Отток капитала из России вырос вдвое

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Мэрия назвала марш в поддержку Голунова угрозой безопасности сотням тысяч людей

Департамент региональной безопасности Москвы подготовил заявление (есть в распоряжении «Ведомостей»), в котором предупреждает о том, что несанкционированный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова «создаст дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения личной безопасности». Заявление подписал руководитель департамента Владимир Регнацкий.

«Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике», – говорится в документе. Мэрия Москвы пообещала не допустить нарушений общественного порядка и принять меры для обеспечения безопасности граждан.

Как отмечается в документе, в этот день в Москве будет работать 400 организованных мест для празднования, будет проводиться фестиваль «Времена и эпохи», в мероприятиях будут участвовать представители более 20 стран.

Группа журналистов и активистов 10 июня заявила о намерении провести 12 июня, в День России, марш в поддержку Голунова в Москве. Организаторы объяснили, что планируют мирно нести в руках газеты со статьями о Голунове, поэтому не будут согласовывать мероприятие.

Один из инициаторов акции – журналист «Новой газеты» Илья Азар – рассказал, что ему позвонил вице-мэр Москвы Александр Горбенко и предложил обсудить безопасность марша. В ответ журналист предложил встретиться с вице-мэром Москвы в прямом эфире телеканала «Дождь» 11 июня.

Мэрия Москвы пообещала обратиться в прокуратуру из-за несогласованного марша, рассказал «Интерфаксу» Горбенко. Об этом намерении говорится в документе департамента безопасности.

Голунов был задержан в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Журналист вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он предположил, что произошедшее связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Его адвокаты направили в Мосгорсуд жалобу на решение суда об избрании этой меры пресечения.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста