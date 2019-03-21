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Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.

За год число бедных уменьшилось на 400 000 человек. В 2017 г. показатель был на уровне 19,3 млн человек, или 13,2%.

В IV квартале 2018 г. уровень бедности составил 10,0%, в III квартале – 12,9%, во II квартале – 12,8%, в I квартале – 14,2%. Величина прожитого минимума в IV квартале 2018 г. составила 10 213 руб. Прожиточный минимум для трудоспособного населения – 11 069 руб, для пенсионеров – 8464 руб., детей – 9950 руб.

Президент России Владимир Путин в 2018 г. подписал указ, по которому уровень бедности к 2024 г. должен снизиться вдвое. «Интерфакс» обращает внимание на то, что если брать за базу 2017 г., то показатель должен упасть минимум до 6,6%.