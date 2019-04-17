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Медведев допустил льготы по дивидендам для попавших под санкции госкомпаний

Санкции могут стать основанием для смягчения подхода правительства по дивидендам компаний с госучастием, заявил премьер Дмитрий Медведев в Госдуме.

По его словам, дивидендная политика может меняться в зависимости от целей, которые преследует государство. «Мы остановились на цифре в 50%, и я не так давно утвердил специальное решение, но оно имеет и исключения», – сказал премьер.

Он отметил, что размер дивидендов также может быть скорректирован, если речь идет об оборонных и инфраструктурных компаниях, у которых очень значительные инвестиционные планы.

Правительство требует, чтобы госкомпании направляли на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Однако не все это требование выполняют. «Газпром» ни разу не направлял на дивиденды половину прибыли, объясняя это дорогостоящими стройками. Размер дивидендов компании за 2018 г. может составить всего 17,5% чистой прибыли. «Россети» также не выполняют требование по дивидендам из-за «бумажного» убытка за прошлый год по РСБУ.