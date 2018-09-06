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Экономика
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Орешкин предсказал рублю стабильность в долгосрочной перспективе

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Курс рубля будет устойчив в долгосрочной перспективе, хотя волатильность в моменте не исключена, сказал министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме. «У нас прогноз на период 2020 и последующие годы практически не изменился. Мы не видим ни одной долгосрочной причины, чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля. Да, есть текущая волатильность», - передал слова министра «Интерфакс».

Орешкин напомнил, что его министерство ухудшило прогноз курса рубля на ближайшие 12 месяцев, но долгосрочный прогноз не меняло. «Долгосрочный курс базируется на двух вещах - на бюджетном правиле и на инфляционном таргетировании. Это позволяет прогнозировать устойчивую динамику курса на долгосрочную перспективу», - подчеркнул министр.

В опубликованном накануне обновленном прогнозе экономического развития до 2024 г. Минэкономразвития ухудшило показатели экономики России в 2018 и 2019 гг. Минэкономразвития ждет роста экономики в 2018–2019 гг. на 0,1 процентного пункта меньше, чем ожидалось ранее: 1,8 и 1,3% соответственно. Также ухудшены прогнозы инфляции и инвестиций, но только на 2018 г. – с 3,1 до 3,4% и с 3,5 до 2,9% соответственно.

Министерство ждет более слабого курса рубля в 2018 г. – 61,7 руб./$ вместо 60,8 руб./$. Средний курс за год уже 61,03 руб./$, замечают экономисты.

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора

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Бизнес
Новости

Starbucks открывает первое заведение в Италии

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Американская сеть кофеен Starbucks открывает свое первое заведение в Италии, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Это будет не обычное кафе, а обжарочный цех — третий в мире для Starbucks. Два других находятся в штаб квартире компании в Сиэтле и в Шанхае.

Заведение находится в центре Милана, рядом с Миланским собором, в здании, переоборудованном из бывшего почтового отделения.

Сеть Starbucks насчитывает более 25 000 кафе в 78 странах мира, но приход в Италию — родину эспрессо — является для компании знаковым событием, отмечает WSJ. Обычные кофейни Starbucks появятся в Милане ближе к концу года, сообщил гендиректор компании Кевин Джонсон.

Starbucks может столкнуться с определенными сложностями в Италии из-за высокой конкуренции со стороны местных заведений, предлагающих кофе высокого качества по более низкой цене.

В миланском Starbucks чашка эспрессо стоит 1,8 евро про том, что в среднем по городу цены не превышают 1 евро, сообщает WSJ. Капучино обойдется в 5 евро, что примерно в три раза дороже средней стоимости напитка в Милане.

Сеть кофеен Starbucks основана в 1971 г. В России открыто около 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве. В июле Starbucks отчиталась о рекордных квартальных выручке и прибыли: $6,31 млрд и $852,5 млн соответственно.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» оборудует дальневосточные рейсы «России» развлекательными системами

Ведомости
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«Аэрофлот» оборудует рейсы дочерней авиакомпании «Россия» из Москвы на Дальний Восток развлекательными системами. «С зимнего расписания по Wi-Fi будет раздаваться контент на личные гаджеты пассажиров (на рейсах "России"), а с летнего расписания мы попытаемся установить кресла, где будут стоять уже стационарные гаджеты», - заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Аэрофлот» и «Россия» продают билеты эконом-класса во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан по «плоским», то есть не меняющимся в течение года, тарифам. В августе стало известно, что с зимнего сезона (начинается 28 октября) большая часть дальневосточных рейсов перейдет «России», при этом количество билетов вырастет на 12%.  «В основном будут летать Boeing-777, которые отличаются тем, что у них больше эконом-класс - как раз это дает эти 12% дополнительных емкостей», - отметил Савельев.

«Аэрофлот» сделал маневр флота (передав часть рейсов «России») не просто потому, что мы так захотели. Исходили из того, что, во-первых, авиакомпания «Россия» очень известна на Дальнем Востоке. Во-вторых, в этом году все авиакомпании столкнулись с подорожанием авиакеросина, для «Аэрофлота» керосин подорожал на 32% по отношению к прошлому году. В-третьих, произошла девальвация рубля. Перед нами встал вопрос: либо поднять стоимость билетов, либо сократить количество рейсов. Чтобы этого не допустить, решили сделать маневр флотом», - сказал Савельев.

В 2019 году, отметил гендиректор компании, «если будет принято решение в "Аэрофлоте", цена на билеты "России" в ДФО сохранится на уровне 22 000 рублей» (туда и обратно).

С зимнего сезона авиакомпания «Россия» перебазирует 15 своих самолетов из «Внуково» в «Шереметьево»: девять дальнемагистральных и шесть среднемагистральных. «Россия» – «дочка» «Аэрофлота», третья крупнейшая авиакомпания в стране после самого «Аэрофлота» и S7 Group. В январе – июле «Россия» перевезла 6,3 млн человек.

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Политика
Новости

Британский министр назвал Путина ответственным за отравление Скрипалей

Ведомости
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Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес сегодня возложил на президента России Владимира Путина ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в начале марта. Накануне премьер-министр страны Тереза Мэй ограничилась заявлением о том, что отравление организовала российская спецслужба ГРУ с санкции лица на «высоком уровне» российской власти, не назвав конкретных имен.

«В конечном итоге он [Путин] несет ответственность, поскольку является президентом Российской Федерации и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой, ГРУ, через Минобороны», - заявил Уоллес в эфире утренней программы Today на BBC. «Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство. Он намеренно окружил себя действующими и бывшими разведчиками, силовиками, как их называют в России... В итоге, несомненно, он несет ответственность. Он - лидер этого государства», - cказал британский министр.

Уоллес заявил, что Великобритания ответит на действия России, но не «грубым, разрушительным и агрессивным поведением, которое видим со стороны России». «Мы противодействуем русским как в публичной, так и непубличной сфере, в пределах закона и тонкими действиями», - отметил он.

Накануне Великобритания назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей 4 марта. По данным правоохранительных органов страны, это сотрудники ГРУ, граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Российский МИД заявил, что имена, как и фотографии, России ничего не говорят, и вновь предложил Лондону «перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Экономика
Новости

Шохин назвал минимальный размер инвестиций для компаний из «списка Белоусова»

Ведомости
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Минимальный порог инвестиций со стороны компаний из «списка Белоусова» в совместные с государством инфраструктурные проекты составит 3 млрд руб. Об этом сообщил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Минфин готовит какие-то соображения. Они базируются на проекте закона по защите и поощрению инвестиций. Там цифры названы: предельный 30 млрд руб., минимальный 3 млрд руб. 3 млрд руб. это "входной билет" на стабилизационную защиту инвестиций», — сказал Шохин.

По его словам, бизнес готов вкладываться в обмен на защиту инвестиций и неизменность налогового и регуляторного режима. Говоря об отборе проектов, Шохин отметил, что сначала будут рассмотрены инвестиционные проекты компаний, в том числе давно запланированные, но не реализованные по ряду причин. Он добавил, что речь идет не только о компаниях их «списка Белоусова», «список открытый».

В июле помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов», полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече Белоусова и первого вице-премьера Антона Силуанова с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.

Во вторник Белоусов предложил, чтобы компании инвестировали в национальную программу «Цифровая экономика». Об этом рассказали «Ведомостям» два участника заседания, на котором было озвучено это предложение. По словам источников, отобранные из программы проекты рассмотрит рабочая группа под руководством Шохина и Силуанова.

В четверг вице-премьер Максим Акимов заявил, что отдельных переговоров об участии компаний из «списка Белоусова» в проектах программы «Цифровая экономика» пока не ведется.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

Политика
Новости

«Левада-центр» зафиксировал резкий рост напряженности в обществе

Ведомости
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Новый опрос «Левада-центра» показал резкий рост тревожности в обществе по сравнению с 2017 г. Последний раз похожая динамика фиксировалась перед дефолтом 1998 г., сказал «Коммерсанту» директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Больше всего респондентов в августе тревожил рост цен - 72% (2017 г. - 61%), бедность и обнищание населения - 52% (45%), рост безработицы - 48% (33%), коррупция - 33% (33%) и недоступность медицинского обслуживания - 31% (26%).

«Респонденты стали чаще, чем в 2017 г., выказывать озабоченность в первую очередь проблемами, связанными с благосостоянием и доходами граждан, - пишут социологи. - При этом обеспокоенность ростом безработицы, фиксируемая в августовских исследованиях, выше, чем в предыдущие годы: сейчас ею обеспокоен практически каждый второй россиянин». Специалисты отмечают возвращение показателей доверия к силовым структурам на уровень 2012–2013 гг. после подъема социального оптимизма в 2014-2017 гг.

Каждый пункт опросника вырос в среднем на треть: такие показатели последний раз фиксировались 20 лет назад, накануне дефолта 1998 г., сказал «Коммерсанту» Гудков. Он видит в этом отражение резкого роста напряженности в стране в виде повышения общей тревожности и недовольства.

Недовольство россиян росло с декабря 2017 г. с перерывом на президентскую кампанию. По мнению Гудкова, переломным моментом стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста. «Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом, - сказал социолог. - И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора».

Опрос «Левада-центра» проводился 23–30 августа по выборке 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Бизнес
Новости

Burberry перестанет уничтожать непроданные одежду и обувь

Ведомости
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Британский бренд одежды и обуви класса люкс Burberry объявил, что больше не будет уничтожать непроданную продукцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, Burberry откажется от использования натурального меха и планирует изъять из продажи уже имеющиеся товары с мехом.

В июле Burberry обнародовала отчеты, в которых сообщалось, что компания за год уничтожила вещей и парфюмерии на 28,6 млн фунтов (более 32 млн евро). Многие производители товаров класса люкс защищают свой бренд, уничтожая нераспроданные вещи, чтобы они не были украдены или перепроданы по более низким ценам.

Сообщение Burberry об уничтоженных товарах вызвало критику со стороны экологов, и компании пришлось доказывать, что она ответственно подходит к вопросу утилизации отходов.

В итоге Burberry ввела практику повторного использования, ремонта или переработки непроданных товаров. Кроме того, бренд заключил соглашение с компанией Elvis & Kresse, благодаря которому в ближайшие пять лет 120 т обрезков кожи будут переработаны и использованы для производства новых товаров.

Burberry также учредила исследовательскую группу, которая займется разработкой новых экологичных материалов.

Какая одежда будет модной осенью и зимой

Экономика
Новости

Орешкин спрогнозировал пик инфляции в начале 2019 года

Ведомости
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Повышение НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20% приведет к ускорению инфляции в России, которая может достигнуть пика в I квартале, сказал сегодня министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Московского финансового форума. «Наш прогноз - именно в I квартале мы достигнем максимального значения. Оно будет выше 4,5%. От 4,5 до 5% мы сейчас ожидаем», передал слова Орешкина «Интерфакс».

Вклад повышения НДС в инфляцию составит 1,3 п. п. и будет частично скомпенсирован укреплением рубля, ожидает министр.

Накануне Минэкономразвития опубликовало ухудшенный макропрогноз динамики российской экономики в 2018-2019 гг.: рост будет ниже ранее прогнозируемого на 0,1 п. п. и составит 1,8% и 1,3% соответственно. Риски для экономики создало ухудшение настроений бизнеса из-за новых санкций США, а также ускорение оттока капитала, объясняет министерство. В 2019 г. на временное снижение темпов экономики повлияет смещение ближе к середине года активной фазы реализации нацпроектов при росте ставки НДС, а также умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.

Прогноз инфляции на конец 2018 г. повышен с 3,1 до 3,4%. На конец 2019 г. министерство по-прежнему ожидает рост цен на уровне 4,3% со снижением до 3,8% в 2020 г. Кроме того, Минэкономразвития более чем в два раза ухудшило прогноз по оттоку капитала на 2018 г. – с $18 млрд до $41 млрд.

Минэкономразвития подчеркивает, что «ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер».

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Технологии
Новости

Пользователей предупредили о перебоях в мировом интернете после 11 октября

Ведомости
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Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) готовится к первой в истории смене криптографических ключей, которые используются для защиты системы доменных имен интернета (DNS). Переход на новые ключи должен состояться 11 октября.

В связи с этим ICANN предупредила, что «небольшой процент интернет-пользователей» столкнется с проблемами при использовании интернета. Например, некоторые не смогут открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.

11 октября — это предварительная дата перехода на новые ключи, рассказала РБК руководитель ICANN по работе со странами Восточной Европы и Средней Азии Александра Куликова. Точная дата перехода будет утверждена на заседании правления корпорации 12 сентября.

Криптографические ключи появились в 2010 г. по инициативе ICANN. Они используются для защиты от мошенников, которые до появления ключей могли легко перехватить запрос компьютера пользователя и заменить его на неправильный. В результате пользователь, сам того не замечая, мог подключиться к серверу мошенников.

ICANN в 2010 г. обязалась менять криптографические ключи «при необходимости или по истечении пяти лет работы», рассказала Куликова. Несмотря на это, нынешняя смена ключей будет первой. ICANN впервые заявила о необходимости провести эту процедуру в 2016 г. Переход к новой версии ключей был назначен на 11 октября 2017 г., но его пришлось отложить из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров, пояснила Куликова.

По ее словам, потенциально с проблемами при использовании интернета после смены ключей могут столкнуться 750 млн человек. Однако большинство операторов уже подготовились к этой процедуре и смогут перейти на новые ключи, добавила Куликова.

10 главных кибератак в истории человечества

Бизнес
Новости

Bloomberg узнал об отказе США от сделки со связанной с Вексельбергом компанией

Ведомости
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Военно-воздушные силы США планируют отказаться от контракта стоимостью в сотни миллионов долларов с компанией, связанной с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо ВВС США.

Из письма следует, что военные решили разорвать контракт на изготовление противобункерных авиабомб с основанной в Чикаго компанией A. Finkl & Sons Co. после жалоб американских законодателей. Причиной является то, что головная компания A. Finkl & Sons Co. — швейцарская Schmolz + Bickenbach, — связана с Вексельбергом. Бизнесмен с апреля этого года находится под санкциями США.

«По этой причине 30 августа 2018 г. ВВС отправили уведомление о прекращении [совместной] деятельности Finkl», — говорится в письме. Собираются ли теперь американские ВВС перезаключать контракт или повторно объявлять тендер, пока не сообщается, отмечает Bloomberg.

Finkl получила контракт на изготовление бомб на $419,6 млн по результатам конкурса в конце июня. Ее материнская компания, швейцарский производитель стали Schmolz + Bickenbach AG, частично принадлежит Вексельбергу: по состоянию на 31 июля он через Liwet Holding AG владел 11,34% компании и еще 1,25% через Renova Innovation Technologies Ltd.

В апреле Вексельберг и его «Ренова» попали под санкции США. Минфин США указал, что до 7 мая американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов компаний, а до 5 июня разорвать с ними контракты. Европейские банки также должны были прекратить сотрудничество с «Реновой» до 5 июня. В противном случае контрагенты рисковали бы попасть под вторичные санкции.

После введения санкций «Ренова» снизила долю в своих швейцарских активах — производителе солнечных батарей и оборудования для электростанций Oerlikon (до 19,9%), в металлургической и металлообрабатывающей Schmolz + Bickenbach (до 12,6%).

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

СМИ узнали о негативном отношении парламентских партий Швеции к «Северному потоку – 2»

Ведомости
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Представители всех парламентских партий Швеции выступают против проекта газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток – 2», который соединит российские газовые месторождения с Германией. Об этом сообщает национальная радиостанция Sveriges Radio, опросившая политиков.

«Северный поток-2» - это плохое предложение как с позиции энергетической политики, так и с точки зрения окружающей среды и вопросов национальной безопасности», - заявила представительница Умеренной коалиционной партии Карин Инстрем. Швеция, как и другие страны ЕС, стремится к увеличению доли возобновляемой энергии в своем энергобалансе, тогда как «зависимость от газа» уводит в противоположном направлении.

Представитель Христианско-демократической партии и член Европарламента Ларс Адактуссон отмечает, что «Россия не соблюдает международное право». Это было продемонстрировано «в Грузии, на Украине и на полуострове Крым». В связи с этим политик считает важным «найти другие способы обеспечения производства электроэнергии, а не зависеть от России».

Председатель Совета по делам ЕС в риксдаге Юнас Эрикссон из Партии зеленых поддержал решение Еврокомиссии сформулировать целевые показатели по энергетике и климату. Представитель Левой партии в шведском парламенте и член парламентского Совета ЕС Йенс Холм уверен, что пророссийский проект может быть прекращен, но для этого нужно принять новые законы.

Правительство Швеции уже дало согласие на строительство «Северного потока - 2», так же как Германии и Финляндии. Переговоры с властями Дании продолжаются. Проект предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год.

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Политика
Новости

Тайвань ввел безвизовый въезд для россиян

Ведомости
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Власти Тайваня объявили об открытии безвизового въезда для россиян на территорию острова, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что этот шаг направлен на развитие туризма.

Безвизовый режим будет действовать с 6 сентября по 31 июля 2019 г., пока в тестовом режиме. Граждане России смогут находиться на Тайване без виз до 14 дней с туристической целью, для участия в деловых мероприятиях, международных выставках и т. д.

Для въезда на остров необходимо наличие паспорта со сроком действия более шести месяцев, обратного билета и брони в следующий пункт назначения, а также отсутствие судимости.

Ранее гражданам России для въезда на Тайвань необходимо было оформлять тайваньскую визу в Москве или в представительствах Тайваня в других странах. Для этого требовалось приглашение от частного лица или тайваньской организации. Гостевые визы выдавались на срок от одного до трех месяцев.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 г. Пекин считает остров одной из провинций Китая. Россия и подавляющее большинство других стран мира признают Тайвань частью Китая.

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