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Трамп назвал денежную политику ФРС «безумной» и призвал снизить ставку

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему США снизить ставку, чтобы выдержать конкуренцию с Китаем, пишет The Financial Times. Трамп, который неоднократно настаивал на снижении ставки ФРС, заявил, что ее председатель Джером Пауэлл «плохо делает свою работу», а текущая денежная политика, которую проводит ведомство, «безумна»: «Пауэлл должен снизить ставку, чтобы мы могли конкурировать с Китаем. Если Китай ослабит свою валюту, а мы не сможем сделать этого, то мы окажемся в неравных условиях».

Критикуя работу Пауэлла, Трамп отметил, что предпочел бы видеть на его месте президента Европейского центрального банка Марио Драги. На прошлой неделе Трамп обвинил Драги в манипулировании валютными курсами.

Трамп уже не первый месяц открыто критикует Пауэлла за нежелание смягчать денежную политику. В последние дни он даже стал намекать, что может уволить Пауэлла, если тот не снизит ставку. Пауэлл на пресс-конференции ответил словами: «У меня четырехлетний срок, и я намерен полностью его отработать».

На заседании 19 июня ФРС оставила ставку федерального финансирования на уровне 2,25–2,5%. Она заявила, что «будет действовать как должно, чтобы поддержать» рост экономики, который длится уже почти 10 лет. Однако большинство управляющих ФРС считают, что ставка может быть понижена на 0,25–0,5 пункта в течение 2019 г. Следующее заседание ФРС назначено на 30–31 июля.