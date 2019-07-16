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Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

Ведомости
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В июне 2019 г. промышленное производство в России выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат. Это существенного выше, чем было в мае – тогда промышленность выросла на 0,9%. С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в июне увеличилось на 1,1% после снижения на 0,8% в мае.

В целом за первое полугодие рост составил 2,6% в годовом выражении. При этом во II квартале он ускорился до 3% с 2,1% в I квартале.

Данные за июнь оказались значительно лучше ожиданий экономистов, опрошенных «Интерфаксом». Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост на 2,3%.

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%). Рост производства в сфере добычи полезных ископаемых в июне, напротив, замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).

Новости СМИ2
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Политика
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Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Масляеву отпустили из-под домашнего ареста

Ведомости
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Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Юрия Ефименкова. «Она уже вышла на работу в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского», — добавил он.

Кроме режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии» проходят директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский. Их обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на реализацию проекта «Платформа» по развитию современного искусства.

Серебренников, Апфельбаум и Итин были переведены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в апреле 2019 г., Малобродский находится под подпиской с мая 2018 г. Масляева была единственной обвиняемой по делу «Седьмой студии», признавшей свою вину и давшей показания на других фигурантов.

Также в апреле 2019 г. была назначена экспертиза, в ходе которой планируется выяснить, сколько денег «Седьмая студия» получила в 2011–2014 гг. от Минкульта и иных источников и сколько потратила, были ли у нее расходы, не связанные с реализацией проекта «Платформа», сколько денег перечислили на счета фирм для обналичивания и сколько тратили на каждое мероприятие.

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Бизнес
Новости

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка приостановил продажи продуктов из-за границы

Ведомости
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Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса», «Яндекс.Маркет», приостановило продажи продуктов питания из-за рубежа через онлайн-магазин Bringly. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекс.Маркета».

Bringly – трансграничный маркетплейс, который продает россиянам товары из онлайн-магазинов Китая, Турции, Великобритании и других стран. Тестировать трансграничные онлайн-продажи продуктов площадка начала в I квартале 2019 г. Продукты питания предоставлял на тестовом периоде крупнейший турецкий маркетплейс Hepsiburada, рассказывал ранее представитель российской компании. К заказу предлагались нескоропортящиеся продукты: чай, кофе, бакалея, кондитерские изделия и другие продукты, не требующие специальных условий хранения.

«Мы протестировали продажи категории продуктов питания на Bringly, они показали хороший результат. Сейчас работаем над оптимизацией логистического решения для нескоропортящихся товаров и планируем вернуть их в продажу», – уточнил представитель «Яндекс.Маркета». По его словам, площадка хочет улучшить условия по срокам и стоимости доставки из Турции: средний чек для продуктов питания мог быть ниже, чем для других популярных непродовольственных товаров, например одежды и обуви.

Долгосрочная цель компании – создать на Bringly полноценный ассортимент нескоропортящихся товаров из онлайн-магазинов европейских и азиатских стран, а также США, рассказывал в феврале 2019 г. «Ведомостям» директор по международному развитию компании «Яндекс.Маркет» Алекс Васильев. Например, у российских покупателей есть заметный спрос на биотовары, поэтому в будущем Bringly может начать продажи такой продукции из европейских онлайн-магазинов. Крупнейший зарубежный маркетплейс на российском рынке – AliExpress не продает продукты питания.

Помимо Bringly «Яндекс.Маркет» развивает одноименную площадку для сравнения цен в разных интернет-магазинах и маркетплейс, работающий с российскими поставщиками, «Беру».

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Дмитрию Гудкову официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков получил отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, решение избирательной комиссии транслировалось на его странице в Facebook.

Ранее на выборы в Мосгордуму не допустили юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина. Также избирательная комиссия округа №31 отказала в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму муниципальному депутату Константину Янкаускасу. Директор ФБК Иван Жданов, выдвигавшийся по округу №8, тоже получил отказ в регистрации кандидатом. Оппозиционер Юлия Галямина также получила отказ в регистрации кандидатом по округу №9. Кандидату от «Яблока» Кириллу Гончарову также отказано в регистрации, он выдвигался по округу №32. Большинство оппозиционеров, по мнению избирательных комиссий, не смогли собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Кремль следит за ситуацией вокруг подготовки выборов в Мосгордуму, но не будет в нее вмешиваться. Он призвал кандидатов обращаться в суд, если в действиях Мосгоризбиркома или других комиссий будут усматриваться какие-либо нарушения. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 г.

Новости СМИ2
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Финансы
Новости

ЦБ, Сбербанк и ВТБ не станут акционерами биржи для санкционных компаний

Ведомости
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ЦБ, Сбербанк и ВТБ не будут участвовать в капитале биржи для листинга санкционных компаний, но предполагается участие других госбанков, передает «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. В январе этого года Моисеев говорил, что ведомство определилось с биржей, которая возьмет на себя специальные функции, но не назвал ее. РБК со ссылкой на источники сообщал, что это будет Санкт-Петербургская валютная биржа.

Минфин и ЦБ еще в 2018 г. сообщили, что рассматривают возможность создания площадки для листинга компаний, находящихся под санкциями США и других иностранных государств. В апреле прошлого года минфин США ввел санкции против 15 связанных с российскими бизнесменами компаний, в том числе против Олега Дерипаски и его UC Rusal и En+, имеющих международный листинг, а также против Виктора Вексельберга и его «Реновы».

«Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям], Дерипаске. А вот сейчас придумаем», – говорил тогда Моисеев. Он указывал, что идея создать финансовую инфраструктуру для листинга санкционных компаний возникла, поскольку инвесторы для подобных компаний «будут наверняка».

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Политика
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Налоговая служба прокомментировала информацию о сбое в базе данных ЗАГС

Ведомости
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Федеральная налоговая служба проводит плановое обновление системы «Единый государственный реестр ЗАГС», однако ее операторы могут продолжать работу и в офлайн-режиме, сообщил представитель налоговой службы, комментируя информацию в региональных СМИ о проблемах в работе ЗАГСов. По его словам, о технических работах операторам сообщили заранее и все новые данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления.

О сбоях в работе органов ЗАГС сообщили, например, свердловское издание «E1», ростовское 161.RU и казанское e-Kazan.ru. По данным этих СМИ, проблемы возникли из-за нестабильной работы федеральной базы данных и местные отделения не могут выдавать свидетельства о рождении, смерти, а также о регистрации или расторжении брака.

О проблемах написала на своей страничке в Twitter руководитель Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова. «Проблема с выдачей документов носит общероссийский характер, причина – в нестабильной работе федеральной системы ЕГР ЗАГС», – написала она.

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Бизнес
Новости

Бывший канцлер Австрии и экс-глава МЧС вошли в совет директоров РЖД

Ведомости
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Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого директора, сообщается на сайте компании. Еще одним новым членом совета директоров РЖД стал советник президента Объединенной авиастроительной корпорации, бывший глава МЧС Владимир Пучков. Таким образом, совет директоров компании расширился с 12 до 14 человек.

О том, что Керн может войти в совет директоров РЖД, писали в апреле «Ведомости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Предполагалось, что он сменит бывшего вице-премьера, сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича. Однако Дворкович остался в совете.

Керн ранее возглавлял правление Австрийских федеральных железных дорог. В 2017 г., занимая пост федерального канцлера Австрии, на Петербургском международном экономическом форуме он затрагивал тему антироссийских санкций Евросоюза. Они невыгодны Австрии и обошлись стране приблизительно в 0,3% ВВП, заявлял Керн.

Технологии
Новости

Фонд Абрамовича профинансирует дебютный фильм выпускника ВГИКа

Ведомости
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Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» Романа Абрамовича профинансирует создание трех режиссерских дебютов – «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе», сообщили в пресс-службе фонда.

Фильм «Китобой» по собственному сценарию снимает выпускник ВГИКа Филипп Юрьев. Он рассказывает о 15-летнем чукотском охотнике, который влюбляется в американку из вебкам-чата и отправляется к ней через Берингов пролив. Продюсерами фильма стали Алексей Учитель и Кира Саксаганская.

«Молоко птицы» – история 16-летнего жителя Приднестровья, который решает сбежать из родной деревни в Европу. Режиссером и сценаристом стал выпускник киношколы «Свободное кино» Евгений Марьян. Роль матери главного героя сыграла Елена Лядова.

Картина «Тенерифе» (рабочее название – «Общага») основана на романе Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Его снимает Роман Васьянов, работавший в качестве оператора над фильмами «Стиляги», «Ярость» и «Отряд самоубийц».

Все три отобранных фильма касаются общечеловеческих проблем и смыслов, они рассказывают о жизни и проблемах молодых людей, сказал председатель экспертного совета «Кинопрайма» – сценарист и режиссер Павел Чухрай, слова которого приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что у них не было договоренности поддерживать исключительно дебюты, но именно эти три проекта вызвали самый большой интерес.

О запуске фонда «Кинопрайм» стало известно прошлой осенью. Абрамович – его единственный учредитель. Исполнительным директором стал Антон Малышев, до осени 2018 г. занимавший аналогичную должность в Фонде кино.

Политика
Новости

Администрация Зеленского анонсировала обмен пленными с Россией в течение месяца

Ведомости
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Украина и Россия договорились об обмене пленными в течение месяца, сообщает пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского. Заместитель главы его администрации Вадим Пристайко уточнил, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече помощников и советников глав государств «нормандского формата», прошедшей в Париже 12 июля.

«Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. Мы не замыкаемся на количестве людей – наша задача сейчас обменять, вернуть своих людей домой и разблокировать процесс «всех на всех», – пояснил Пристайко. Он добавил, что конкретных имен заключенных на таких встречах не обсуждают.

«Новая газета» отмечает, что от России на встрече присутствовал помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков. Пристайко отметил, что в конце августа пройдет встреча советников глав «нормандской четверки», где стороны обсудят выполнение договоренностей, достигнутых на встрече 12 июля.

Накануне, 15 июля, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сейчас на Украине удерживаются 50 россиян. По ее словам, Москва и Киев уже ознакомились со списками лиц на обмен. В свой список Россия включила около 40 человек, Украина – 120. Отдельно Зеленский ранее говорил об украинских моряках, задержанных в Керченском проливе и содержащихся в московских СИЗО. Он уточнял, что готов вести переговоры об их освобождении в любом формате. Зеленский подчеркивал, что Украина готова вернуть российских заключенных, «только отдайте нам всех наших».

Политика
Новости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Ведомости
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о праве аэропортов организовывать помещения для курения в трансферных зонах. Соответствующее решение было принято в ходе заседания, которое транслировалось на сайте думы.

Законопроект предлагает разрешить курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые должны быть оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, которые предназначены для пассажиров, следующих транзитом.

Помещения для курения на вокзалах и в аэропортах были закрыты летом 2013 г. после вступления в силу антитабачного закона. Действует запрет на курение ближе 15 м от входов в здание аэропорта или вокзала.

Законопроект о возвращении зон для курения в аэропорты внес в Госдуму депутат Сергей Боярский еще в ноябре 2017 г. Документ долгое время не мог получить одобрения правительства. В частности, против этой инициативы выступала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Однако инициативу поддерживали представители аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Также осенью 2018 г. за возвращение помещений для курения высказывалось Министерство транспорта России: ведомство отмечало, что отсутствие курилок ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение – в большинстве зарубежных аэропортов такие комнаты есть.

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Финансы
Новости

Греф опроверг сообщения о прекращении партнерства Сбербанка и «Яндекса»

Ведомости
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства между банком и «Яндексом». По его словам, для этого «нет никаких оснований», сообщает «РИА Новости».

«У нас очень добрые, партнерские отношения, мы партнеры по целому ряду проектов, очень крупных проектов. Какой смысл в разрыве отношений?» – отметил Греф. Он добавил, что у банка с «Яндексом» «исключительно добрые, уважительные отношения». Он выразил надежду, что стороны будут сотрудничать всегда.

Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк недоволен результатами работы в совместных проектах с «Яндекс.Маркетом». По данным издания, стороны обсуждают варианты «развода». В «Яндекс.Маркете» банку принадлежит 45% в капитале – он выкупил их за 30 млрд руб. весной 2018 г. О разногласиях партнеров слышали и собеседники «Коммерсанта».

Одни источники изданий связали недовольство Сбербанка с тем, что дела в СП идут не так, как он ожидал. По словам других собеседников, конфликт может быть связан с недавними перестановками топ-менеджеров СП, а также с отсутствием сильного лидера в проекте. Еще один источник говорил, что банк не доволен тем, что маркетплейс «Беру» не выполнил поставленные на первый год KPI. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, комментируя публикации, заявил, что информация о недовольстве работой СП «является абсолютным вымыслом». «Яндекс» не стал комментировать «чужие слухи», подчеркнув, что находится в постоянном диалоге с партнерами.

Политика
Новости

Депутаты предложили разрешить россиянам под санкциями переносить судебные споры в Россию

Ведомости
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В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий российским юридическим и физическим лицам, находящимся под санкциями США и других иностранных государств, возможность отстаивать свои права в российских судах. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступают Виктор Пинский («Единая Россия»), Андрей Луговой (ЛДПР), Михаил Емельянов («Справедливая Россия»), Дмитрий Вяткин («Единая Россия») и Михаил Старшинов («Единая Россия»).

В пояснительной записке отмечается, что находящиеся под санкциями россияне не могут лично защищать свои права в иностранных судах в странах, в которые им запрещен въезд. В случае принятия документа у них появится право переносить судебные разбирательства в Россию по месту жительства либо по месту нахождения своего имущества в России.

Согласно документу, находящимся под санкциями лицам дается право в одностороннем порядке изменить действующие соглашения с контрагентами таким образом, чтобы рассмотрение споров с участием граждан России и российских юрлиц было отнесено к компетенции российских судов, а не иностранных. Если контрагенты откажутся вносить в соглашения такие изменения, у находящихся под санкциями граждан и юрлиц возникнет право требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в судах других стран.

Также законопроект предоставляет право гражданам под санкциями обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства в иностранных судах. Если решение российского суда на этот счет не будет исполнено в разумный срок, то предусматривается возможность наложения судебного штрафа. В пакете внесенных документов не указывается, как подобные действия российских судов будут соотноситься с международным правом и законодательством других стран.

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