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Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

В июне 2019 г. промышленное производство в России выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат. Это существенного выше, чем было в мае – тогда промышленность выросла на 0,9%. С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в июне увеличилось на 1,1% после снижения на 0,8% в мае.

В целом за первое полугодие рост составил 2,6% в годовом выражении. При этом во II квартале он ускорился до 3% с 2,1% в I квартале.

Данные за июнь оказались значительно лучше ожиданий экономистов, опрошенных «Интерфаксом». Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост на 2,3%.

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%). Рост производства в сфере добычи полезных ископаемых в июне, напротив, замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).