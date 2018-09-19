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Счетная палата выявила системные недоработки на стройках на Северном Кавказе

По результатам проверки объектов незавершенного строительства на Северном Кавказе Счетная палата пришла к выводу о недостаточности мер, «принимаемых регионами Северо-Кавказского федерального округа по сокращению объемов незавершенного строительства». Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет РБК.

Как сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, по итогам проверок найдены не только отдельные проблемы, но и системные недоработки. По его словам, замораживание объекта является чрезвычайным случаем, «у нас же это происходит из-за недостаточного планирования». Он пообещал, что Счетная палата «не оставит эту тему без внимания в ближайшие годы».

По состоянию на начало 2018 г. на Северном Кавказе было 4 тыс. незавершенных объектов. Строительство почти 1,2 тыс. из них началось более восьми лет назад. Более тысячи строек остановлены и не законсервированы. Лидеры по этому показателю — Чечня (464 объекта) и Дагестан (387 объектов).

На этот же момент общий объем вложений в недостроенные объекты на Северном Кавказе — 160,7 млрд руб. 88,3 млрд руб. из них были выделены из федерального бюджета на софинансирование строительства 1,5 тыс. объектов. По данным Счестной палаты, значительная часть незавершенного строительства — объекты социального назначения, в частности недостроенные школы.

Ведомство подчеркнуло, что по результатам проверки направит обращение в Генпрокуратуру и информационные письма в правительство, Минпромторг и Минстрой.