худшему, оно наступило быстрее, чем мы ожидали, но мы готовы к этому». 2009 г.
5/10
Денис Гришкин / Ведомости
О нехватке профессиональных кадров: «В стране не хватает трудолюбивых, профессиональных, очень честных людей». 2009 г.
6/10
Сергей Портер / Ведомости
«Я начинал свою карьеру после школы с автомеханика и осваивал эту специальность в течение двух лет. Так что можно начинать с любой специальности и дорасти до министра финансов». 2009 г.
7/10
Валерий Волков / Ведомости
«Я согласен, что нам нужно сходить с нефтяной иглы и заканчивать курить, но впервые слышу, что для того, чтобы закончить курить, нужно выкурить все, что скопилось на складах». 2006 г.
8/10
Денис Гришкин / Ведомости
О реформах: «Если проводить реформы активно – то это не скучно». 2011 г.
9/10
Сергей Субботин / РИА Новости
«Мы шутили, сколько у нас было отставок. Больше всего их оказалось у главы МЧС Сергея Шойгу – на его счету 20 отставок». 2007 г.
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Трубоукладочное судно Solitaire (принадлежит швейцарской Allseas) начало работы по укладке подводной части газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе. Сегодня об этом сообщила проектная компания газопровода «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG (100%-ная «дочка» «Газпрома»).
По словам представителя компании, проект, напрямую соединяющий Россию с газораспределительной сетью Германии, идет по графику и первый газ по нему планируется подать к концу 2019 г. Укладка началась в водах Финляндии, российский участок начнут прокладывать в конце года, отметил он.
Nord Stream 2 AG получила разрешения от четырех из пяти стран, по водам которых должен пройти газопровод.
Проектная мощность «Северного потока – 2» – 55 млрд куб. м в год, стоимость строительства морской части оценивается в 9,5 млрд евро. 50% капитальных затрат финансирует сама компания, оставшуюся часть – европейские партнеры. «Газпром» подписал в 2017 г. соглашения с пятью европейскими компаниями – австрийской OMV, французской Engie, британско-голландской Shell и немецкими Wintershall и Uniper – о том, что они предоставят займы на общую сумму 4,75 млрд евро.
В конце 2019 г. должно закончиться действующее соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа в Европу через Украину.
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Volvo Cars представила концепт беспилотного электрокара 360c. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
В пресс-релизе говорится, что автомобиль полностью автономен и передвигается без водителя. Он может быть оборудован четырьмя разными способами в соответствии с нуждами пассажира: как место для сна, мобильный офис, жилая комната или место для развлечений.
Новые электрокары «открывают такие перспективы, как большая свобода в выборе места жительства, снижение нагрузки на рынок недвижимости и более доступная собственность», отмечает Volvo. Компания утверждает, что у автомобиля «есть потенциал стать серьезным конкурентом воздушным перевозкам на короткие расстояния».
Как пишет The Mashable по итогам презентации концепт-кара в Швеции, у автомобиля нет руля. Volvo представила новый «язык» для взаимодействия с другими транспортными средствами на дороге - при помощи звуков, цветов и других визуальных элементов.
В июле 2017 г. Volvo Cars объявила, что с 2019 г. все ее автомобили будут оснащаться электродвигателями и что электрификация впредь будет основой ее бизнеса. Компания планирует производить только три типа автомобилей: полностью электрические, подключаемые гибриды и так называемые мягкие гибриды, в которых с небольшой мощной аккумуляторной батареей сочетается бензиновый двигатель, в частности приводящий автомобиль в движение.
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Российская экономика в 2018-2019 гг. будет расти чуть медленнее, инфляция в этом году окажется выше, а рубль – слабее, чем ожидалось ранее. Это следует из ключевых параметров обновленного макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных в «Картине экономики» за август.
В августе министр экономического развития Максим Орешкин сообщал, что макропрогноз будет пересмотрен из-за санкционных рисков и ситуации на развивающихся рынках и в результате станет чуть более пессимистичным. Однако Минэкономразвития не видит оснований для пересмотра долгосрочных трендов развития экономики, подчеркивается в сообщении ведомства.
Согласно обновленному макропрогнозу, в 2018 и 2019 гг. рост российской экономики окажется ниже ранее прогнозируемого на 0,1 п. п. и составит 1,8% и 1,3% соответственно. Риски для экономики создало ухудшение настроений бизнеса из-за новых санкций США, а также ускорение оттока капитала, объясняет министерство. В 2019 г. на временное снижение темпов экономики повлияет смещение ближе к середине года активной фазы реализации нацпроектов на фоне роста ставки НДС, а также умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.
Прогноз инфляции на конец 2018 г. повышен с 3,1 до 3,4%. На конец 2019 г. министерство по-прежнему ожидает рост цен на уровне 4,3% со снижением до 3,8% в 2020 г.
Минэкономразвития подчеркивает, что «ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер», а разработанные правительством меры (в том числе планы по инфраструктурным стройкам, повышению инвестиций, а также пенсионная реформа) должны в перспективе ускорить рост экономики до 2% в 2020 г. и выше 3% с 2021 г.
Курс рубля к доллару до конца 2018 г. и на первое полугодие 2019 г. пересмотрен в сторону ослабления – до 61,6 руб./$ и 63,9 руб./$ (ранее предполагалось, что доллар к концу 2018 и 2019 гг. будет стоить 61,7 руб. и 63,8 руб.).
Прогнозная среднегодовая цена нефти марки Urals в 2018 г. увеличена до $69,6 за баррель с $69,3. В 2019 г. цена снизится до $63,4 и в дальнейшем нефть продолжит дешеветь, ожидает министерство.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
1/22
Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
3/22
Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
7/22
Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
9/22
Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
10/22
Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
11/22
Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
12/22
Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
13/22
Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
14/22
CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
19/22
Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
20/22
Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
21/22
Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Мосгорсуд в среду, 5 сентября, отказался удовлетворить жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального на решение суда об административном аресте на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия в ходе протестной акции «Забастовка избирателей» 28 января в Москве. «Решение без изменений», - написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
«Постановление Тверского суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы суда.
27 августа Тверской суд Москвы отправил Навального под административный арест на 30 суток. Оппозиционер признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия). Это означает, что оппозиционер не сможет принять участие в объявленной им акции против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября.
Власти Москвы не согласовали заявку сторонников оппозиционера Навального на проведение шествия-митинга в центре Москвы.
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Запланированный на 5 сентября аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке, сообщает Минфин.
На предыдущем аукционе 29 августа Минфин смог занять 13,2 млрд руб. или 88% от планируемой суммы. При этом спрос на аукционе достиг почти 25 млрд руб., превысив предложение в 1,7 раза. Тогда средневзвешенная доходность выпуска составила 8,25% годовых.
До этого Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ, взяв паузу на неделю впервые за четыре месяца. Ведомство объяснило это резким ростом волатильности на финансовых рынках из-за санкций США, а также позицией участников аукционов. Ранее Минфину также несколько раз не удавалось занять планируемую сумму.
В августе инвесторы активно распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже. До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.
Нестабильность рынка и резкое ослабление рубля в августе также вынудили Центробанк до конца сентября приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила.
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Минобороны России сегодня подтвердило, что ВКС России накануне, 4 сентября, нанесли удар с воздуха по объектам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб. Детали воздушной операции раскрыл официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, удары высокоточными боеприпасами по объектам «Джабхат ан-Нусры» в провинции Идлиб нанесли четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим. В ночь перед этим средства ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили два ударных беспилотных летательных аппарата террористов. «Удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама», – заявил Конашенков.
По его словам, два истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех, где собирали беспилотники, и склад со взрывчатыми веществами для них.
«Также многоцелевым истребителем Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожен склад, в котором хранились переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) террористов», – сказал представитель Минобороны. Конашенков подчеркнул, что все удары наносились только по подтвержденным целям террористов вне населенных пунктов.
Накануне сирийская оппозиция сообщила о нескольких десятках ударов российских ВКС в районе города Джиср-эш-Шугур близ сирийско-турецкой границы. Минобороны России во вторник не комментировало эти заявления.
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«Первый канал» не продлил контракт с ведущим программы «Воскресное время» Валерием Фадеевым. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе «Первого канала».
«Валерий Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате и давно говорил, что подготовка телепрограммы отнимает у него слишком много времени», – пояснили в пресс-службе. Там отметили, что Фадеев будет вести программу до конца сезона. Нового ведущего «Воскресного времени» пресс-служба не назвала.
В сообщении отмечается, что «Первый канал» благодарит Фадеева за совместную работу и будет рад видеть его в эфире.
Летом 2017 г. Фадеев был избран секретарем Общественной палаты. Он является гендиректором и главным редактором журнала «Эксперт», состоит в высшем совете «Единой России». До прихода Фадеева на «Первый канал» в сентябре 2016 г. итоговую вечернюю воскресную программу с 2012 г. вела Ирада Зейналова.
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Российский МИД призывает британские власти перейти от информационных манипуляций к практическому взаимодействию по «делу Скрипалей». Об этом заявила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя выдвинутые против двух россиян обвинения в применении на территории Великобритании нервно-паралитического вещества «новичок».
«Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов», – сказала Захарова (цитаты по «Интерфаксу»). Она отметила, что российская сторона направляла Лондону многочисленные запросы по инциденту с отравлением в Солсбери.
«Расследование настолько серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия», – подчеркнула Захарова.
В среду британская прокуратура заявила, что обладает достаточными основаниями для предъявления обвинения двум гражданам России – Александру Петрову и Руслану Боширову – в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 г.
They flew into the UK on Friday 2nd March and flew out to Moscow on Sunday 4th March soon after the attack pic.twitter.com/qm14QxC0uN
Экс-полковник ГРУ двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в состоянии комы в британском Солсбери 4 марта. Уже 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «новичок» (А-234), разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к инциденту. Российские власти последовательно отвергали все обвинения, указывая, что Россия уничтожила все химическое оружие еще в 2017 г. под контролем Организации по запрещению химоружия.
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Минкультуры готово выдать прокатное удостоверение фильму режиссера Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы», задержка с выдачей была связана с наличием нацистской символики в киноленте, сообщает пресс-служба ведомства.
«Никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы», – пояснила директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. По итогам заключения юристов нормативно-правового департамента ведомство приняло «решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение», указала Любимова.
«Когда к нам принесли документы на фильм "Похищенные сокровища Европы", сотрудники департамента кинематографии обратили внимание на то, что в фильме присутствует свастика», – пояснила Любимова. Она напомнила, что федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» запрещает пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики. По словам Любимовой, Минкультуры предупредило прокатчика о том, что ведомству требуется дополнительное время для экспертизы картины – «или придется свастику замазывать или убирать кадры, где она присутствует».
«Никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы, – подчеркнула Любимова. – И если сотрудник "Невафильма" сегодня придет в департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм».
Ранее кинопрокатное подразделение компании «Невафильм» CinemaEmotion сообщило, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Похищенные сокровища Европы».
«Похищенные сокровища Европы» – документальный фильм режиссера Клаудио Поли о произведениях искусства, которые во время Второй мировой войны были вывезены в Германию. Мировая премьера состоялась 13 марта, а в России фильм должны были выпустить в прокат 6 сентября. Премьера планировалась на 4 сентября в Третьяковской галерее, однако затем была отменена.
Какие фильмы не разрешили показать в России
Вольга
«Смерть Сталина». Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи не будет показана в кинотеатрах в России, прокатное удостоверение фильма будет отозвано. В Минкультуры пояснили, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Что это за информация, в министерстве не уточнили
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Вольга
«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января
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«Зов космической эволюции». Прокатное удостоверение картина о семье Рерихов получила в 2013 г. Через три года Минкультуры отозвало удостоверение после обращения гендиректора Государственного музея искусств народов Востока Александра Седова
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В обращении, в частности, утверждалось, что в фильме использовалось изображение свастики. Позже суд признал отзыв незаконным, однако до сих пор прокатное удостоверение «Зову космической эволюции» не возвращено
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Summit
«Номер 44». Фильм студии Summit был снят по одноименному роману Тома Роба Смита. По сюжету главный герой ленты – офицер советской разведки Лев Демидов. Он расследует серию убийств 44 детей. Премьера картины в России должна была состояться 17 апреля 2015 г., у нее было прокатное удостоверение
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Summit
За несколько дней до премьеры «Номера 44» министр культуры Владимир Мединский заявил, что СССР в фильме изображен как Мордор, «с физически и морально неполноценными недочеловеками». После этого прокатчик картины - кинокомпания «Централ партнершип» вернула в Минкультуры удостоверение и отказалась от показа картины
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«Любовь». В том же 2015 г. Минкультуры отказалось выдать разрешение на показ в России фильма Гаспара Ноэ. Этот эротический 3D-фильм чиновника назвали порнографией
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«Любовь» Гаспара Ноэ - это эротическая мелодрама и история любви, снятая в формате 3D. Она была показана в специальной внеконкурсной программе на Каннском кинофестивале, где номинировалась на квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино. По отзывам, фильм шокировал многих зрителей откровенными сценами
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«Чебурашка». В июне 2014 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у японского мультфильма режиссера Макото Накамуры. Сделано это было по требованию «Союзмультфильма». Студия утверждала, что картина нарушает ее имущественные права
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Проверка министерства установила, что японский «Чебурашка» не связан напрямую с классическими работами «Союзмультфильма», а права на его создание были законно получены от автора персонажей Эдуарда Успенского и мультипликатора Леонида Шварцмана. Показы были возобновлены
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«Борат». В 2006 г. предшественник Минкультуры - Федеральное агентство по культуре и кинематографии запретило в России показ комедии с Сашей Бароном Коэном, сыгравшим казахского журналиста
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Российские чиновники сочли «Бората» уничижительным по отношению к народу Казахстана. А вот следующую пародию с Коэном, в этом раз на арабские страны, – фильм «Диктатор» 2012 г. в России показали. В Белоруссии, Таджикистане и Туркмении «Диктатор» был запрещен
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В претензиях российских госорганов в адрес Google в связи с политическими видеороликами на YouTube оппозиционера Алексея Навального в преддверии выборов нет ничего необычного, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это обычная ежедневная работа – мониторить различные СМИ, информационные площадки на предмет соответствия действующему законодательству», – сказал Песков.
«Я не думаю, что здесь можно игнорировать такие проявления [политической агитации], но и нельзя относиться к этому как к какой-то чрезвычайной ситуации», – отметил представитель Кремля.
Ранее несколько российских ведомств направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах в связи с призывами Навального не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, а также выйти на митинги в единый день голосования 9 сентября.
Член Центризбиркома Александр Клюкин объяснил журналистам, что оппозиционер приобретает «у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер». По его словам, ЦИК проинформировал «Google о том, что такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массовые нарушения законодательства о выборах, так как проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий ему день запрещены».
Московские власти не согласовали акцию Навального против пенсионной реформы в единый день голосования. По данным мэрии, сторонники политика планируют менять агитационные материалы ЦИК и участвующего в выборах действующего мэра Москвы Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией.
В магазинах, банках и детских поликлиниках. Как москвичей зазывают на выборы мэра
Елена Мухаметшина / Ведомости
Агитация в одном из московских супермаркетов
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Елена Мухаметшина / Ведомости
Агитация в одном из московских супермаркетов
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Елена Мухаметшина / Ведомости
Автомат для записи к врачу в московской поликлинике
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Минфин в сентябре – начале октября направит на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила рекордную сумму – почти 427 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства.
В сентябре Минфин ожидает получить 391,4 млрд руб. сверхдоходов от нефти, в то же время по итогам сентября фактические нефтегазовые доходы оказались выше прогнозных на 35,4 млрд руб. Исходя из этого, в период с 7 сентября по 4 октября Минфин закупит валюту на 426,9 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 21,3 млрд руб.
Из-за дорожающей нефти на протяжении последних месяцев Минфин последовательно наращивал закупки валюты, доведя их до 383 млрд руб. в августе – начале сентября. Теперь месячные интервенции увеличатся более чем на 11%, а ежедневные – сразу на 27,5%.
Ранее Центробанк по причине волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за санкций США объявил о прекращении закупок валюты для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября. Эта мера помогла стабилизировать курс рубля. Несмотря на это, Минфин пообещал выполнить план закупок согласно бюджетному правилу: вместо операций на бирже валюта будет напрямую закупаться Казначейством у ЦБ. В свою очередь, регулятор до конца сентября не будет продавать вырученные рубли на внутреннем рынке.
Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 г. для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель). Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию