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Эксперты оценили влияние пенсионной реформы на рынок труда

Реакция рынка труда на повышение пенсионного возраста будет зависеть, прежде всего, от состояния экономики. Об этом говорится в октябрьском мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, с которым ознакомились «Ведомости».

«В случае достижения значительных темпов экономического роста рынок труда будет стремиться к расширению, в том числе за счет возрастных работников. Однако при стагнации риски могут оказаться довольно высокими», — пишет старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

В то же время, по его мнению, сейчас в России есть ряд благоприятных условий для повышения пенсионного возраста. Во-первых, из-за демографической ситуации в России будет происходит снижение численности трудоспособного населения. «Таким образом, в России сегодня возникло демографическое “окно”, во время которого повышение пенсионного возраста будет создавать минимальные риски на рынке труда», — говорится в мониторинге.

Во-вторых, сейчас в России наблюдается минимальный за весь постсоветский период уровень безработицы, что усиливает позиции работников, в том числе и возрастных, на рынке труда. В-третьих, в настоящее время около трети занятых россиян работают на госпредприятиях. Ляшок предполагает, что в этих организациях будет изменена кадровая политика с целью удержания работников до наступления пенсионного возраста.

Сейчас уровень безработицы среди населения предпенсионного возраста находится ниже уровня безработицы в стране, отмечает эксперт. Средняя продолжительность поиска работы среди безработных пожилых всего на 1-2 месяца больше, чем у более молодых людей.

С другой стороны, пишет Ляшок, средняя зарплата возрастных работников значительно ниже, чем у более молодых. «Такая тенденция заметно отличает ситуацию в России от развитых стран, где работники старшего возраста обычно получают больше, чем представители более молодых поколений», — отмечает он.

Эксперт связывает это с тем, что возрастных работников чаще можно встретить в образовании и здравоохранении, а также среди неквалифицированных рабочих — сторожей, гардеробщиков, уборщиков. Молодые работники же чаще трудятся в сферах с высоким уровнем зарплаты: IT, финансы, экономика и юридическая деятельность.

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