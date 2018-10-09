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ФНС сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков в рамках нового порядка направления запросов в кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ ФНС, который уже зарегистрировал Минюст. Документ вступит в силу в апреле 2019 г.

Данный приказ ФНС содержит изменения, которые затронут всех налогоплательщиков, отмечает «Коммерсантъ». К примеру, налоговые инспекторы смогут запросить банк об открытых счетах, остатках по ним и движении средств отдельно по вкладам и счетам. В запросах ФНС будет обязана указывать, кто именно их интересует: гражданин, ИП или компания и о причинах проверки, а сами запросы можно будет требовать по состоянию на сегодняшний день и прошедший период.

С одной стороны, разделение на вклады и расчетные счета облегчит принудительное взыскание налогов, отмечает «Коммерсантъ». Налоговики смогут оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае досрочного закрытия или пролонгации, объяснил газете партнер Taxology Алексей Артюх. С другой стороны, есть и положительный момент: если ФНС запросит информацию как о предпринимателе, то банк будет иметь полное право не раскрывать информацию о личных вкладах клиента, сказал «Коммерсанту» глава адвокатского бюро «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Этот приказ издан с учетом поправок в Налоговый кодекс, внесенных в 2016-2017 гг., рассказали газете в ФНС. Получение информации от банков об операциях по счетам, вкладам связано с необходимостью осуществления налоговыми органами контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, объяснили в службе.

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