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Кудрин предложил возложить часть ответственности за рост экономики на силовиков

В романе «Дубровский» Александр Пушкин рассказал историю, которая повторяется до сих пор, начал своё выступление на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2019) председатель Счетной палаты Алексей Кудрин: богатый помещик Кирила Троекуров подкупает суд и «совершает рейдерский захват» поместья Андрея Дубровского. Подобное происходит и сейчас, поэтому бизнес не доверяет судебной системе, сказал Кудрин, и арест Майкла Калви подтвердил опасения бизнеса – это был шок для экономики.

По словам Кудрина, пока перелома не произойдёт, инвестиции в экономику не пойдут. Поэтому, по его мнению, KPI правоохранительных органов должны быть сформулированы так, чтобы они разделяли ответственность за рост экономики.

В середине февраля суд арестовал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнеров фонда Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и экс-гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова. Следствие подозревает их в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня.