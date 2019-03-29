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Песков: окончательное решение по ВСМ Москва – Нижний Новгород не принято

Президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения по проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Нижний Новгород, которая должна стать частью ВСМ Москва – Казань, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Эта информация не совсем соответствует действительности, точнее, не соответствует. Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось», – сказал он.

По словам Пескова, это сложный процесс «с кумулятивным эффектом для экономики целого ряда регионов», поэтому принимать решение по проекту ВСМ «с бухты-барахты» неправильно.

Ранее РБК и «Коммерсантъ» сообщили со ссылкой на источники, что Путин не поддержал проект ВСМ Москва – Нижний Новгород и склоняется в пользу строительства платной автотрассы до Казани. По словам источников «Ведомостей», президент не сформировал окончательного мнения по этому вопросу и поручил своему помощнику по экономике Андрею Белоусову еще раз оценить проект. Решение по ВСМ может быть принято в середине апреля.

Ранее премьер Дмитрий Медведев одобрил проект ВСМ до Нижнего Новгорода. Однако профильный вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в правительстве существуют разногласия по поводу магистрали. Экономический блок неоднократно высказывал сомнения в ее эффективности.