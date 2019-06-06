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Россия вошла в десятку инвестиционно привлекательных стран Европы

По итогам прошлого года Россия заняла девятое место в топ-20 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций. Ежегодный рейтинг представила британская консалтинговая компания Ernst & Young (EY).

В 2018 г. зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России, что на 11% меньше, чем годом ранее (238 проектов). При этом количество инвестиционных проектов из США в российскую экономику в 2018 г. увеличилось почти на 74% до 33. Впервые с 2013 г. Соединенные Штаты заняли лидирующую позицию в списке стран, инвестирующих в Россию.

Как отмечается в исследовании, важными факторами для иностранных инвесторов в прошлом году стали «низкая инфляция и ускорение роста российской экономики до 2,3%». Стабилизация роста цен в пределах 4% в год делает возможным долгосрочное планирование, говорится в докладе EY.

Возглавила рейтинг Великобритания, при этом число проектов прямых иностранных инвестиций в этой стране в прошлом году сократилось на 13% до 1054. Второе место заняла Франция с 1027 проектами (+1% по сравнению с предыдущим годом). Замкнула тройку лидеров Германия. В этой стране в 2018 г. иностранные инвесторы вложили средства в 973 проекта, что на 13% меньше, чем в 2017 г. Также в первую десятку вошли Испания (314 проектов), Бельгия (278), Польша (272), Турция (261), Нидерланды (229) и Ирландия (205).

В целом в 2018 г. количество проектов прямых иностранных инвестиций в странах Европы снизилось на 4%. Главными причинами снижения инвестиционной активности эксперты назвали Brexit, политическую нестабильность, политику протекционизма и падение темпов экономического роста.

В исследовании отмечается, что в Европе за 2018 г. число проектов прямых иностранных инвестиций в цифровой сектор выросло на 5%. В России этот показатель увеличился в три раза.