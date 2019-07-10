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Минэкономразвития пригрозило увольнением руководству госкомпаний на невыполнение KPI

Министр экономического развития Максим Орешкин поручил усилить контроль за внедрением ключевых показателей эффективности (KPI) в госкомпаниях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По результатам мониторинга исполнения KPI будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров. Речь идет о предприятиях, где доля участия государства превышает 50%. Распоряжение министра обязывает Росимущество ежеквартально отчитываться о внедрении KPI.

Ранее сообщалось, что правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение с рекомендациями по установке KPI, на основе этого документа советы директоров госкомпаний и госбанков должны выработать KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгий период. Как выяснили «Ведомости», от достижения KPI будут зависеть премии руководства госкомпаний.

Среди нововведений оказалось требование к госкомпаниям помогать правительству выполнять майский указ президента Владимира Путина, а также отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. Также по-прежнему учитываются финансовые показатели компаний и их долговая нагрузка.