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Российская экономика показала в августе минимальный рост с начала года

Рост ВВП в августе в годовом выражении составил 1,0% — минимальное значение с начала года. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности». Годовые темпы роста экономики в июле составляли 1,8%, в июне — 1,1%, в мае — 2,5%. В целом за январь — август ведомство оценило рост на уровне 1,6%.

Серьезное замедление темпов роста министерство объясняет падением в сельском хозяйстве в августе на 10,8% в годовом выражении. Сбор зерновых и зернобобовых оказался на 1 сентября на 14,1% ниже, чем на эту же дату в прошлом году, сахарной свеклы — на 23,5%. В строительстве Минэкономразвития наблюдает стагнацию (минус 0,8% в августе после минус 0,7% в июле). Замедлился рост промышленного производства (2,7% после 3,9% в июле) и грузооборота на транспорта (2,5% после 4,1% в июле).

В структуре промышленного производства Минэкономразвития обращает внимание на ускорение роста добычи полезных ископаемых. Ведомство объясняет это ростом добычи нефти после изменения в июле параметров сделки ОПЕК. Несмотря на замедление темпов в обрабатывающей промышленности, ведомство обращает внимание на высокие темпы роста в химической и пищевой промышленности, деревообработке.

Ранее Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП в 2018 г. до 1,8% с 1,9%. ЦБ ожидает рост ВВП в 2018 г. в интервале 1,5-2,0%. МЭР также в начале сентября понизило прогноз роста ВВП на 2019 г. до 1,3% с 1,4% на фоне решения правительства о повышении НДС с 2019 г. ЦБ также из-за повышения НДС понизил прогноз роста экономики на 2019 год до 1,2-1,7% с 1,5-2,0%.

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