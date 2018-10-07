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Экономика
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Эксперты оценили влияние пенсионной реформы на рынок труда

Ведомости
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Реакция рынка труда на повышение пенсионного возраста будет зависеть, прежде всего, от состояния экономики. Об этом говорится в октябрьском мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, с которым ознакомились «Ведомости».

«В случае достижения значительных темпов экономического роста рынок труда будет стремиться к расширению, в том числе за счет возрастных работников. Однако при стагнации риски могут оказаться довольно высокими», — пишет старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

В то же время, по его мнению, сейчас в России есть ряд благоприятных условий для повышения пенсионного возраста. Во-первых, из-за демографической ситуации в России будет происходит снижение численности трудоспособного населения. «Таким образом, в России сегодня возникло демографическое “окно”, во время которого повышение пенсионного возраста будет создавать минимальные риски на рынке труда», — говорится в мониторинге.

Во-вторых, сейчас в России наблюдается минимальный за весь постсоветский период уровень безработицы, что усиливает позиции работников, в том числе и возрастных, на рынке труда. В-третьих, в настоящее время около трети занятых россиян работают на госпредприятиях. Ляшок предполагает, что в этих организациях будет изменена кадровая политика с целью удержания работников до наступления пенсионного возраста.

Сейчас уровень безработицы среди населения предпенсионного возраста находится ниже уровня безработицы в стране, отмечает эксперт. Средняя продолжительность поиска работы среди безработных пожилых всего на 1-2 месяца больше, чем у более молодых людей.

С другой стороны, пишет Ляшок, средняя зарплата возрастных работников значительно ниже, чем у более молодых. «Такая тенденция заметно отличает ситуацию в России от развитых стран, где работники старшего возраста обычно получают больше, чем представители более молодых поколений», — отмечает он.

Эксперт связывает это с тем, что возрастных работников чаще можно встретить в образовании и здравоохранении, а также среди неквалифицированных рабочих — сторожей, гардеробщиков, уборщиков. Молодые работники же чаще трудятся в сферах с высоким уровнем зарплаты: IT, финансы, экономика и юридическая деятельность.

Акции против повышения пенсионного возраста в российских городах

Политика
Новости

После беспорядков в омской колонии возбудили уголовное дело

Ведомости
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Следователи возбудили уголовное дело после драки в исправительной колонии №6 в Омской области. Дело возбуждено по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ), сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Как рассказала «Интерфаксу» представитель омского главка СКР Лариса Болдинова, в воскресенье несколько заключенных устроили беспорядки в ИК №6. По словам Болдиновой, в драке пострадали более 20 заключенных.

Сейчас все зачинщики беспорядков изолированы, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Омской области. При этом ведомство заявило об отсутствии пострадавших.

По версии УФСИН, «отрицательно настроенные осужденные» требовали предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить оттуда всех нарушителей.

Руководство колонии приняло решение ввести на территорию учреждения сводный отряд и изолировать «отрицательно настроенных осужденных» для пресечения дальнейших беспорядков и «предотвращения давления на положительно настроенных осужденных». При этом оружие и специальные средства не применялись, осужденные сопротивления не оказывали, отметила пресс-служба омского УФСИН.

В исправительной колонии строгого режима №6 в Омской области содержатся впервые осужденные за тяжкие преступления.

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Технологии
Новости

МВД опровергло информацию о проверке смартфонов на наличие Telegram

Ведомости
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Министерство внутренних дел России опровергло информацию о массовых проверках смартфонов россиян на наличие мессенджера Telegram. В сообщении пресс-службы МВД говорится, что информация о массовых проверках сотрудниками полиции телефонов граждан не соответствует действительности.

Пресс-служба МВД напомнила, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией. «Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения», — отмечается в сообщении.

Тем, кто действительно столкнулся с требованием сотрудника полиции показать мобильный телефон для проверки установленных на нем мессенджеров, министерство порекомендовало обратиться с жалобой в надзорные органы или в подразделение собственной безопасности МВД.

Ранее некоторые СМИ, в частности TJ, со ссылкой на пользователей сообщили, что сотрудники полиции в городах России массово проверяют смартфоны граждан на наличие заблокированного мессенджера Telegram. По данным TJ, с проверками сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ставрополя, Самары, Красноярска.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России в середине апреля из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. При этом мессенджер до сих пор продолжает работать у большинства пользователей. Ему удается обходить блокировку из-за постоянной смены ip-адресов.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Авто
Новости

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Ведомости
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С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов. Соответствующий приказ Министерства внутренних дел был опубликован 26 июня текущего года.

Документ вводит несколько новых правил. Например, он определяет порядок регистрации машин, имеющих электронные паспорта и паспорта на бумажном носителе. С июля в России прекратилось оформление паспортов транспортных средств (ПТС) в бумажном виде, переходный период продлится до ноября следующего года.

Также документ закрепляет антикоррупционный механизм выдачи государственных регистрационных знаков. Как поясняла ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, номерные знаки машинам будет присваивать компьютер. При этом срок хранения номеров по заявлениям собственников увеличивается со 180 до 360 суток.

Кроме того, документ существенно упрощает порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля. Теперь достаточно пригнать машину на осмотр, по результатам которого данные о новом двигателе будут занесены в ПТС. Новый двигатель должен быть того же типа и модели, что и установленный ранее.

Помимо этого приказом расширяется список документов, подтверждающих факт утилизации транспортных средств, а также разрешается регистрировать машину не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

Автомобили с необычными дверями

Политика
Новости

СМИ назвали возможную причину задержания президента Интерпола в Китае

Ведомости
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Власти Китая задержали президента Интерпола Мэна Хунвэя из-за подозрений в коррупции, сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на источники. По версии следствия, он оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

Официального подтверждения информации о том, что Хунвэй находится под следствием, нет. Французская полиция в пятницу начала расследование по факту его исчезновения. Как сообщила супруга президента Интерпола, в конце сентября он уехал в Китай и с тех пор не выходит на связь.

По данным газеты South China Morning Post, Хунвэй был задержан, как только он прилетел в Китай. Где он сейчас находится и в чем его подозревают, источники издания не уточнили. Интерпол в субботу направил властям Китая официальный запрос о местонахождении Хунвэя.

Семья президента Интерпола проживает во французском Лионе, где находится штаб-квартира организации. Как сообщает Le Parisien, полиция взяла родственников Хунвэя под охрану. Министерство внутренних дел Франции рассказало, что жена президента Интерпола начала получать угрозы по телефону и в социальных сетях.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР.

Интерпол — это международная организация со штаб-квартирой в Лионе, основной задачей которой является объединение усилий разных стран в борьбе с уголовной преступностью. Она была основана в 1921 г. и сейчас включает почти 200 стран.

Бизнес
Новости

Организаторы заморозили выплату гонорара Нурмагомедову из-за драки после боя

Ведомости
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов не получит гонорар за бой с ирландцем Конором Макгрегором до окончания расследования драки, которая произошла после поединка. Об этом сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале организации.

«Выплата гонорара Конору Макгрегору была одобрена, гонорар Хабиба Нурмагомедова заморожен на время расследования», — сказал Уайт. До боя стало известно, что гонорар россиянина составит $2 млн, а его соперника — $3 млн.

Президент UFC также сообщил, что три человека из команды Нурмагомедова после драки были арестованы полицией, им могут быть предъявлены обвинения.

Бой, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе, завершился победой россиянина в четвертом раунде. Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По статистике по четырем раундам, Нурмагомедов контролировал поединок большую часть времени. В четвертом раунде Нурмагомедов применил удушающий прием, через несколько секунд Макгрегор сдался.

После окончания поединка российский боец вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла драка. После этого Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

По словам Уайта, Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение, «пытаясь добраться до парня из команды Конора, который его обзывал». «Я не знаю, что сказать, мне все это отвратительно», — заявил президент UFC в эфире телерадиокомпании BBC.

На пресс-конференции после боя Нурмагомедов извинился за случившееся перед спортивной комиссией штата Невада, в котором проходил бой. По его словам, Макгрегор оскорблял его «религию, семью и нацию». Боец также рассказал, что после боя ему позвонил президент Владимир Путин и поздравил с победой.

На счету Нурмагомедова до поединка с Макгрегором было 26 побед во всех его 26 боях. Из них восемь он одержал нокаутом, в восьми случаях соперники российского бойца сдались, в остальных 10 боях победу Нурмагомедову отдали судьи. Титул чемпиона UFC в легком весе россиянин завоевал в апреле текущего года, победив американца Эла Яквинту.

Хабиб Нурмагомедов сохранил титул чемпиона UFC

Политика
Новости

СКР не нашел пулевых ранений у пилота вертолета с заместителем Чайки на борту

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) опроверг информацию о том, что пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян, был застрелен. «Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — сказала «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщила, что пилот Станислав Михнов был застрелен двумя выстрелами в спину до крушения вертолета. По данным собеседника радиостанции, отверстия были оставлены пулями калибра 5.45, одна из них пробила лопатку пилота.

Частный вертолет AS-350, на котором летели Карапетян и еще три человека, разбился вечером в среду в Костромской области. По предварительным данным, причиной стали сложные метеоусловия. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Саак Карапетян занимал должность заместителя генпрокурора с 2016 г. В разные годы работал в ростовской прокуратуре, Министерстве юстиции, Генпрокуратуре, с 1996 по 2000 г. был депутатом Госдумы.

Генпрокурор Юрий Чайка выразил глубокие соболезнования родным и близким Карапетяна. Генеральная прокуратура отметила высокую работоспособность погибшего, профессионализм, повышенное чувство ответственности и умение отстаивать идеалы добра и справедливости. За особые заслуги Карапетян был награжден орденами Почета, Дружбы и имел звания заслуженного юриста России и заслуженного работника прокуратуры.

Самые богатые сотрудники Генпрокуратуры и их супруги

Политика
Новости

Песков рассказал, как Путин отпразднует свой день рождения

Ведомости
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Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, намерен отпраздновать свой день рождения в кругу родных и друзей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Президент проведет день с родными, близкими и друзьями», — сказал Песков «Интерфаксу».

Позже бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони опубликовал в Facebook фотографию с борта самолета и сообщил, что он летит в Россию на день рождения Путина. «Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить главные международные вопросы», — написал Берлускони.

В прошлом году он тоже прилетал на день рождения Путина. Тогда Берлускони подарил российскому президенту пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

А летом Путин рассказал, как в 2013 г. отмечал день рождения в компании председателя КНР Си Цзиньпина. По словам президента, они «сделали это очень по-простому». «Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказал Путин. Он отметил, что Си Цзиньпин — единственный из действующих мировых лидеров, с кем ему довелось отметить день рождения.

В этом году день рождения Путина выпал на воскресенье. В прошлом году президент работал в день рождения: провел ряд международных телефонных переговоров и встретился с членами Совета безопасности.

Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения

Политика
Новости

Интерпол запросил у Китая данные о местонахождении президента организации

Ведомости
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Интерпол направил официальный запрос властям Китая в связи с исчезновением президента организации Мэна Хунвэя. Агентство «с нетерпением ожидает официального ответа от китайских властей» о местонахождении президента Интерпола, говорится в заявлении организации.

В пятницу стало известно, что полиция Франции начала расследование из-за исчезновения Хунвэя. О пропаже президента Интерпола правоохранительным органам рассказала его супруга. По ее словам, в конце сентября Хунвэй уехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор не выходит на связь.

Газета South China Morning Post со ссылкой на источник сообщила, что президент Интерпола был задержан и увезен на допрос, как только он прилетел в Китай. Где он находится сейчас, собеседник издания не уточнил.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР.

Интерпол — это международная организация со штаб-квартирой во французском Лионе, основной задачей которой является объединение усилий разных стран в борьбе с уголовной преступностью. Она была основана в 1921 г. и сейчас включает почти 200 стран.

Технологии
Новости

Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа»

Ведомости
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Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа» на предвыборном сайте Ксении Собчак. Об этом сообщила пресс-служба движения «Открытая Россия» в своем Telegram-канале.

При попытке зайти на сайт mbk.sobchakprotivvseh.ru появляется сообщение: «Доступ к ресурсу ограничен по решению органов власти России».

Из реестра Роскомнадзора следует, что доступ к сайту ограничивается в соответствии с решением Генпрокуратуры от 20 февраля по статье 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этой статье в интернете должны блокироваться сайты, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Сайт «МБХ медиа» был заблокирован в феврале по требованию Генпрокуратуры, надзорное ведомство посчитало, что ресурс связан с организацией «Открытая Россия», которая была признана нежелательной.

В апреле 2017 г. Гепрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба зарегистрированы в Великобритании) нежелательными организациями. Ходорковский говорил, что «МБХ медиа» принадлежит ему лично, а не «Открытой России».

Кого блокирует Роскомнадзор

Бизнес
Новости

Саудовский принц предсказал уход России с рынка нефти через 19 лет

Ведомости
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Ряд нефтедобывающих стран, в том числе Россия и Китай, к 2030 г. начнут сдавать позиции, а затем полностью уйдут с рынка, считает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Спрос на нефть до 2030 г. будет расти темпами примерно на 1-1,5% в год, полагает принц. «Некоторые думают, что после этого срока он начнет замедляться, но мы считаем, что многие страны-производители просто исчезнут к этому времени», — сказал Мухаммед ибн Салман. По его мнению, Россия может полностью уйти с рынка через 19 лет.

В результате Саудовской Аравии в будущем придется поставлять еще больше нефти, продолжил принц. «Мы не видим угроз для Саудовской Аравии в этой области», — заключил он.

Ранее президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Ведомостям» высказал мнение о том, что Россия достигла предельного уровня добычи нефти. Он считает, что российские компании, в том числе «Лукойл», уже вышли на максимум добычи нефти. «Все на максимуме!» — сказал Алекперов. Это же подтвердили «Ведомостям» два собеседника в крупных нефтяных компаниях.

Министр энергетики Александр Новак не согласился с Алекперовым. По словам Новака, Россия способна еще нарастить добычу.

В сентябре добыча в России превысила 11,36 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум и на 160 000 баррелей больше, чем в октябре 2016 г. (11,2 млн баррелей).

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Директор компании-перевозчика задержан после гибели 13 человек в ДТП под Тверью

Ведомости
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По делу о ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, задержан директор компании «Трансавто», ответственный за безопасность осуществления пассажирских перевозок. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, водитель микроавтобуса, принадлежащего «Трансавто», нарушил правила дорожного движения, что и привело к аварии.

В пятницу утром на трассе Тверь — Ржев столкнулись маршрутное такси и автобус. В результате столкновения 13 человек погибли (водитель и пассажиры микроавтобуса), еще четверо были госпитализированы. По предварительным данным, причиной аварии мог стать обгон: обгонявший водитель мог недооценить дистанцию до встречного транспорта. Правоохранительные органы также проверяют версии о технической неисправности и человеческом факторе: один из водителей мог уснуть за рулем.

После аварии было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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