Шохин призвал не привязывать защиту инвестиций бизнеса к политическим циклам
В основу защиты проектов бизнеса следует закладывать инвестиционный, а не политический цикл, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на сессии Восточного экономического форума, посвященной диалогу бизнеса и власти.
Сейчас стабилизационная оговорка, предусмотренная в законопроекте Минфина о защите инвестиций, по сути привязана к политическому циклу в 6 лет, который завершается к концу президентского срока, заметил Шохин. Он призвал исходить из реального срока окупаемости инвестиций, а не электоральных циклов.
В конце августа Минфин представил законопроект о защите и поощрении капиталовложений в Россию. Компаниям, готовым инвестировать больше 3 млрд руб. собственных средств за три года (минимальная сумма общих инвестиций – 10 млрд руб., включая займы), и свыше 30 млрд руб. за 12 лет, государство готово гарантировать неухудшение налоговых и тарифных условий. Если компания реинвестирует прибыль, при минимальных инвестициях она сможет продлить контракт еще на шесть лет, следовало из проекта, с которым ознакомились «Ведомости».
На время действия соглашения на компании не будут распространяться новые правила о платежах, налогах, тарифах и сборах, если такие изменения серьезно ухудшают положение бизнеса. Эта так называемая стабилизационная оговорка не касается тех случаев, когда такие платежи собираются для защиты конституционных прав людей или обеспечения обороны страны.