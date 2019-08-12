Экономика

Новости

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в экономике

Очищенный от сезонности темп роста ВВП по итогам II квартала 2019 г. составил 0,4% после спада на 0,2% в I квартале, что свидетельствует об отсутствии технической рецессии в экономике страны, сообщает Минэкономразвития в комментарии к предварительной оценке динамики ВВП.

В ведомстве ожидают восстановления темпов роста ВВП уже с III квартала на фоне увеличения расходов бюджета и эффекта от снижения ключевой ставки ЦБ.

Рост ВВП во II квартале 2019 г., по предварительным данным Росстата, ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,5% кварталом ранее.

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина ранее предупреждали, что техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году. Они указывали, что рост экономики в 0,5% по итогам I квартала был обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, при этом в сфере малого и среднего предпринимательства наблюдалось снижение экономической активности.