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«Интерфакс» узнал о предложении Орешкина активнее вкладывать средства ФНБ заграницу

Министр экономического развития Максим Орешкин написал президенту Владимиру Путину письмо, в котором перечислил три новых возможных направления использования за рубежом средств Фонда национального благосостояния, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Путин концептуально поддержал предложения, рассказал он. Эту информацию подтвердил источник в одном из ведомств, работающих над исполнением поручения президента от 2 сентября по итогам письма.

Размер ФНБ на 1 сентября составлял 5,16 трлн руб. ($75,8 млрд). В августе его объем увеличился почти на 316 млрд руб. По словам одного из источников, Орешкин написал письмо Путину в конце августа. В документе говорится, что при сохранении нынешних цен на нефть размер ликвидной части ФНБ по итогам 2019 г. превысит 7% ВВП. Орешкин считает, что одним из инструментов, направленных на достижение целей майского указа в отношении темпов роста экономики и расширения несырьевого неэнергетического экспорта, могло бы стать изменение направления инвестирования средств ФНБ при достижении объема фонда в 7% ВВП. При этом средства необходимо инвестировать только в проекты за пределами России. Орешкин предложил три новых направления: кредитование покупателей российской продукции за границей с использованием механизмов Росэксимбанка и ЭКСАРа, льготное финансирование создания производств российских компаний за рубежом и сервисных центров по обслуживанию продукции производства России на рынках третьих стран.

О том, что ФНБ может превысить 7% ВВП в 2019 г., ранее говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это позволит вкладывать часть средств ФНБ в экономику. Силуанов заявлял о необходимости проработать соответствующие подходы к использованию этих средств.

Возможность использования резервов при достижении уровня 7% ВВП предусмотрена Бюджетным кодексом.