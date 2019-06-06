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РФПИ: иностранные инвесторы заявили Путину о планах участвовать в нацпроектах

Иностранные инвесторы на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявили о желании вкладывать средства в российские национальные проекты, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам встречи. По его словам, она прошла «крайне успешно».

Дмитриев уточнил, что инвесторы, с которыми встретился Путин, управляют активами на $15 трлн – это 20% от всех мировых активов. «Эти инвесторы, во-первых, подтвердили заинтересованность инвестировать вместе с РФПИ в национальные проекты в России, многие называли конкретные национальные проекты, такие как "Здравоохранение" и конкретные проекты, которые они планируют реализовывать», – рассказал он. Кроме того, инвесторы поделились с Путиным опытом своих стран, добавил руководитель РФПИ. В частности, собеседники Путина рассказали о развитии технологий, здравоохранения и инфраструктуры в своих странах.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитриев предположил, что первые иностранные инвестиции в нацпроекты будут сделаны уже в 2019 г.: «Дело в том, что по многим нацпроектам еще формируется документация, вопрос, насколько они готовы». Некоторые проекты уже реализуются, отметил руководитель РФПИ, – в частности, строится сеть онкоцентров по всей России.

Нацпроекты в 12 сферах были разработаны для исполнения майского указа президента. Реализовать их планируется до 2024 г.