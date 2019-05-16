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Экономика
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Отток капитала из России вырос почти в два раза

Ведомости
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Чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд, свидетельствуют предварительные данные Центробанка. Годом ранее отток капитала оценивался в $18,5 млрд за сопоставимый период.

«Практически весь прирост показателя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года был обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств», – отмечает регулятор.

При этом ЦБ указывает, что профицит внешней торговли России в январе – апреле 2019 г. вырос на 4,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $62 млрд. За первые четыре месяца 2018 г. профицит внешней торговли составлял $59,2 млрд.

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«Ростелеком» может выполнить условия дивидендной политики по итогам года

Ведомости
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Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить на дивиденды по итогам 2018 г. чуть менее 7 млрд руб., следует из сообщения оператора. Ранее госкомпания выплатила в виде дивидендов 7 млрд руб. за девять месяцев предыдущего года (были первые промежуточные дивиденды оператора). Таким образом за весь год «Ростелеком» выплатит акционерам 93% чистой прибыли компании (13,9 млрд руб.), подчеркивается в сообщении оператора.

Выплаты на обыкновенную и привилегированную акцию составят 5 руб. — это минимум, предусмотренный дивидендной политикой «Ростелекома» на 2018-2020 гг. Также в соответствии с ней компания должна выплачивать дивиденды в размере не менее 75% свободного денежного потока, но их сумма ограничена чистой прибылью «Ростелекома» по МСФО. Свободный денежный поток «Ростелекома» в 2018 г. составил 14,8 млрд руб., следует из его материалов.

По итогам 2017 г. «Ростелеком» направлял на дивиденды всю чистую прибыль – 14,1 млрд руб., по 5,05 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.

Стратегия промежуточных дивидендов удобна и акционерам, и компании, объявлял Осеевский на собрании акционеров в декабре 2018 г. Она позволяет сократить периоды ожидания акционерами выплат, более равномерно распределить финансовую нагрузку на компанию в течение года и снизить спекулятивные эффекты в периоды выплаты дивидендов, говорилось в материалах к тому собранию.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития рассказало о неоправдавшихся ожиданиях от вступления в ВТО

Ведомости
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Реальные преимущества, которые Россия получила от членства во Всемирной торговой организации (ВТО), не совпали с ожиданиями при вступлении, заявила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова. По мнению ведомства, ВТО нуждается в реформе.

Как рассказала Майорова, Россия рассчитывала использовать членство в ВТО для того, чтобы разрабатывать новые правила международной торговли, продвигая тем самым свои национальные интересы. Также Москва надеялась получить возможность эффективно защищать и отстаивать свою позицию в рамках имеющихся правил, добавила представитель Минэкономразвития.

«Однако сегодня мы вынуждены констатировать, что реальность не совсем совпадает с нашими ожиданиями. Входной билет оплачен, но услуги предоставляются лишь частично», — констатировала Майорова, выступая на Астанинском экономическом форуме (ее цитирует «Интерфакс»). 

По ее словам, вместо стабильных и предсказуемых условий доступа на рынки Россия получила «рост протекционизма, зачастую в довольно экзотических формах, например, санкций».

Россия вступила в ВТО в августе 2012 г. В течение первых лет членства Москвы в организации ее действия стали предметом нескольких торговых споров. Например, в 2014 г. Евросоюз жаловался на незаконные, по его мнению, барьеры при импорте европейских автомобилей и свинины. В целом страны-члены ВТО обвиняли Россию в том, что она умышленно не стремится выполнить главную цель вступления в организацию — сделать экономику более открытой и увеличить торговый оборот с другими участниками. Россия любые подобные претензии отрицала. 

Политика
Новости

Путин удивился решению строить мусорный полигон в Архангельской области у поселков

Ведомости
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Президент Владимир Путин призвал решать вопрос строительства мусорных полигонов с учетом мнения жителей населенных пунктов, рядом с которыми они строятся, сообщает «Интерфакс». Президент удивился решению строить их в таких местах и пообещал обсудить эту тему с губернатором Архангельской области Игорем Орловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Они не могут решать это келейно и не спрашивая мнение людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов», – подчеркнул Путин.

По его словам, Москва «зарастать мусором» не может, но власти должны следить и за тем, чтобы не создавать проблем в других регионах. Путин отметил, что считает небезосновательными опасения жителей Архангельской области насчет строительства на территории региона мусорного полигона. «Заводы (для утилизации отходов) должны строиться по мировым стандартам, чтобы не вредить людям», – добавил он.

Правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании в регионе экотехнопарка «Шиес» осенью прошлого года. Тогда же было подписано соответствующее инвестиционное соглашение. Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе, был признан приоритетным. Предполагается, что Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой, а затем отправлять по железной дороге в Шиес. Экотехнопарк будет только накапливать отходы, потом землю рекультивируют. Капитальные вложения оценены в 10,5 млрд руб.

Несмотря на отсутствие технического проекта, разрешения на строительство и общественных обсуждений, инвестор проекта на свой страх и риск уже начал строительство, говорил «Ведомостям» чиновник из администрации Архангельской области. Это вызвало протесты местных жителей. В середине мая «Ведомости» сообщили, что подготовка к строительству будет приостановлена 15 июня. Об этом говорилось в сообщении правительства Москвы к совещанию, прошедшему 14 мая в администрации президента («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил чиновник администрации).

Как в регионах прошла акция «Россия – не помойка!»

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Политика
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Посольство Норвегии опровергло высокий процент отказов в выдаче шенгенских виз

Ведомости
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Посольство Норвегии в России опровергло информацию о том, что эта страна находится на первом месте по числу отказов в выдаче шенгенских виз россиянам. Об этом говорится в комментарии, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила на своем сайте список стран, которые чаще других в 2018 г. отказывали россиянам в выдаче шенгенских виз. По данным АТОР, лидером по числу отказов является Норвегия. Также в топ-5, по данным туроператоров, вошли Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Польша.

В сообщении АТОР утверждалось, что генконсульство Норвегии отказало 17,85% обратившихся за шенгенской визой.

Эта информация не соответствует действительности, утверждается в комментарии норвежского посольства. По его данным, в 2018 г. Норвегия рассмотрела 22 030 заявок о выдаче шенгенских виз, из них отклонено было лишь 326, или 1,48%. В сообщении подчеркивается, что Норвегия в отношении процента отказов ничем не отличается от других стран Шенгенского соглашения.

Самые популярные у туристов города мира

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Политика
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Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма

Ведомости
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Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.

С предложением о проведении опроса местных жителей выступил президент Владимир Путин. Он заявил, что только вчера узнал о протестах в Екатеринбурге и удивился, что кто-то выступает против возведения храма. Путин напомнил, что храм должен объединять, а не разобщать граждан. По мнению главы государства, нужно прислушаться к мнению горожан и, возможно, создать новый сквер в другом месте.

«Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», – отметила Куземка. По ее словам, результаты состоявшихся ранее опросов показывают, что большинство жителей относятся к строительству равнодушно.

После утверждения проекта строительства собора Святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра в сентябре 2018 г. группа жителей города пыталась инициировать референдум, но избирком отказал в голосовании. Возведение храма курирует Фонд святой Екатерины, его учредителями являются владелец РМК Игорь Алтушкин, владелец УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил бизнесменам выделить средства для озеленения города. Алтушкин пообещал начать за свой счет работу по созданию сквера поблизости от стадиона «Екатеринбург-арена». Козицын заявил о намерении обеспечить проекты благоустройства скверов в городе необходимыми материалами и саженцами.

Протесты против строительства храма проходят в Екатеринбурге с начала недели. По разным оценкам, только 15 мая задержали от 33 до 68 человек за участие в несанкционированной акции.

Выбор редактора
Политика
Новости

Федермессер ответила на призыв Навального отказаться от выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Основатель фонда «Вера» Анна Федермессер ответила на просьбу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального отказаться от участия в выборах в Мосгордуму по 43-му округу. В этом же округе планирует выдвинуть свою кандидатуру сотрудница ФБК Любовь Соболь. Федермессер в интервью «Новой газете» заявила, что ее и Соболь «намеренно втягивают в какую-то борьбу и противостояние», которые им обеим не нужны.

Основатель фонда «Вера» отметила, что она и соратница Навального работают в разных плоскостях. «Я не за власть и не против власти. Я за людей, которым не до власти, которым все равно, какая власть», – подчеркнула Федермессер. Она добавила, что считает Мосгордуму инструментом, который мог бы помочь «тем, кому хуже, кто слабее, тем, кто имеет право очень на многое, но совершенно не имеет никаких инструментов для того, чтобы это свое право реализовать». «Новая газета» уточняет, что Федермессер назовет округ, в котором будет баллотироваться, в начале июня.

О том, что Федермессер может выдвинуться в Мосгордуму, источники «Ведомостей» рассказывали в феврале. По их словам, Федермессер и бизнесмен Вадим Дымов были бы идеальными кандидатами, которых мэрия хотела бы видеть как участников выборов в Мосгордуму. Позже Федермессер сообщила о своем выдвижении «Коммерсанту». По ее мнению, в Мосгордуме нужен свой «человек от благотворительности».

В начале мая Навальный написал Федермессер открытое письмо, в котором попросил ее не участвовать в выборах в 43-м округе. «Люди, которые хотят использовать Вас, – злодеи, обманщики и воры. Сейчас они хотят украсть и Ваше имя, и взять в заложники людей, которым Вы помогаете всю свою жизнь. Не давайте, пожалуйста, им этого сделать, – подчеркивал он. Политик отмечал, что это принесет большой вред Федермессер, ее делу и «всем нам». Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре.

Бизнес
Новости

Reuters: Иранский танкер разгрузился в Китае в нарушение санкций США

Ведомости
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Танкер Marshal Z, перевозивший около 130 000 топочного мазута в обход санкций США, разгрузился в порту возле китайского города Чжоушаня, по данным сервиса Refinitiv Eikon. До этого танкер находился в море около пяти месяцев. Один сотрудник местного нефтехранилища подтвердил информацию о разгрузке, сообщает Reuters. Но другой представитель заявил агентству, что терминал уже как минимум четыре года не получает поставок из Ирана.

США в ноябре 2018 г. ввели санкции, запрещающие покупать иранскую нефть. Для восьми стран, включая Китай, они сделали исключение на полгода, но оно не распространялось на топочный мазут и другие нефтепродукты. В начале мая истек срок исключения и на сырую нефть, Вашингтон решил не продлевать его, пытаясь усилить давление на Иран.

Reuters следило за перемещениями танкера почти ежедневно. Но порой данные о его местонахождении были недоступны, когда он был вне досягаемости спутников. В январе Marshal Z принял груз с другого танкера у побережья ОАЭ, затем в Ливии перегрузил его на третий, но спустя какое-то время принял его там же обратно и отплыл к берегам Малайзии и Сингапура, где встал на якорь 22 марта. Согласно данным наблюдения, осадка судна не менялась с этого дня по 8 мая, когда он, бесцельно поплавав между Сингапуром и Малайзией, достиг терминала Jinrun неподалеку от Чжоушаня. Когда танкер покинул его 12 мая, осадка уменьшилась на 9 метров. Это указывает на то, что в Jinrun танкер разгрузился.

Jinrun позволяет хранить топливо в своем хранилище без прохождения таможенных процедур. Таким образом, официально оно не попало на территорию Китая. Herun Group, которой принадлежит терминал, отказалась давать комментарии.

Reuters не удалось выяснить, на каких финансовых условиях происходила поставка. Наверняка кто-то в Китае решил приобрести топливо ниже рыночной цены, считают участники отрасли. Покупатель топлива и владельцы танкера неизвестны. Согласно отчету судового маклера от 28 января, танкер был продан неизвестному покупателю для использования в качестве плавучего хранилища.

Бизнес
Новости

АТОР оценила долю чартерных рейсов в России, выполняющихся на SSJ100

Ведомости
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Около 3% чартерных рейсов в России выполняется на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), при этом туроператоры не могут влиять на выбор типа самолета при организации чартерных перевозок. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе (ее слова приводит «Интерфакс»).

Она подчеркнула, что вопрос о выборе того или иного типа самолета для перевозки находится в компетенции авиакомпании. Туристы, которые не хотят после инцидента в «Шереметьево» лететь на SSJ100, не могут требовать у туроператора или агента заменить лайнер. Претензий к туроператорам по этому поводу тоже быть не может, отметила Ломидзе. Единственный вариант в таком случае избежать полета на самолете SSJ100 – купить билет на другой рейс, констатировала она.

Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево». По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

За несколько лет эксплуатации SSJ100 с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

На сайте Changе.org опубликована петиция за запрет в России полетов на SSJ100 на время расследования инцидента в «Шереметьево». На момент публикации ее подписали более 198 000 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Бизнес
Новости

Суд отклонил иск Алешковского к «Аэрофлоту» по поводу лишения бонусных миль

Ведомости
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Пресненский суд Москвы отказал председателю совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директору портала «Такие дела» Мите Алешковскому в иске к «Аэрофлоту» о лишении бонусных миль. Об этом сообщает в Telegram руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, юрист этой организации Дмитрий Джулай представляет интересы Алешковского.

Осенью прошлого года «Аэрофлот» аннулировал мили Алешковского и закрыл счет в его бонусной системе. Это произошло из-за неоднократных высказываний журналиста в адрес авиакомпании, объяснили в «Аэрофлоте».

Накануне аннуляции миль Алешковский опубликовал в Twitter приказ гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам использовать мобильные телефоны и другие устройства с камерами в рабочее время. Фотографию документа журналист подписал следующим образом: «Савельев окончательно головой поехал».

Алешковский обвинил «Аэрофлот» в нарушении статьи Конституции о свободе мысли и слова: «Мы должны бороться за свое право говорить то, что хотим». Савельев же сказал, что клиенты должны отвечать за хамство в соцсетях: «Мы не против критики, но надо вести себя корректно».

В клиентских правилах «Аэрофлота» указано, что перевозчик оставляет за собой право аннулировать все мили и заблокировать его счет в бонусной программе, если он распространяет заведомо ложную информацию и/или сведения, порочащие деловую репутацию, а также позволяет действия или высказывания, направленные на унижение чести и достоинства сотрудников компании. Алешковский подтверждал «Ведомостям», что читал правила бонусной программы.

Экономика
Новости

Директор МВФ оценила возможные последствия торговой войны США и Китая

Ведомости
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Если между США и Китаем начнется полноценная торговая война, это окажет влияние не только на ее участников, но и на другие страны, считает директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Об этом она заявила на пресс-конференции в Нур-Султане.

По мнению Лагард, торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном может привести к тому, что компании в частном секторе будут вынуждены пересматривать организацию цепочек поставок товаров и своего бизнеса. Она выразила надежду на то, что торговой войны все же удастся избежать. «Никто не выигрывает в торговой войне, по нашему мнению, все мы от этого теряем», – приводит слова Лагард «Интерфакс».

Ранее о негативных последствиях торговой войны Китая и США для России предупреждали министр экономического развития Максим Орешкин и помощник президента Андрей Белоусов. По мнению Орешкина, экономический конфликт может снизить цены на российские ресурсы. Белоусов полагает, что торговая война способна вызвать непредсказуемые колебания курса рубля.

На прошлой неделе США объявили о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд, а президент Дональд Трамп потребовал ввести пошлины еще на $300 млрд. В ответ Китай повысит и введет пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

Финансы
Новости

Греф заявил о приостановке действий по продаже украинской «дочки» Сбербанка

Ведомости
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Сбербанк временно не предпринимает активных действий для продажи своего дочернего банка на Украине, передает «Интерфакс» со ссылкой на президента Сбербанка России Германа Грефа. «Идет смена власти на Украине, поэтому пока не проявляем активности», – сказал он.

Украинский дочерний банк Сбербанка выставлен на продажу, но закрыть сделку не удается, поскольку Национальный банк Украины не согласовал ходатайство уже нескольких покупателей. В 2017 г. Сбербанк пытался продать 100% акций украинского дочернего банка латвийскому Norvik Bankа (принадлежит Григорию Гусельникову) и белорусской компании, подконтрольной сыну владельца «Русснефти» Михаила Гуцериева Саиду.

Однако в июле того же года НБУ отказал бизнесменам в покупке украинской «дочки» Сбербанка. Регулятор указывал, что те «не представили необходимых и достаточных документов для проверки инвесторов на соответствие требованиям законодательства Украины».

Сбербанк учредил дочерний банк на Украине в 2001 г. Согласно данным украинского регулятора, на 1 декабря прошлого года по размеру чистых активов (31,824 млрд грн) банк занимал 11-е место в украинской банковской системе. В мае 2019 г. киевский Сбербанк сообщил о продлении санкций для украинских банков с российским капиталом до 2021 г.

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