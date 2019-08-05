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Эксперты предупредили о возможной рецессии в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может произойти уже в этом году, считают эксперты Института экономики роста им. Столыпина. С аналитической запиской института ознакомился РБК.

Росстат по итогам I квартала 2019 г. оценил рост экономики в 0,5% в годовом выражении, напоминают эксперты. По их мнению, он был обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, а в сфере малого и среднего бизнеса произошло снижение экономической активности: количество предприятий сократилось на 7–8%, количество работников – на 1,6%. При этом число сотрудников на микропредприятиях выросло на 6,7%. Авторы считают, что это связано с переходом части малых предприятий в разряд микропредприятий.

В июне министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что не ждет рецессии в российской экономике в ближайшей перспективе, несмотря на снижение роста ВВП в мае до 0,2% в годовом выражении. Однако он предполагал, что Россия может столкнуться с рецессией в экономике в 2021 г. из-за неконтролируемого роста потребкредитования. В ЦБ считают, что на сегодняшний день потребкредитование в существенной степени способствует росту потребления и экономики. По оценкам регулятора, рост ВВП в I квартале мог бы быть нулевым при отсутствии такой поддержки.