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Инфляционные ожидания населения улучшились в октябре

Население в следующие 12 месяцев ожидает инфляцию на уровне 9,3%, сообщает Центробанк со ссылкой на результаты октябрьского опроса «инФОМ». Месяцем ранее инфляционные ожидания составляли 10,1%. Это снижение достаточно существенно, однако показатель не вернулся к уровням начала 2018 г., отмечает ЦБ.

На настроения населения могла повлиять стабилизация курса рубля и цен на бензин, объясняет ЦБ. Регулятор указывает, что инфляционные ожидания с мая сохраняются на повышенном уровне после произошедшего весной всплеска цен на бензин. В мае они увеличились до 8,6%, достигнув к сентябрю максимальных в этом году 10,1%. Минимальными инфляционные ожидания в 2018 г. были в феврале – 8,4%.

ЦБ обращает внимание, что «снижение инфляционных ожиданий в октябре может оказаться неустойчивым – они остаются очень чувствительными к росту цен на отдельные товары и к разовым событиям». Например, хотя цены на бензин в целом стабильны уже четыре месяца, топливо остается на втором месте в списке товаров, которые населению кажутся наиболее подорожавшими. И бензин остается главным маркером, по которому опрошенные оценивают будущие темпы роста цен. На втором и третьем местах – ослабление рубля и цены на продукты.

В целом в потребительских настроениях населения за последние два месяца не произошло значительных изменений, заключает ЦБ. При этом доля считающих, что цены за год выросли больше чем в полтора раза, снизилась до исторического минимума в 0,8%.

Грядущее повышение НДС с 2019 г. по-прежнему очень мало влияет на ожидания населения, свидетельствует опрос. Более выраженная реакция весьма вероятна ближе к концу текущего года, прогнозирует ЦБ.

Респонденты чаще стали говорить, что текущее время подходит для крупных трат, и реже – для сбережений. Однако отноше­ние к крупным покупкам остается существенно более негативным, чем в 2014 г. Большинство респондентов по­-прежнему предпочитают откладывать свободные деньги (53%), а не тратить (32%).

По данным Росстата, инфляция в годовом выражении к 22 октября составила около 3,5%. ЦБ прогнозирует рост цен по итогам года на уровне 3,8–4,2%, по итогам 2019 г. – 5–5,5%, Минэкономразвития – 3,4 и 4,3% соответственно.