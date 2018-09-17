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Национальный фонд Саудовской Аравии впервые привлек кредит

Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) подписал соглашения с международными банками о привлечении синдицированного кредита на сумму $11 млрд, пишет The Wall Street Journal (WSJ). PIF впервые привлекает кредиты, отмечает издание.

Дополнительные средства понадобились госфонду для инвестиций в новые отрасли в Саудовской Аравии и на зарубежных рынках. Полученные деньги будут направлены «на общекорпоративные цели», говорится в сообщении PIF. Он не стал раскрывать названия банков, которые приняли участие в кредите.

Привлечение кредитов является нетрадиционной стратегией для государственных фондов – обычно они используют национальные ресурсы для наращивания благосостояния страны, отмечает WSJ. Но PIF имеет двойной мандат: его целью является не только увеличение национального богатства, но и создание новых отраслей в стране.

Ранее PIF инвестировал в такие американские компании, как Uber Technologies и Tesla. Фонд также финансирует проект создания высокотехнологического города вблизи Египта и Иордании.