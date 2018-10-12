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Канада введет дополнительные пошлины на импорт стали

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Власти Канады собираются с 25 октября ввести дополнительные пошлины на отдельные категории импортируемой стали, передает Reuters.

Речь идет о введении заградительной пошлины в размере 25%. Она будет применяться только в случае превышения другими странами «исторически сложившихся норм» поставок. Власти Канады рассчитывают, что дополнительная пошлина будет способствовать сдерживанию роста импорта стали иностранных производителей, которые пытаются выйти на новые рынки из-за повышения тарифов властями США.

Дополнительной пошлиной будут облагаться семь категорий стали. О каких именно категориях идет речь, не уточняется.

Канада с 1 июля ввела ответные пошлины на товары из США общей стоимостью более 10 млрд евро. Всего пошлины были введены в отношении около 250 различных товаров. Заградительные меры в том числе коснулись поставок стали алюминия из США.

«У Канады нет иного выбора, кроме как симметрично ответить США, доллар за доллар. Мы делаем с сожалением этот шаг против близкого союзника», — поясняла тогда министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

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Спецпрокурор Мюллер передал адвокатам Трампа вопросы по «российскому делу»

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Спецпрокурор Роберт Мюллер передал адвокатам президента США Дональда Трампа вопросы, касающиеся расследования дела о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 г. Юристы Трампа занимаются подготовкой ответов в письменном виде, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Трампу были заданы вопросы только по «российскому делу», другие темы затронуты не были, отметил телеканал. Однако не исключено, что в будущем будут заданы дополнительные вопросы. Факт передачи вопросов свидетельствует о том, что расследование подходит к концу, уточнили источники CNN.

«Мы находимся в постоянных консультациях со спецпрокурором и мы не комментируем эти обсуждения», — прокомментировал ситуацию адвокат Трампа Джей Секулов.

В начале сентября New York Times писала, что Трамп согласился дать письменные показания. Об этом он сообщил в письме Мюллеру, передавало агентство Reuters со ссылкой на источник. После получения письменных ответов Мюллер может попросить Трампа о личной встрече, отмечала газета.

На данный момент Трамп не проходит по делу ни обвиняемым, ни свидетелем. Расследование о российском вмешательстве в выборы ведется с 2016 г. Сам Трамп считает его «охотой на ведьм». В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Дональд Трамп и его связи с Россией

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Технологии
Новости

«Коммерсантъ» назвал причину аварийного запуска корабля «Союз МС-10»

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Причиной аварийного запуска корабля «Союз МС-10» стало неотделение одного из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя «Союз ФГ», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, нештатная ситуация могла произойти по одной из трех причин. В ближайшее время комиссия, занимающаяся расследованием обстоятельств аварии, изучит каждую из возможных причин. 

Причиной аварии может быть отказ работы пирозамка бокового блока, механическое повреждение его крепления или проблемы с автоматикой, которая возможно не дала команду на отстрел «боковушки». Но последняя причина маловероятна, сказал один из источников. Для подтверждения или опровержения этой версии специалисты изучат документацию в ракетно-космическом центре «Прогресс», где в апреле 2016 г. была собрана ракета-носитель «Союз-ФГ». 

В первую очередь специалисты займутся расшифровкой телеметрической информации, изучением записей видеокамер Go-Pro, установленных на ракете, а также матчасти, сообщает издание. Обломки ракеты были найдены поисковой группой в четверг поздно вечером. По информации «Коммерсанта», комиссии отведен на «разбор полетов» приблизительно месяц.

«Союз МС-10» был запущен с «Байконура» к МКС 11 октября в 11:40 мск. Корабль должен был доставить на станцию космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Однако на 123-й секунде полета сработала аварийная система спасения. Спускаемый аппарат отделился от ракеты-носителя и приземлился после суборбитального полета недалеко от Джезказгана (Казахстан), в 400 км к северо-востоку от космодрома.

Как готовился запуск «Союза МС-10»

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Политика
Новости

Полиция возбудила уголовное дело из-за гибели 11 человек в ДТП в Чувашии

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Следственное управление МВД по Чувашии возбудило уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли 11 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

«Водитель грузового автомобиля задержан», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в четверг приблизительно в 19:10 мск в Чебоксарском районе Чувашии между населенными пунктами Лапсары и Карачуры. По предварительным данным, водитель самосвала выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом. В результате ДТП погибли 11 пассажиров микроавтобуса, следовавшего из Канаша в Москву. Четверо пассажиров госпитализированы. Всего в момент аварии в микроавтобусе находились 18 пассажиров.

В пресс-службе администрации республики сообщили о 20 пострадавших. Из них в больницу за помощью обратились 9 человек, семеро были госпитализированы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев взял под личный контроль расследование происшествия.

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Политика
Новости

Смолов первым из футболистов публично поддержал Кокорина и Мамаева

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Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов заявил о необходимости поддержать футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. По его словам, игрокам следует дать возможность исправить ситуацию, загладить вину перед пострадавшими и перед обществом в целом.  «Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию», — написал Смолов в Instagram.

«Все нуждаются в прощении, и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!» — добавил он.

В четверг, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. На тот же срок арестован предполагаемый сообщник игроков — младший брат Кокорина Кирилла. Молодых людей подозревают в хулиганстве по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК) и двух эпизодах побоев. В суде Кокорин и Мамаев заявили, что раскаиваются в содеянном. Они принесли извинения пострадавшим.

Ранее ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье «Побои» по факту избиения Кокориным и Мамаевым 8 октября в центре Москвы водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. Мужчина после нападения был госпитализирован. Позже полиция возбудила второе дело из-за драки в «Кофемании» на ул. Большой Никитской. Тогда в кафе после замечания были избиты директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Оба инцидента были сняты камерами видеонаблюдения. Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

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Политика
Новости

Памфилова заявила о риске непоправимого ущерба выборам в Хакасии

Ведомости
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Обращение избиркома Хакасии в Верховный суд республики для отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова может нанести «непоправимый ущерб» избирательному процессу в регионе. Об этом заявила руководитель ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

По ее словам, она была в отпуске и «с прискорбием» узнала о решении региональной избирательной комиссии, которая «молниеносно отреагировала на представление республиканской прокуратуры, не удосужившись более внимательно и всесторонне проанализировать ситуацию, в том числе проконсультироваться с Центральной избирательной комиссией».

Эти «скоропалительные действия могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике», подчеркнула Памфилова и выразила надежду на то, что Верховный суд республики «не допустит столь негативного развития событий». ЦИК, в свою очередь, «внимательно проанализировав все затребованные документы, в ближайшие дни даст должную оценку произошедшему», заключила руководитель комиссии.

Ранее источник «Ведомостей» в избиркоме Хакасии сообщил, что прокуратура республики принесла в избирком региона представление о лишении регистрации Коновалова. По данным ведомства, в документах, поданных коммунистом на регистрацию, якобы обнаружены нарушения. Избирательная комиссия Хакасии сообщила, что обратится в суд с просьбой отменить регистрацию Коновалова.

После этого руководитель КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту Владимиру Путину, а также генпрокурору Юрию Чайке. «Я официально направил президенту правительственную телеграмму с требованием остановить беспредел, который творится в Хакасии, и с просьбой к генпрокурору отозвать представление местного прокурора», – подчеркнул Зюганов.

Коновалов во время первого тура губернаторских выборов в Хакасии набрал 44,8% голосов – больше, чем другие кандидаты. Никто из кандидатов не смог преодолеть необходимый порог голосов (50%), и в регионе должен пройти второй тур, однако он уже дважды переносился из-за последовательного снятия двух кандидатов.

Технологии
Новости

В мире впервые обновили ключи для защиты доменных имен интернета

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Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) впервые в истории осуществила смену криптографических ключей, защищающих систему доменных имен интернета. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Смена ключа произошла в 16.00 по Гринвичу (19.00 мск) 11 октября», – говорится в сообщении. ICANN предупреждала ранее, что из-за этого «небольшой процент интернет-пользователей» столкнется с проблемами при использовании интернета. Пользователям, например, не удастся открыть сайт, указанный ими в адресной строке браузера.

Ключ был обновлен впервые со времени начала его применения в 2010 г. Операция предусматривает создание новой пары криптографических ключей – открытого и закрытого. Открытый распространяется среди интернет-провайдеров, администраторов корпоративных сетей, разработчиков программного обеспечения. Криптографические ключи используются для защиты от мошенников. До их появления злоумышленники могли легко перехватить запрос компьютера пользователя и заменить его на неправильный. В результате пользователь мог подключиться к серверу мошенников, не желая этого.

Руководитель ICANN по работе со странами Восточной Европы и Средней Азии Александра Куликова в начале сентября говорила РБК, что организация обязалась менять криптографические ключи «при необходимости или по истечении пяти лет работы» в 2010 г. Несмотря на это, нынешняя смена ключей стала первой. Впервые ICANN заявила о необходимости провести эту процедуру в 2016 г. Она была назначена на 11 октября 2017 г., но процедуру пришлось отложить из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров, говорила Куликова.

Международная некоммерческая организация ICANN была создана 18 сентября 1998 г. при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования интернета. Ее штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе.

Политика
Новости

Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве вице-президента ОАК

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс». Герасимов заключен под стражу до 9 декабря.

Ранее был арестован генеральный директор компании «Вемина авиапрестиж» Виталий Романюк. Фигурантам предъявлены обвинения в хищении 174 млн руб. из бюджетных средств по ст. 159, ч. 4 УК РФ (хищение в особо крупном размере).

«Коммерсантъ» 11 октября со ссылкой на источники сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) провели обыски и выемки документов по десяти адресам, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента ОАК. Обыски также велись в домах бизнесменов, заключавших контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду (СЛО) «Россия». Отряд занимается перевозкой первых лиц страны.

По версии следователей, СЛО «Россия» заключил контракт с ОАК на 394 млн руб. на установку интерьеров в три самолета Як-43, которые числятся за управделами президента. После получения контракта госкорпорация заключила новый контракт с «Вемина авиапрестижем» на 375 млн руб. ОАК перечислила компании 315 млн руб. в качестве аванса, на эти деньги банк предоставил банковскую гарантию. Следователи утверждают, что цена этого контракта была завышена на 174 млн руб.

Кто в России летает на самых дорогих вертолетах

Политика
Новости

Одиннадцать человек погибли в ДТП в Чувашии

Ведомости
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Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком в Чувашии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Авария произошла около семи часов вечера по московскому времени в Чебоксарском районе.

В медицинских службах региона ТАСС сообщили об одиннадцати погибших и четверых пострадавших. Пресс-служба главы Чувашии подтвердила «РИА Новости» гибель одиннадцати человек.

Источник «Интерфакса» сообщил, что автобус следовал из Канаша в Москву.

Авария произошла на 647-м км трассы М-7. «Предварительно самосвал выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat, в котором находились восемь человек», — сказали в УГИБДД.

Бизнес
Новости

Ozon начал тестировать доставку лекарств на дом

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Онлайн-ритейлер Ozon получил лицензию на фармацевтическую деятельность и начал тестировать доставку лекарств на дом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Александра Шульгина.

Собеседник агентства уточнил, что компания открыла на базе своих складов две офлайн-аптеки, где посетители могут купить безрецептурные препараты или заказать их на дом. Доставка работает в тестовом режиме для жителей Москвы и Твери, в этих городах работают обе аптеки. В аптеках не представлены рецептурные лекарства, поскольку онлайн проверить достоверность рецепта на них нельзя, пояснил Шульгин. Всего компания предлагает более 3000 препаратов.

«Клиент может получить безрецептурные лекарства на дом, если даст поручение доставить их из аптечного пункта. Условно, если я болею, и не хочу сам идти в аптеку — я могу попросить кого-то мне лекарства принести. То есть даю поручение совершить некую операцию. В нашем случае речь идет о поручении клиента, которое он дает компании Ozon», — пояснил руководитель Ozon.

Ozon начал тестировать доставку лекарств в преддверии легализации их дистанционной продажи в России, отмечает агентство. Правительство осенью 2017 г. внесло в Госдуму законопроект, разрешающий аптечным организациям продавать безрецептурные препараты через интернет. При этом дистанционная продажа рецептурных лекарств запрещается. В конце прошлого года Госдума приняла его в первом чтении.

11 октября лекарства через свой маркетплейс «Беру» начали продавать «Яндекс» и Сбербанк. Пока заказанные лекарства можно забрать только в аптеке «Здравсити». Нелекарственные товары «Беру» доставляет, как и другие товары: через курьера, по почте, через постаматы. Пока лекарства продаются только в Москве и Подмосковье, остальные товары — по всей стране.

Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon

Политика
Новости

В России прошли масштабные учения Стратегических ядерных сил

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Россия по поручению президента Владимира Путина провела масштабные учения Стратегических ядерных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. В учениях участвовали экипажи атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, летчики ракетоносцев и бомбардировщиков.

Военные провели учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей. Запуски проводились также самолетами дальней авиации, которые поднимались в воздух с аэродромов «Энгельс», «Украинка» и «Шайковка».

Единая космическая система и наземные радиолокационные станции обнаружили все пуски ракет подлодок на учениях. «Задачи учений выполнены в полном объеме», — подчеркнуло ведомство. Учебные цели были поражены на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа.

В мае прошли испытания морской составляющей Стратегических ядерных сил — ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий» (головной корабль проекта 955 «Борей»). Крейсер успешно провел залповые пуски четырех баллистических ракет «Булава» по полигону Кура на Камчатке. «Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые», — сообщало тогда ведомство.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

Пентагон временно запретил полеты всех истребителей F-35

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Пентагон приостановил полеты всех новейших истребителей-бомбардировщиков F-35, разработанных авиастроительной компанией Lockheed Martin. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства. F-35 — самая дорогостоящая система вооружений США, отмечает Bloomberg.

Полеты 245 воздушных судов запрещены до окончания проверок после сентябрьской аварии одного из этих истребителей — F-35B — в Южной Каролине. Расследование этой аварии продолжается. Теперь командование Военно-воздушных сил (ВВС) распорядилось проверить топливные трубы всех самолетов этого типа из-за риска поломок. Как ожидается, проверки будут завершены в течение следующих 24–48 часов. Представитель Пентагона в беседе с Bloomberg уточнил, что специалисты заменят неисправные детали, если найдут их.

F-35B – одна из трех моделей истребителя F-35. Она была создана для корпуса морской пехоты США. F-35B способен садиться вертикально, как вертолет, и требует для разбега меньшую, чем остальные модели, дистанцию. F-35B разбился 28 сентября, на следующий день после того, как истребители этого типа были впервые применены в боевых условиях. Пилот катапультировался. Источник CNN говорил, что это первое крушение истребителя F-35.

Bloomberg уточняет, что более 320 машин F-35 уже используются на 15 военных базах по всему миру, хотя Пентагон и Lockheed Martin продолжают исправлять более 900 недостатков машины, включая проблемы в сложном программном обеспечении истребителя.

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