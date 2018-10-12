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Канада введет дополнительные пошлины на импорт стали

Власти Канады собираются с 25 октября ввести дополнительные пошлины на отдельные категории импортируемой стали, передает Reuters.

Речь идет о введении заградительной пошлины в размере 25%. Она будет применяться только в случае превышения другими странами «исторически сложившихся норм» поставок. Власти Канады рассчитывают, что дополнительная пошлина будет способствовать сдерживанию роста импорта стали иностранных производителей, которые пытаются выйти на новые рынки из-за повышения тарифов властями США.

Дополнительной пошлиной будут облагаться семь категорий стали. О каких именно категориях идет речь, не уточняется.

Канада с 1 июля ввела ответные пошлины на товары из США общей стоимостью более 10 млрд евро. Всего пошлины были введены в отношении около 250 различных товаров. Заградительные меры в том числе коснулись поставок стали алюминия из США.

«У Канады нет иного выбора, кроме как симметрично ответить США, доллар за доллар. Мы делаем с сожалением этот шаг против близкого союзника», — поясняла тогда министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.