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Руководитель Росстандарта анонсировал отмену около 10 тысяч советских ГОСТов

Около 10 тыс. действующих советских ГОСТов в ближайшее время будут отменены или пересмотрены, заявил в интервью «РИА Новости» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики. В основном это касается стандартов в сфере добровольного применения, принятых до 1991 г.

С 2012 г. средний возраст национального стандарта был сокращен с 21 до 17 лет, отмечает Абрамов. В 2021 г. этот показатель планируется довести до 10 лет. По оценкам Росстандарта, использование обновленных стандартов подтолкнет российские предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.