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Орешкин спрогнозировал пик инфляции в начале 2019 года

Повышение НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20% приведет к ускорению инфляции в России, которая может достигнуть пика в I квартале, сказал сегодня министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Московского финансового форума. «Наш прогноз - именно в I квартале мы достигнем максимального значения. Оно будет выше 4,5%. От 4,5 до 5% мы сейчас ожидаем», передал слова Орешкина «Интерфакс».

Вклад повышения НДС в инфляцию составит 1,3 п. п. и будет частично скомпенсирован укреплением рубля, ожидает министр.

Накануне Минэкономразвития опубликовало ухудшенный макропрогноз динамики российской экономики в 2018-2019 гг.: рост будет ниже ранее прогнозируемого на 0,1 п. п. и составит 1,8% и 1,3% соответственно. Риски для экономики создало ухудшение настроений бизнеса из-за новых санкций США, а также ускорение оттока капитала, объясняет министерство. В 2019 г. на временное снижение темпов экономики повлияет смещение ближе к середине года активной фазы реализации нацпроектов при росте ставки НДС, а также умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.

Прогноз инфляции на конец 2018 г. повышен с 3,1 до 3,4%. На конец 2019 г. министерство по-прежнему ожидает рост цен на уровне 4,3% со снижением до 3,8% в 2020 г. Кроме того, Минэкономразвития более чем в два раза ухудшило прогноз по оттоку капитала на 2018 г. – с $18 млрд до $41 млрд.

Минэкономразвития подчеркивает, что «ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер».