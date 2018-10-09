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Минфин сократит внутренние займы в 2018 году на 380 млрд рублей

Минфин планирует сократить программу внутренних заимствований в 2018 г. на 480 млрд руб., план по чистому привлечению будет снижен на 380 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» директор долгового департамента Константин Вышковский.

«Программа заимствований на внутреннем рынке в 2018 г. [будет сокращена] в валовом объеме на 480 млрд руб. Это с учетом обмена на 100 млрд руб. (Минфин закладывает возможность привлечения до 100 млрд руб. для обмена ранее выпущенных ОФЗ), рыночные заимствования – на 380 млрд руб. уменьшены, то есть непосредственно с рынка на 380 млрд руб. планируем меньше привлечь», – сказал Вышковский.

Ранее в этом году Минфин увеличил программу чистых внутренних займов на 227 млрд руб. до 1,044 трлн руб. С учетом планируемого погашения ОФЗ на 631 млрд руб. ведомство должно было привлечь 1,675 трлн руб. После сокращения программы валовое привлечение в 2018 г. снизится до 1,195 млрд руб. Чистые рыночные заимствования сократятся до 564 млрд руб., то есть почти в два раза. Согласно графику аукционов на IV квартал, Минфин планирует занять 310 млрд руб. до конца года.

Из-за неблагоприятной конъюнктуры, связанной с санкциями и оттоком капитала, Минфин резко сократил предложения ОФЗ во II и III кварталах, реализовав менее 50% от плана. В сентябре Минфин вовсе не выходил на внутренний долговой рынок. Аукционы были возобновлены только на прошлой неделе. Однако они оказались неудачными: 3 октября ведомство разместило лишь 74% шестилетних ОФЗ, выручив 6,9 млрд руб. Второй назначенный на тот день аукцион – по размещению трехлетнего выпуска на 10 млрд руб. – Минфин признал несостоявшимся из-за «отсутствия приемлемых цен». Не все заявки устроили Минфин и на первом аукционе: спрос превышал предложение в 1,1 раза.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что Минфин не будет привлекать средства на российском рынке на невыгодных условиях. Ожидаемый по итогам года профицит бюджета это позволяет. «Даже если у нас будут здесь проблемы и некоторые инвесторы будут ожидать более высоких доходностей, на это мы идти не будем, как и делаем в текущем году», – указывал Силуанов.