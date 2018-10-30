Новости
Экономика
Новости

Инфляционные ожидания населения улучшились в октябре

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Население в следующие 12 месяцев ожидает инфляцию на уровне 9,3%, сообщает Центробанк со ссылкой на результаты октябрьского опроса «инФОМ». Месяцем ранее инфляционные ожидания составляли 10,1%. Это снижение достаточно существенно, однако показатель не вернулся к уровням начала 2018 г., отмечает ЦБ.

На настроения населения могла повлиять стабилизация курса рубля и цен на бензин, объясняет ЦБ. Регулятор указывает, что инфляционные ожидания с мая сохраняются на повышенном уровне после произошедшего весной всплеска цен на бензин. В мае они увеличились до 8,6%, достигнув к сентябрю максимальных в этом году 10,1%. Минимальными инфляционные ожидания в 2018 г. были в феврале – 8,4%.

ЦБ обращает внимание, что «снижение инфляционных ожиданий в октябре может оказаться неустойчивым – они остаются очень чувствительными к росту цен на отдельные товары и к разовым событиям». Например, хотя цены на бензин в целом стабильны уже четыре месяца, топливо остается на втором месте в списке товаров, которые населению кажутся наиболее подорожавшими. И бензин остается главным маркером, по которому опрошенные оценивают будущие темпы роста цен. На втором и третьем местах – ослабление рубля и цены на продукты.

В целом в потребительских настроениях населения за последние два месяца не произошло значительных изменений, заключает ЦБ. При этом доля считающих, что цены за год выросли больше чем в полтора раза, снизилась до исторического минимума в 0,8%.

Грядущее повышение НДС с 2019 г. по-прежнему очень мало влияет на ожидания населения, свидетельствует опрос. Более выраженная реакция весьма вероятна ближе к концу текущего года, прогнозирует ЦБ.

Респонденты чаще стали говорить, что текущее время подходит для крупных трат, и реже – для сбережений. Однако отноше­ние к крупным покупкам остается существенно более негативным, чем в 2014 г. Большинство респондентов по­-прежнему предпочитают откладывать свободные деньги (53%), а не тратить (32%).

По данным Росстата, инфляция в годовом выражении к 22 октября составила около 3,5%. ЦБ прогнозирует рост цен по итогам года на уровне 3,8–4,2%, по итогам 2019 г. – 5–5,5%, Минэкономразвития – 3,4 и 4,3% соответственно.

Политика
Новости

Патриарх Кирилл объяснил действия Константинополя заказом на разрушение РПЦ

Ведомости
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил действия Константинополя на Украине заказом на разрушение «острова свободы», которым он считает Русскую православную церковь (РПЦ).

«Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей Церкви — это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так», — сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» в Москве (цитаты по «Интерфаксу»).

В решении Константинополя по Украине патриарх Кирилл увидел «удар по этому острову свободы». «Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей», — добавил предстоятель. По убеждению патриарха, «трагедия Украины выходит за границы политического поля, она имеет мистическое измерение».

В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, прервав с ним евхаристическое общение. Свое решение РПЦ обосновала тем, что Синод в Стамбуле отменил указ о передаче Киевской митрополии Москве, принял решение о создании отдельного подворья в Киеве, а также о реабилитации лидеров двух неканонических украинских церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Сегодня патриарх Кирилл рассказал о подготовке закрытой встречи с патриархом Варфоломеем, которая прошла в Стамбуле 31 августа, и стала последней попыткой дипломатического разрешения церковного конфликта Москвы и Константинополя.

По словам предстоятеля РПЦ, он предлагал патриарху Варфоломею встречу на нейтральной территории, но тот настоял на встрече в своей стамбульской резиденции. «Я понял, что это желание (Константинополя) поставить на место. Но это унизительно для тех, кто обращает внимание на такие игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня», — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, уже на августовской встрече патриарх Варфоломей «достаточно резко и радикально» выразил свою позицию по Украине.

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Бизнес
Новости

ОСК намерена взыскать с «Роснефти» ущерб за повреждение «Адмирала Кузнецова»

Ведомости
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Объединенная судостроительная компания (ОСК) намерена взыскать с «Роснефти» ущерб, нанесенный авианосцу «Адмирал Кузнецов» при аварии плавучего дока. Об этом сегодня заявил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов. «Нам придется это сделать [подать в суд]. Минобороны не принимает затраты на страхование, соответственно, ремонт корабля застрахован не был, поэтому нам придется на те работы, которые нам нужны, выставлять соответствующие иски по вине тех, кто не смог закончить доковую операцию штатно», – цитирует ТАСС слова Рахманова.

В ночь на 30 октября при выводе находящегося в ремонте «Кузнецова» из плавучего дока ПД-50, принадлежащего 82-му судоремонтному заводу (СРЗ) в Мурманске, док был затоплен в нештатном режиме (с перекосом), что повлекло падение тяжелого крана на палубу «Кузнецова». Корабль получил повреждения полетной палубы.

Согласно раскрытию информации, с марта 2018 г. 99,99% акций завода в Мурманске принадлежит «РН-активу» – дочерней структуре «Роснефти». Компания намерена использовать завод для строительства бетонных оснований под буровые платформы, способные работать в Арктике.

«Не стоит делать поспешные выводы о причинах и глубине нанесенного ущерба. Необходимо дождаться результатов работы межведомственной комиссии по определению причин произошедшего», – сказал «Ведомостям» представитель судостроительного завода. Источник, знакомый с ходом расследования инцидента, заявил, что представители «Роснефти» уже вылетели на 82-й СРЗ.

Рахманов отметил, что самим срокам ремонта «Кузнецова» ничто не угрожает: нанесенный кораблю ущерб хотя и объемный, но не дорогостоящий. «70 т упало на палубу. Падение 70-тонной конструкции оставило дырку 4 на 5 м. Но это структурная конструкция корабля, которая ремонтируется легко и быстро, т. е. у нас нет ощущения, что ущерб нанесен палубным конструкциям сколь-либо существенный», – заметил руководитель ОСК.

«Иск будет на такую сумму, которая касается тех повреждений, которые были нанесены в результате падения этого крана и нештатного схода из дока», – уточнил Рахманов.

По последним данным, при аварии пострадали четыре человека, один из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один человек числится пропавшим без вести. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Яндекс» выпустил лимитированную серию умных колонок

Ведомости
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«Яндекс» сообщил, что выпустил лимитированную серию колонок «Яндекс.Станция». Чтобы получить ее, нужно в течение трех лет ежемесячно платить 389 руб. за подписку на «Яндекс.Музыку». По истечении этого срока станция станет собственностью покупателя.

Если сравнить со стоимостью обычной станции (9900 руб.), то стоимость новой станции будет сопоставима. Количество новых станций компания не раскрывает, уточняет лишь, что они будут красного цвета.

29 мая «Яндекс» представил свой первый гаджет – умную колонку «Яндекс.Станция», работающую на базе голосового помощника «Алиса». Продажи станции начали в России в июле 2018 г. Колонка может распознавать и выполнять голосовые команды – найти в интернете нужный документ, музыку или фильм в приложениях «Кинопоиска» или некоторых других онлайн-кинотеатрах (например, ivi или Amediateka).

Политика
Новости

Кремль прокомментировал решение Меркель уйти из политики

Ведомости
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Решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель уйти из политики в 2021 г. является внутренним делом Германии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Германии. Вопреки тому, что утверждают некоторые наши западные коллеги, Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран. При этом не терпит также, когда вмешиваются в ее собственные внутренние дела», – сказал Песков.

«С Германией у нас дружеские, партнерские отношения, несмотря на имеющиеся известные проблемы. Много совместных интересов. И безусловно, Меркель продолжает оставаться визави президента Путина и они продолжают работать», – подчеркнул представитель Кремля.

В понедельник Меркель объявила, что не собирается переизбираться на пост канцлера Германии после того, как в 2021 г. закончится ее четвертый срок в этой должности. Также она не намерена переизбираться в качестве лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и депутата бундестага. Причиной решения стали неудачи ХДС на последних нескольких выборах.

«Я не уверена, сохранил ли Путин связь с реальностью». 10 цитат Меркель о России

Политика
Новости

«Росбалт» узнал о задержании возможного продавца личных данных Петрова и Боширова

Ведомости
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ФСБ задержала на рабочем месте сотрудника пограничной службы в Северо-Западном регионе, который, как полагают, продал информацию о поездках за границу Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией. «Ведомости» направили запрос ФСБ.

По словам собеседника «Росбалта», служба провела массовые мероприятия, которые коснулись частных сыщиков и людей, занимающихся продажей выписок из «закрытых» баз данных – в частности, тех, которые предоставляли информацию о перемещении граждан через границу, из базы «Роспаспорт» и из базы ФНС об имуществе россиян.

За короткий период сотрудники двух управлений провели более 60 обысков, отметил источник, возбуждено много дел по ст. 183, 203, 137 Уголовного кодекса (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну; превышение полномочий частным детективом; нарушение неприкосновенности частной жизни). Источник «Ведомостей» в спецслужбах подтверждает, что дел возбуждено много, причем не только по этим статьям.

Помимо сотрудника погранслужбы, по данным собеседника «Росбалта», на рабочем месте задержан также сотрудник одного из подразделений ФНС. Он подчеркнул, что заведенные уголовные дела никак не связаны с Петровым и Бошировым – в них речь идет об утечках по «другим персонам».

В начале сентября Великобритания назвала Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти заявили, что оба являются сотрудниками ГРУ и что они въехали в страну по настоящим документам, однако их имена могут быть псевдонимами.

The Insider и Bellingcat провели расследование о личностях Петрова и Боширова. По их информации, настоящие имена россиян, подозреваемых в отравлении, – Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Первый, сообщили расследователи, – полковник ГРУ, второй – военный врач ГРУ.

Петров и Боширов дали интервью RT, в котором заявили, что не имеют отношения к отравлению Скрипалей. По их словам, они занимаются предпринимательством и ездили в Великобританию в туристических целях.

Бизнес
Новости

Эксперты ВШЭ назвали рекордными за три года платежи бизнеса по внешним долгам

Ведомости
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Несмотря на сокращение внешнего долга частного сектора (предприятия и банки), размер платежей в 2018 г. может оказаться максимальным за последние три года, говорится в подготовленном Институтом развития Высшей школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе».

Неделю назад Центробанк представил график платежей по внешнему долгу до середины 2020 г. В IV квартале бизнесу предстоит выплатить $29 млрд, что на 24% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 24% – по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Основной платеж традиционно приходится на декабрь. В III квартале платежи по внешнему долгу были пересмотрены в большую сторону. Это может быть связано в том числе с новыми краткосрочными займами, поскольку в условиях санкций доступ к длинным кредитам затруднен, отмечают экономисты. Они не исключают, что и в IV квартале выплаты по внешнему долгу могут оказаться выше.

«В любом случае частный сектор по итогам года в соответствии с графиком платежей выплатит как минимум $128 млрд – максимум за последние три года, в том числе $112 млрд по основному долгу и $16 млрд в виде процентов», – указывают эксперты. Из которых на предприятия придется около $91 млрд.

В то же время часть платежей по внешнему долгу предприятий может быть пролонгирована или рефинансирована, отмечают экономисты. Кроме того, при исключении внутригрупповых платежей фактические платежи также могут снизиться. В результате чистые выплаты предприятий по основному долгу и процентам в целом за 2018 г. могут сократиться до $73 млрд, подсчитали во ВШЭ.

В целом внешний долг частного сектора сейчас составляет $409 млрд, или 25% ВВП. Банковская система устойчиво сокращает свои внешние обязательства с середины 2014 г., у предприятий динамика менее определенная, но после паузы 2016–2017 гг. процесс снижения долга вновь стал заметным, отмечают во ВШЭ. За девять месяцев 2018 г. обязательства предприятий сократились на $27 млрд, в том числе за счет отрицательной валютной переоценки рублевой части долга, обязательства банков – на $12 млрд. За этот период компании и банки выплатили по внешним долгам $87 млрд и $27 млрд соответственно. Это значит, что даже в условиях санкционного давления бизнес продолжает занимать на внешних рынках капитала, но стоимость обслуживания внешнего долга растет, обращают внимание экономисты.

По оценкам ЦБ, в ближайшие два года платежи по внешнему долгу частного сектора могут существенно снизиться. После трехлетнего непрерывного роста в 2019 г. они упадут в два раза и составят около $65 млрд. В первом полугодии 2020 г. ожидается сокращение еще на 20%. «Если оценки платежей не будут пересмотрены в сторону увеличения, столь резкое сокращение платежей по внешнему долгу повышает запас прочности платежного баланса», – указывают во ВШЭ. Снижение спроса на валюту в этом случае по своим масштабам может компенсировать, например, падение предложения валюты от экспорта товаров при снижении цен на нефть примерно на $20/барр., резюмируют эксперты.

Технологии
Новости

Фонд кино приостановил деятельность из-за отсутствия руководства

Ведомости
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Фонд кино приостановил финансовую деятельность и отбор прокатчиков российских фильмов для получения субсидий из-за отсутствия исполнительного директора. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо фонда советнику президента России Владимиру Толстому. Также письмо направлено в Минкультуры и правительство.

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении полномочий исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева 17 октября. Новый руководитель пока не назначен.

«Информируем вас, что финансовая деятельность Фонда кино в части расходных операций по расчетным счетам фонда временно приостановлена в связи с отсутствием исполнительного органа, что привело к наступлению неисполненных обязательств Фонда кино по уплате налогов, а также по гражданско-правовым договорам», – говорится в письме. Помимо этого фонд указывает, что «проведение конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки организациям кинематографии, осуществляющим прокат национальных фильмов в IV квартале 2018 г. и I квартале 2019 г., не представляется возможным».

Фонд кино софинансирует подавляющее число российских картин, которые выходят в кинотеатрах в последние годы.

Ранее правительство утвердило новый устав фонда, по которому теперь директор этой организации назначается правительством по представлению Минкультуры. На этих изменениях настоял министр культуры Владимир Мединский, который таким образом рассчитывает получить больше контроля над фондом.

На место Малышева министр рекомендовал действующего директора Музея кино Ларису Солоницыну. Солоницына – профессиональный киновед, главный редактор газеты Союза кинематографистов. Она управляет Музеем кино с 2014 г. У нее нет опыта в продюсировании и производстве массового коммерческого кино, которым занимается Фонд кино.

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Политика
Новости

ФСБ разоблачила в Татарстане связанную с ИГ ячейку террористов

Ведомости
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ФСБ сообщила, что задержала 18 членов террористической ячейки в Татарстане, вербовавших сторонников из числа радикальной молодежи и планировавших резонансные акции в России. «В рамках проведенной в Татарстане специальной операции пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории России)», – сообщил сегодня Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, после акций на территории России члены ячейки намеревались присоединиться к боевикам в Сирии.

При обысках по 18 адресам изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства». Лидером ячейки был житель города Набережные Челны, ранее судимый за пропаганду «Исламского государства», сообщила ФСБ. При изъятии оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. «Одновременно проведено задержание еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние», – отмечает спецслужба.

 Спецоперация проведена ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией.

В минувшую пятницу ФСБ заявила о задержании в Москве шестерых членов еще одной законспирированной ячейки «Исламского государства», готовивших теракты в Московском регионе. По информации ФСБ, ее финансировали целевыми переводами из-за границы, а также «посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений». По оценке ФСБ, с начала года в России пресечено шесть терактов и ликвидировано 50 террористов.

Финансы
Новости

Санируемые через фонд ЦБ банки остаются должны регулятору 267 млрд рублей

Ведомости
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Центробанк предоставил санируемым через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банкам «ФК Открытие», Бинбанку, Промсвязьбанку и Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) на поддержание ликвидности 1,134 трлн руб., из которых они уже вернули 867 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в ЦБ.

Таким образом, по состоянию на 24 октября 2018 г. остаток задолженности этих банков перед ЦБ составлял 267 млрд руб. При этом на депозитах в ЦБ эти кредитные организации держат 671,8 млрд руб.

ЦБ оценивал общие траты на санацию трех крупных банковских групп – «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка – в 2,62 трлн руб. Из этой суммы в капитал банков было направлено 758 млрд руб., а 1,86 трлн руб. предоставлено в виде депозитов.

В июне регулятор объявил, что выдаст санируемым «ФК Открытие», «Трасту» и «Рост банку» дополнительные депозиты на 174,2 млрд руб. для того, чтобы они могли профинансировать выкуп плохих и непрофильных активов с балансов самого «ФК Открытие» и компаний группы. На базе «Траста», «Рост банка» и АвтоВАЗбанка создается Фонд плохих долгов, куда «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк передадут непрофильные и плохие активы. Планируется, что к концу 2018 г. размер активов фонда может достичь 2,1 трлн руб.

ЦБ передал на санацию в подконтрольный себе ФКБС «ФК Открытие» в конце августа 2017 г., Бинбанк – в сентябре, а Промсвязьбанк – в декабре прошлого года. О санации АТБ через ФКБС было объявлено в апреле 2018 г.

Политика
Новости

Президент Ирана поменяет мобильный телефон после обнаружения прослушки

Ведомости
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Мобильный телефон президента Ирана Хасана Рухани прослушивали, поэтому аппарат будет заменен на более безопасное устройство, сообщил информагентству ISNA руководитель Организации гражданской обороны генерал Голам Реза Джалали.

По его словам, телефон главы государства был поставлен на прослушку недавно. Другой информации Джалали не уточнил. Он также сообщил, что недавно иранские спецслужбы нейтрализовали новую версию компьютерного вируса Stuxnet, который пытался проникнуть в информационные системы страны.

Иран начал наращивать свою киберзащиту в 2011 г. после того, как инфраструктура, используемая в ядерной программе страны, была выведена из строя в результате атаки вируса Stuxnet. Тогда вирус остановил работу центрифуг по обогащению урана. Считается, что Stuxnet является разработкой спецслужб США и Израиля, отмечает The Washington Post.

10 главных кибератак в истории человечества

Авто
Новости

В Гидрометцентре посоветовали водителям сменить резину на зимнюю, несмотря на потепление

Ведомости
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Ожидаемое в Москве в начале ноября потепление до плюс 10 градусов – не повод для автомобилистов не менять летнюю резину на зимнюю, заявил сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Действительно, во второй половине недели прогнозируется небольшое потепление, но до 10 градусов воздух будет прогреваться в течение максимум пары часов в день. В остальное время будет холоднее, ночью и утром возможны и вовсе минусовые температуры», – цитирует Вильфанда агентство ТАСС. Резину «безусловно стоит поменять», советует руководитель Гидрометцентра.

Сегодня Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал водителей отказаться от личного транспорта. «Ночью в Москве прошел снег. На дорогах местами гололедица. Автовладельцам, не сменившим шины на зимние, рекомендуем сегодня пользоваться городским транспортом во избежание аварийных ситуаций», – сообщил официальный Twitter ЦОДДа.

По данным Гидрометцентра, в четверг, 1 ноября, в Москве потеплеет до 6–8 градусов, а в пятницу, 2 ноября, максимальная температура повысится до 8–10 градусов. По информации сервиса «Яндекс.Погода», плюсовая температура ночью в Москве сохранится до 8 ноября.

Год назад думский комитет по транспорту и строительству не поддержал законопроект о штрафах за летние шины зимой и зимние летом, указав, что эта норма избыточна. Поправки внесли в Думу экс-сенатор Вадим Тюльпанов, сенатор Андрей Клишас и несколько депутатов Госдумы. Они предложили штрафовать за использование шин не по сезону на 2000 руб.

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