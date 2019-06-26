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Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

На дополнительную помощь семьям с детьми, пенсионерам, борьбу с бедностью и охрану здоровья в 2019 — 2022 гг. выделят более 1 трлн руб., что составляет 1% годового ВВП России, сообщает РБК со ссылкой на методические указания Минфина по распределению бюджетных ассигнований. О том, что дополнительная помощь будет выделена, президент Владимир Путин обещал в послании Федеральному собранию. В прошлогодних аналогичных материалах Минфина не было предусмотрены выделение ассигнования на реализацию ежегодного послания главы государства, отмечает издание.

Большую часть средств – почти 370 млрд руб. — направят на социальные доплаты к пенсии, на выплаты в связи с рождением первого и второго детей дополнительно потратят около 286 млрд руб. На субсидирование процентной ставки по ипотеке до 6% семьям с двумя и более детьми направят 53,6 млрд руб. в отчетном периоде. Еще 938 млрд руб. выделят на субсидии «Дом.РФ» для погашения затрат на ипотеку семьям с детьми. Планируется увеличить ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом с 5500 до 10 000 руб., на эти цели выделят 97,3 млрд руб. в ближайшие четыре года.

На софинансирование расходов регионов на социальные контракты со следующего года и до 2022 г. выделят 21 млрд руб.

В феврале первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорил, что деньги на дополнительную помощь придется изыскать при исполнении бюджета. В 2019 г. стоимость обещанных социальных льгот составит около 80 млрд руб., на текущий год такие средства в бюджете имеются, однако в последующие годы расходы придется увеличить, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.