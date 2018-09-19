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Экономика
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Счетная палата выявила системные недоработки на стройках на Северном Кавказе

Ведомости
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По результатам проверки объектов незавершенного строительства на Северном Кавказе Счетная палата пришла к выводу о недостаточности мер, «принимаемых регионами Северо-Кавказского федерального округа по сокращению объемов незавершенного строительства». Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет РБК.

Как сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, по итогам проверок найдены не только отдельные проблемы, но и системные недоработки. По его словам, замораживание объекта является чрезвычайным случаем, «у нас же это происходит из-за недостаточного планирования». Он пообещал, что Счетная палата «не оставит эту тему без внимания в ближайшие годы».

По состоянию на начало 2018 г. на Северном Кавказе было 4 тыс. незавершенных объектов. Строительство почти 1,2 тыс. из них началось более восьми лет назад. Более тысячи строек остановлены и не законсервированы. Лидеры по этому показателю — Чечня (464 объекта) и Дагестан (387 объектов).

На этот же момент общий объем вложений в недостроенные объекты на Северном Кавказе — 160,7 млрд руб. 88,3 млрд руб. из них были выделены из федерального бюджета на софинансирование строительства 1,5 тыс. объектов. По данным Счестной палаты, значительная часть незавершенного строительства — объекты социального назначения, в частности недостроенные школы.

Ведомство подчеркнуло, что по результатам проверки направит обращение в Генпрокуратуру и информационные письма в правительство, Минпромторг и Минстрой.

Политика
Новости

Трамп: у США нет планов вводить санкции за участие в «Северном потоке-2»

Ведомости
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Планов вводить санкции против компаний, которые были вовлечены в проект «Северный поток — 2», у США нет. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой, передает Polskie Radio.

«Мы не собираемся этого делать», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности санкций. 

Президент США раскритиковал Германию, чьи компании участвуют в строительстве газопровода. «Мы думаем, что для жителей Германии плохо то, что эта страна платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энергию из России», — добавил Трамп (цитата по Reuters).

В совместном заявлении, выпущенном после встречи, Трамп и Дуда заявили, что продолжат совместно пытаться «противостоять таким энергетическим проектам, как “Северный поток-2”, которые угрожают нашей взаимной безопасности».

В июне этого года представитель министерства экономики Германии сообщила, что США заверили Германию, что любые введенные против России санкции не затронут строительство газопроводов, в частности «Северного потока — 2».

В сентябре американский министр энергетики не исключил, что США могут ввести санкции против газопровода «Северный поток». Также ранее не исключала санкции замруководителя отдела госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект предусматривает прохождение трубы через исключительные экономические зоны и территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его одобрили все эти государства за исключением Дании.

Партнеры «Газпрома» по проекту — пять европейских компаний, в частности немецкие Uniper и Wintershall. Против строительства «Северного потока – 2» выступают Украина, Польша и прибалтийские государства.

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Технологии
Новости

Мединский предложил назначить управляющим Фонда кино директора музея

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский внёс в правительство кандидатуру на пост директора Фонда кино, это Лариса Солоницына, которая сейчас управляет Музеем кино, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к фонду. «Медуза» опубликовала такую же информацию на ссылкой на собственные источники.

Солоницына не ответила на запрос «Ведомостей». Представитель Фонда кино от комментариев отказался, представитель Минкульта в 18:00 сообщал «Ведомостям» что министерство не вносило кандидатуры, а позднее перестал отвечать на звонки. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева переадресовал вопрос в Минкульт.

Ранее правительство утвердило новый устав фонда, по которому теперь директор этой организации назначается правительством по представлению Минкульта. На этих изменениях настоял министр культуры Владимир Мединский, который таким образом рассчитывает получить больше контроля над фондом. Сейчас фондом управляет Антон Малышев, с которым у Мединского личный конфликт.

Фонд кино софинансирует подавляющее число российских картин, которые выходят в кинотеатрах в последние годы.

Солоницына – профессиональный киновед, главный редактор газеты Союза кинематографистов. Она управляет Музеем кино с 2014 г. У нее нет опыта в массовом коммерческом кино, которым занимается Фонд кино.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР возбудил дело из-за крушения Ил-20 в Сирии

Ведомости
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Главное военно-следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, следователи и криминалисты СК работают на месте падения самолета совместно с представителями Минобороны. Они устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По какой статье возбуждено дело, Следственный комитет не уточнил.

Российский Ил-20 сбила накануне сирийская система ПВО по ошибке. Погибли все находившиеся на борту — 15 военнослужащих.

Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на Израиль, расценив это как преднамеренную провокацию. По оценке министерства, израильские летчики подставили Ил-20 под огонь сирийской ПВО. Израиль выразил сожаление по поводу сбитого самолета. Он возложил ответственность за крушение Ил-20 на режим президента Сирии Башара Асада.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «цепью трагических случайных обстоятельств». Он подчеркнул, что ответные действия прежде всего будут «направлены на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирии». По его словам, это будут такие «шаги, которые заметят все».

18 сентября Путину позвонил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он выразил сожаления в связи с гибелью российских военных, также возложил ответственность за произошедшее на Сирию и предложил направить в Москву командующего ВВС Израиля для того, чтобы установить причину происшедшего.

Политика
Новости

При столкновении автобусов в Воронежской области пострадали десятки человек

Ведомости
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В Воронежской области на трассе «Дон» столкнулись два автобуса, пострадали десятки людей.

МЧС по Воронежской области получило сообщение об аварии в Новоусманском районе на 525 километре трассы М-4 «Дон» в 20.38 вторника, следует из сообщения МЧС. «РИА Новости» сообщило со ссылкой на экстренные службы, что при столкновении автобусов пострадали 39 человек, есть один погибший.

По данным «Интерфакса», погибли трое человек, еще 16 госпитализированы с травмами. Столкнулись следовавшие в попутном направлении автобусы Volvo и Neoplan, принадлежащие перевозчикам из Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил агентству, что ДТП, по предварительным данным, спровоцировал водитель Volvo. «Предварительно он не рассчитал дистанцию до впереди идущего автобуса "Неоплан". Возможно, вследствие усталости уснул за рулем», — сказал источник.

Экономика
Новости

Минфин поддержал план президента ВТБ по отказу от доллара

Ведомости
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Министерство финансов поддерживает предложение президента ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он подчеркнул, что никто не предлагает вводить запрет на хождение доллара. «Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — сказал Моисеев (его цитирует «РИА Новости»).

По мнению замминистра, расчеты между третьими странами должны осуществляться в национальных валютах, товары из России должны экспортироваться за рубли или национальные валюты стран-покупателей. Кроме того, должны быть минимизированы расчеты в иностранных валютах между российскими организациями, добавил Моисеев.

Андрей Костин во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке дал интервью газете «Известия», в котором рассказал, в чем заключается его план по дедолларизации. Прежде всего он включает ускоренный переход на другие валюты в расчетах с другими странами. Могут использоваться рубли, евро, юани или другие валюты, пояснил Костин.

Второй пункт плана, по словам президента ВТБ, предполагает перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. Кроме того, Костин предлагает максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, а также провести лицензирование участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

Эмоции Восточного экономического форума

Политика
Новости

Послов Швейцарии и Нидерландов вызывали в МИД после заявлений о шпионаже

Ведомости
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Министерство иностранных дел России во вторник провело беседу с послами Швейцарии и Нидерландов в Москве Ивом Росье и Рене Джонс-Босом. Причиной стали заявления этих стран о растущей активности российских спецслужб на территории Швейцарии, говорится в сообщении МИДа. Ведомство назвало эти обвинения бездоказательными.

Посла Швейцарии уведомили, что «продолжение подобной конфронтационной риторики способно нанести серьезный ущерб в целом конструктивно развивающимся российско-швейцарским отношениям». Послу Нидерландов указали на недопустимость провокаций в СМИ.

На прошлой неделе нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger опубликовали совместное расследование, из которого следовало, что двое российских агентов в швейцарском городе Шпице пытались шпионить за лабораторией, которая занимается исследованием биологического и химического оружия. По данным газет, весной россияне были задержаны и высланы.

После этого Швейцария сообщила об ужесточении процедуры аккредитации для российских дипломатов и призвала Россию «прекратить нелегальную деятельность» на территории страны. Власти страны подтвердили, что с весны три раза вызывали российских дипломатов для получения разъяснений по делу Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

Лаборатория в Шпице проводила исследование после газовых атак в Сирии, а также изучала пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Бизнес
Новости

Суверенный фонд Катара QIA сменит руководителя

Ведомости
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Главный исполнительный директор суверенного фонда Катара — Qatar Investment Authority (QIA) — шейх Абдулла бин Мухаммед бин Сауд Аль Тани уйдет с занимаемой должности после 4 лет работы, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Причины ухода неизвестны. Официально об отставке еще не было объявлено. О том, кто возглавит фонд, также не сообщается.

По данным Sovereign Wealth Fund Institute, QIA занимает 10 место среди крупнейших мировых суверенных фондов. Стоимость его активов оценивается в $320 млрд.

В начал сентября швейцарский трейдер Glencore сообщил о завершении сделки, в результате которой он получил в прямое владение 0,57% акций «Роснефти», а QIA стал владельцем 18,93% акций российской компании. В результате сделки прямая доля QIA в «Роснефти» теперь составляет 18,93%.

QIA был создан в 2005 г. Его основной целью является инвестирование доходов Катара от экспорта нефти и сжиженного природного газа.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Российский национальный перестраховщик снова не выполнит план по прибыли

Ведомости
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Прибыль Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), подконтрольной ЦБ, по итогам 2018 г. снова окажется ниже плановых показателей, рассказал ее гендиректор Николай Галушин. По его словам, отклонение будет значительным, но результат по итогам года все-таки будет положительным. Ожидаемый размер прибыли перестраховщика он не назвал.

Стратегия компании предусматривает, что ее прибыль в 2018 г. должна была составить 5,6 млрд руб. По итогам первого полугодия РНПК заработала 1,26 млрд руб. против 1,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из ее отчетности. При этом за весь прошлый год чистая прибыль РНПК составила 89 млн руб. Это всего 3% от плана: компания должна была заработать 2,7 млрд руб.

Прибыль будет меньше запланированной из-за роста доли санкционного бизнеса в портфеле РНПК в первом полугодии, говорит Галушин. Тогда США ввели санкции против 26 россиян и 15 российских компаний. Часть объектов, оказавшихся под санкциями, были застрахованы. Например, «Ингосстрах» страховал имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group. рассказывали «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников страховщика.

Российским страховщикам пришлось перестраховывать санкционные риски в РНПК, так как европейские компании отказываются нести обязательства по таким рискам и могут заблокировать выплату при наступлении убытка до снятия санкций. РНПК по закону обязана принимать от страховщиков санкционный бизнес в размере не менее 10%. Но на практике его размер значительно выше, иногда достигает 98%, сообщил Галушин. Насколько в портфеле РНПК выросла доля санкционного бизнеса, он не рассказал, заметив лишь, что она существенно выше плановых показателей.

Согласно стратегии, к 2021 г. на долю санкционного бизнеса в портфеле РНПК должно было приходиться 5-6%, но уже по итогам 2017 г. доля достигла 13%, указал Галушин.

У ЦБ как у акционера есть позиция, что РНПК обязана принимать санкционный бизнес в полном размере, говорит Галущин. Но это создает давление на капитал компании, признает он. ЦБ гарантирует исполнение РНПК своих обязательств и финансовую устойчивость компании. Для этого он в прошлом году предоставил РНПК гарантию на 49,7 млрд руб. для санкционного бизнеса. Она позволяет РНПК ручаться за каждый санкционный риск свыше 2,5 млрд руб. При необходимости ЦБ готов докапитализировать компанию, но сейчас такой необходимости, сообщил Галушин.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ЦБ, «Ингосстраха» и группы «Базовый элемент».

Бизнес
Новости

Walmart отзовет товары с советской символикой после критики в странах Балтии

Ведомости
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Американская сеть супермаркетов Walmart собирается изъять из магазинов одежду с советской символикой, передает агентство BNS. «Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание изъять из торговли в ближайшее время товары с советской символикой», — заявила информагентству пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

Копию письма из Walmart на странице в Facebook выложила депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере. В документе также говорится, что товары с символикой СССР уже исключены из продажи на сайте компании.

Ранее посол Литвы и политики трех балтийских стран попросили Walmart изъять из продажи майки и другую одежду с серпом и молотом, а также с надписью «CCCР». По их мнению, советские символы «оскорбляют жертв убийств, ссылок и пыток».

Выбор редактора
Авто
Новости

Акции Tesla подешевели на 4% из-за сообщений об уголовном расследовании

Ведомости
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Акции Tesla подешевели более чем на 4% после того, как Bloomberg сообщил, что в отношении компании начато уголовное расследование из-за твитов ее основателя Илона Маска. В 19.10 мск обыкновенная акция Tesla на NASDAQ стоила $282,79, подешевев на 4,08%.

По данным агентства, министерство юстиции США начало расследование из-за твитов Маска о намерении сделать Tesla частной компанией. Расследование уголовного дела ведется параллельно с гражданским процессом, которым занимается Комиссия США по ценным бумагам и биржам, отмечает Bloomberg.

В августе Маск неожиданно написал в Twitter, что планирует вывести Tesla c биржи, предложив инвесторам по $420 за акцию. При этом акции компании в тот момент стоили на 20% меньше. Маск заверил, что «финансирование обеспечено», а для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров. После сообщения Маска акции Tesla подорожали на 11%.

Однако позже шесть членов совета директоров Tesla заявили, что Маск лишь недавно начал обсуждать с советом идею сделать компанию частной. Это противоречит его словам о том, что для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров. Информация о финансировании также не нашла подтверждения.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Политика
Новости

Нетаньяху позвонил Путину после крушения Ил-20 в Сирии

Ведомости
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным крушение в Сирии российского самолета Ил-20 с 15 военнослужащими на борту, передает Reuters.

«Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета», — заявили в пресс-службе премьера. Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения воздушного судна. Нетаньяху предложил российскому лидеру направить в Москву для установления причин происшедшего командующего ВВС Израиля.

Ранее Армия обороны Израиля (IDF) прокомментировала крушение Ил-20 в небе над Средиземным морем. «Израиль скорбит в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, сбитого ночью огнем ПВО Сирии», — говорится в заявлении израильской армии. Израиль возложил ответственность за инцидент на режим президента Сирии Башара Асада.

В свою очередь Минобороны России считает, что ответственность за инцидент лежит на Израиле. По мнению российского ведомства, израильские летчики спровоцировали атаку средств ПВО Сирии и подставили российский Ил-20 под огонь. «В результате Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200», — говорится в заявлении Минобороны. Уведомление по горячей линии поступило менее чем за одну минуту до удара, из-за этого невозможно было вывести российский самолет в безопасную зону.

В сбитом Ил-20 находились 15 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета были найдены в Средиземном море в 27 км от побережья Сирии.

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