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Глава подразделения Росстата уволился после скандала с публикацией данных об инфляции

Директор Межрегионального центра Росстата Евгений Сычов уволился после скандала с досрочной публикацией данных об инфляции. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития, в ведении которого находится Росстат. Межрегиональный центр Росстата отвечает за сбор, накопление, хранение и обработку статистической информации, говорится на сайте службы. Сычов ушел с поста директора центра по собственному желанию.

Центробанк 8 июля опубликовал сообщение о том, что инфляция в России в годовом выражении по итогам июня упала до 4,7% с 5,1% в мае. После этого министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ЦБ опубликовал данные Росстата раньше срока, что «абсолютно недопустимо». Он попросил коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу. Вслед за этим пресс-служба ЦБ заявила «Ведомостям», что данные об инфляции находились в открытом доступе на сайте Росстата с 8.00 мск, а на сайте регулятора появились в 15.00 мск. «В связи с этим необходимости в служебном расследовании в Банке России нет», – подчеркнули в ЦБ.

Пресс-служба Росстата признала, что данные об инфляции действительно появились на сайте службы раньше срока «по вине одного из подведомственных учреждений». В Росстате подчеркнули, что запустили программу повышения внутренней эффективности и готовы разработать регламент публикации данных, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Минэкономразвития по итогам служебного расследования выяснило, что случаи досрочной публикации данных Росстата происходили ранее неоднократно – «примерно один-два раза в год». «Министр [Максим Орешкин] был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведших к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен», – говорится в сообщении. В связи с этим ведомство решило разработать регламент подготовки и публикации данных на всех платформах Росстата с указанием сроков.