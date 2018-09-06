Экономика

Новости

Орешкин предсказал рублю стабильность в долгосрочной перспективе

Курс рубля будет устойчив в долгосрочной перспективе, хотя волатильность в моменте не исключена, сказал министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме. «У нас прогноз на период 2020 и последующие годы практически не изменился. Мы не видим ни одной долгосрочной причины, чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля. Да, есть текущая волатильность», - передал слова министра «Интерфакс».

Орешкин напомнил, что его министерство ухудшило прогноз курса рубля на ближайшие 12 месяцев, но долгосрочный прогноз не меняло. «Долгосрочный курс базируется на двух вещах - на бюджетном правиле и на инфляционном таргетировании. Это позволяет прогнозировать устойчивую динамику курса на долгосрочную перспективу», - подчеркнул министр.

В опубликованном накануне обновленном прогнозе экономического развития до 2024 г. Минэкономразвития ухудшило показатели экономики России в 2018 и 2019 гг. Минэкономразвития ждет роста экономики в 2018–2019 гг. на 0,1 процентного пункта меньше, чем ожидалось ранее: 1,8 и 1,3% соответственно. Также ухудшены прогнозы инфляции и инвестиций, но только на 2018 г. – с 3,1 до 3,4% и с 3,5 до 2,9% соответственно.

Министерство ждет более слабого курса рубля в 2018 г. – 61,7 руб./$ вместо 60,8 руб./$. Средний курс за год уже 61,03 руб./$, замечают экономисты.

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора