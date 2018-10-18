Credit Suisse: 10% россиян владеют 82% всего личного богатства в России
На долю 10% самых обеспеченных россиян приходится 82% всего личного богатства в России. Такие данные содержатся в ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленном швейцарским банком Credit Suisse.
В главе, посвященной России (с подзаголовком «Превратности фортуны»), аналитики отмечают, что качество данных о благосостоянии в нашей стране противоречиво: отсутствуют исследования благосостояния домохозяйств и официальная информация о нефинансовых активах и обязательствах.
Согласно отчету, по уровню концентрации богатства Россия обогнала США, одного из лидеров по этому показателю. В США на долю 10% самых обеспеченных граждан приходится 76% личных средств. Россия также обошла Китай — там 10% самых обеспеченных граждан владеют 62% богатств.
Credit Suisse отмечает, что высокая концентрация богатства в России наблюдается на фоне большого числа миллиардеров. Банк насчитал 74 человека с миллиардными состояниями.
Личное богатство россиян в пересчете на душу взрослого населения к середине 2018 г. составило $19 997, подсчитала кредитная организация. При этом медианный уровень богатства на душу населения оказался заметно ниже и составил $2 739.
Богатейшие семьи России по версии Forbes
Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых - это сам Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов. Совокупное состояние членов семьи Forbes оценил в $5,97 млрд
Второе место четвертый год подряд занимает семья Ротенбергов - Аркадий Ротенберг, его брат Борис Ротенберг и дети Игорь Ротенберг и Лилия Ротенберг. Состояние семьи оценивается в $4,85 млрд
На третьем месте - Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд
Четвертое место сохранила семья Шаймиевых - Айрат Шаймиев, его сын Тимур Шаймиев и брат Радик Шаймиев. Их состояние, по оценке Forbes, - $2,48 млрд
Пятое место - семья Рахимкуловых (Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур Рахимкулов и Руслан Рахимкулов). Совокупное состояние семьи оценено в $1,7 млрд
На шестом месте — братья Сергей и Николай Саркисовы. Их состояние оценивается в $1,5 млрд
Седьмое место заняли Шамаловы - Николай Шамалов и его сын Кирилл Шамалов. Их состояние Forbes оценил в $1,47 млрд
Восьмое место - семья Бажаевых (Муса Бажаев, его брат Мавлит Бажаев и племянник Дени Бажаев). Состояние семьи оценивается в $1,41 млрд
На девятом месте Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд
Замыкает десятку семья Зубицких (Галина Зубицкая, ее сыновья Евгений Зубицкий и Андрей Зубицкий и жена последнего Виктория Казак). Состояние семьи оценивается в $1,06 млрд