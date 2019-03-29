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Чистый убыток «ВЭБ.РФ» в прошлом году сократился в полтора раза

За первый год работы под руководством Игоря Шувалов «ВЭБ.РФ» снизил чистый убыток в 1,6 раза, следует из отчетности госкорпорации. В 2018 г. убыток «ВЭБ.РФ» составил 175,8 млрд руб. против рекордных 287,7 млрд руб. годом ранее.

Активы группы в 2018 г. сократились на 0,4% до 3,4 трлн руб., а капитал уменьшился на 28,2%, составив 284,1 млрд руб. Кредитный портфель «ВЭБ.РФ» после вычета резерва под обесценение сократился на 12,5% до 1,6 трлн руб. Основным фактором снижения кредитного портфеля госкорпорация назвала переуступку требований по ряду кредитов другим кредиторам.

Бывший первый вице-премьер Шувалов возглавил ВЭБ в мае прошлого года, стать председателем госкорпорации ему предложил президент Владимир Путин. Шувалов сменил на этой должности выходца из Сбербанка Сергея Горькова, который возглавлял ВЭБ с февраля 2016 г.

В конце прошлого года был принят закон, расширивший полномочия и финансирование ВЭБа. Одна из ключевых поправок – докапитализация ВЭБа через механизм подписного капитала: теперь ему будут выдаваться не живые деньги разом, а по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Также госкорпорация была переименована из Внешэкономбанка в «ВЭБ.РФ».