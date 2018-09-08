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Мантуров выступил против принуждения «списка Белоусова» к инвестированию

Компании металлургического и химического секторов должны вкладывать средства в собственное развитие, российским властям не следует принуждать их к инвестированию, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Нет, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли принуждать компании к инвестированию (цитата ТАСС).

Министр подчеркнул, что он поддерживает принцип инвестирования в развитие российских промышленных предприятий. «Мы должны максимально создать удобные условия, чтобы предприятия были заинтересованы вкладывать в себя, в развитие наилучших доступных технологий, в создание новых продуктов», — сказал Мантуров.

В июле помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече Белоусова и первого вице-премьера Антона Силуанова с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.

Компании представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб., сообщил в пятницу Белоусов. Работа по отбору проектов будет продолжаться несколько недель. Говоря об основных критериях отбора проектов, помощник президента привел в пример цифровизацию, внедрение новых технологий, доступность технологий.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым